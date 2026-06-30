Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj za tjedan od 29. lipnja 2026. Saznajte koji su naslovi osvojili publiku i zašto ih ne smijete propustiti!
Što gledati ovog tjedna? Ovo je top 10 serija koje nudi HBO...
HBO je i ovog tjedna u Hrvatskoj ponudio pregršt uzbudljivih serija. Donosimo vam najgledanije naslove koje trenutačno svi gledaju – jeste li ih već pogledali?
Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:
1. House of the Dragon, IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 93%
Prequel Igre prijestolja vodi nas u zlatno doba Targaryena, kad kralj Viserys narušava tradiciju i imenuje kćer Rhaenyru nasljednicom. Borba za prijestolje i obiteljske spletke prijete uništenjem dinastije. (SAD, 2022.-, Fantazija/Drama)
2. From, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 96%
Stanovnici jezivog američkog gradića pokušavaju pronaći izlaz dok ih okružuju smrtonosna šuma i noćne prijetnje. Napeta misterija s horor elementima. (SAD, 2022.-, Horor/Misterij)
3. Rick and Morty, IMDB: 9.1, Rotten Tomatoes: 92%
Animirana serija prati ekscentričnog znanstvenika Ricka i njegovog unuka Mortyja kroz lude avanture po svemiru i paralelnim svjetovima. Kultni humor i inteligentna satira. (SAD, 2013.-, Animacija/SF)
4. The Miniature Wife, IMDB: 6.1
Neobična serija o bračnom paru čiji se odnosi mijenjaju nakon što supruga Lindy postane visoka samo 15 cm. Humor i drama isprepliću se u ovoj originalnoj priči. (SAD, 2026., Komedija/Drama)
5. Proud, IMDB: 6.9
Priča o mladom, samouvjerenom modelu Filipu čiji se svijet ruši nakon obiteljske tragedije. Serija istražuje identitet, samopouzdanje i odnose s okolinom. (Poljska, 2026., Drama)
6. Euphoria, IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 88%
Skupina srednjoškolaca suočava se s ljubavlju, prijateljstvima, drogom, traumama i društvenim mrežama. Vizualno upečatljiva i emotivno snažna serija. (SAD, 2019.-, Drama)
7. Baby Lemmings
Animirana serija za djecu prati vesele leminge i njihove prijatelje u kanadskoj šumi. Svijet je za njih igralište puno zabave i izazova. (Kanada, 2026., Animacija/Djeca)
8. Dune: Prophecy, IMDB: 7.3
Prequel "Dine" smješta radnju deset tisuća godina prije Paula Atreidesa, prateći nastanak Bene Gesserit reda i borbu za kontrolu nad budućnošću čovječanstva. (SAD, 2026., SF)
9. Ultras: Passion and Death
Dokumentarna serija istražuje španjolski ultras pokret kroz tri tragična događaja koji su promijenili sportsku i društvenu scenu. (Španjolska, 2026., Dokumentarni)
10. 90 Day Fiancé, IMDB: 5.4
Reality serija prati međunarodne parove koji imaju 90 dana da se vjenčaju na zaručničkoj vizi, suočavajući se s kulturološkim razlikama i obiteljskim dramama. (SAD, 2014.-, Reality)
*uz korištenje AI-ja
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