NOVA NAPETA EPIZODA

Što će biti u seriji 'Divlje pčele'? Rajka je sve otkrila Badurini

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Što će biti u seriji 'Divlje pčele'? Rajka je sve otkrila Badurini
Foto: rtl

U novoj epizodi mnogima omiljene TV serije 'Divlje pčele' će Rajka sve ispričati Badurini. Teodori smeta što je Jakov obranio Katarinu, a Zora priča s Cvitom i laže...

Admiral

Rajka priča otvoreno i iskreno s Badurinom, govori sve o mučnim okolnostima svoje trudnoće. Ante je riješio njezine probleme, pomogavši joj u najtežoj životnoj situaciji. Čavka govori Marku o Lovri i Domazetu, uvjeren da je Lovre izvor Domazetovih informacija. Vice, pak, otkriva Mirjani okolnosti Markove i Nikoline svađe, sugerirajući pravo rješenje problema.

Foto: rtl

Teodori smeta što je Jakov obranio Katarinu, a Šušnjara se žali Anki. Uskoro ih nešto hitno prekine! Ivica pokušava olakšati sinu pa kaže da će se brinuti za Katu umjesto njega.

OMILJENE SERIJE Poznato kad se serije 'Kumovi' i 'U dobru i zlu' vraćaju na TV
Poznato kad se serije 'Kumovi' i 'U dobru i zlu' vraćaju na TV

Zbog Katarine i njezine odluke, Ante napada Nikolu, no uskoro stignu nove brige kada mu Čavka i Marko ispričaju svoja saznanja.

Zora priča s Cvitom i laže da je zaljubljena u Jasmina, skrivajući tajnu.

Foto: rtl
GLUMAC ZA 24SATA Marin Klišmanić u seriji Divlje pčele mijenja Agostinija: 'Sjajno je na setu, svi su me prihvatili'
Marin Klišmanić u seriji Divlje pčele mijenja Agostinija: 'Sjajno je na setu, svi su me prihvatili'

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u!

