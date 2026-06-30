Što gledati ovog tjedna? Ovo je top 10 serija koje nudi HBO...

HBO je i ovog tjedna u Hrvatskoj ponudio pregršt uzbudljivih serija. Donosimo vam najgledanije naslove koje trenutačno svi gledaju – jeste li ih već pogledali?

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:

1. House of the Dragon, IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 93%

Prequel Igre prijestolja vodi nas u zlatno doba Targaryena, kad kralj Viserys narušava tradiciju i imenuje kćer Rhaenyru nasljednicom. Borba za prijestolje i obiteljske spletke prijete uništenjem dinastije. (SAD, 2022.-, Fantazija/Drama)

Foto: HBO

2. From, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 96%

Stanovnici jezivog američkog gradića pokušavaju pronaći izlaz dok ih okružuju smrtonosna šuma i noćne prijetnje. Napeta misterija s horor elementima. (SAD, 2022.-, Horor/Misterij)

3. Rick and Morty, IMDB: 9.1, Rotten Tomatoes: 92%

Animirana serija prati ekscentričnog znanstvenika Ricka i njegovog unuka Mortyja kroz lude avanture po svemiru i paralelnim svjetovima. Kultni humor i inteligentna satira. (SAD, 2013.-, Animacija/SF)

4. The Miniature Wife, IMDB: 6.1

Neobična serija o bračnom paru čiji se odnosi mijenjaju nakon što supruga Lindy postane visoka samo 15 cm. Humor i drama isprepliću se u ovoj originalnoj priči. (SAD, 2026., Komedija/Drama)

5. Proud, IMDB: 6.9

Priča o mladom, samouvjerenom modelu Filipu čiji se svijet ruši nakon obiteljske tragedije. Serija istražuje identitet, samopouzdanje i odnose s okolinom. (Poljska, 2026., Drama)

6. Euphoria, IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 88%

Skupina srednjoškolaca suočava se s ljubavlju, prijateljstvima, drogom, traumama i društvenim mrežama. Vizualno upečatljiva i emotivno snažna serija. (SAD, 2019.-, Drama)

Foto: HBO

7. Baby Lemmings

Animirana serija za djecu prati vesele leminge i njihove prijatelje u kanadskoj šumi. Svijet je za njih igralište puno zabave i izazova. (Kanada, 2026., Animacija/Djeca)

8. Dune: Prophecy, IMDB: 7.3

Prequel "Dine" smješta radnju deset tisuća godina prije Paula Atreidesa, prateći nastanak Bene Gesserit reda i borbu za kontrolu nad budućnošću čovječanstva. (SAD, 2026., SF)

9. Ultras: Passion and Death

Dokumentarna serija istražuje španjolski ultras pokret kroz tri tragična događaja koji su promijenili sportsku i društvenu scenu. (Španjolska, 2026., Dokumentarni)

10. 90 Day Fiancé, IMDB: 5.4

Reality serija prati međunarodne parove koji imaju 90 dana da se vjenčaju na zaručničkoj vizi, suočavajući se s kulturološkim razlikama i obiteljskim dramama. (SAD, 2014.-, Reality)

*uz korištenje AI-ja

