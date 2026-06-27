TRI BAJKE I SKANDAL Autobus sramote, huligani u kopačkama i noć kada je svijet vidio čudo

Ako ste pravi nogometni ovisnik i nije vam dosta ni pet-šest utakmica dnevno tijekom Svjetskog prvenstva, svoju glad možete utažiti sjajnim dokumentarcima na Netflixu. Uoči SP-a u ponudi su se našle tri sage 'od trnja do zvijezda 'i jedna o urnebesnoj katastrofi.

Ta potonja priča je ona o francuskoj nogometnoj reprezentaciji koja je nastupila na Svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoj Africi. 'Nastupila' je jedina ispravna riječ, a ne 'zaigrala', jer ono što su Francuzi tamo pokazali teško se može smatrati igrom. Bio je to festival spletki i nezapamćenih skandala u koji se na kraju morala umiješati i francuska Vlada te predsjednik Nicolas Sarkozy.

Središnja figura dokumentarca 'Autobus: Francuska nogometna pobuna' tadašnji je izbornik Raymond Domenech, čudak i ekscentrik koji je 2006. godine odveo Francuze u finale SP-a u Njemačkoj, koje su izgubili od Italije nakon jedanaesteraca i čuvenog Zidaneovog pomračenja uma, kada se glavom zabio u prsa talijanskog provokatora Marca Materrazija. U Južnu Afriku Francuzi su se plasirali prevarom, u dodatnim kvalifikacijama protiv Irske, kada je Thierry Henry postigao gol nakon očitog igranja rukom u irskom šesnaestercu. Sjena tog gola nadvila se nad reprezentaciju i Domenecha, koji je Francuze tijekom priprema za SP, ali i po dolasku u Južnu Afriku, potpuno izolirao od medija i počeo provoditi čudne eksperimente.

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Zaluđen horoskopima i astrologijom, mrtav hladan izjavio je da nije dobro kad ima previše igrača u znaku Škorpiona u ekipi. Na iznenađenje svih, pred kamerama je zaprosio dugogodišnju djevojku. Zatim je uoči prvenstva oduzeo kapetansku traku Arsenalovoj legendi Williamu Gallasu i dao je Manchesterovom braniču Patriceu Evri, koji je smatrao da mu ta traka ne pripada.

Sam Domenech u dokumentarcu, bez imalo kajanja, opisuje i što je sve zapisivao u svoj dnevnik, iz kojeg je vidljivo kako je dio igrača nazivao - idiotima. Sve se zakuhalo nakon što je tijekom utakmice protiv Meksika u skupini Domenech na poluvremenu izvadio zvijezdu Nicolasa Anelku. Francuska je na kraju izgubila s 2:0 i bila na pragu ispadanja sa SP-a. Francuske novine l'Equipe donijele su senzacionalnu naslovnicu i navodne Anelkine riječi Domenechu: 'J..i se, prljavi k...in sine!' Tu su stvari spektakularno eksplodirale. Anelka je izbačen iz reprezentacije, igrači su se počeli okretati protiv Domenecha, ali i jedni protiv drugih, da bi tijekom jedinog otvorenog treninga, pred kamerama i reporterima, odbili izaći iz autobusa i trenirati. U filmu o svemu i danas otvoreno govore gotovo svi akteri, od igrača i članova Domenechova stožera do francuskih političara. Svi, osim Nicolasa Anelke.

'Untold UK'

Priča o Jamieju Vardyju iz serijala 'Untold UK' zapravo je dirljiv portret čovjeka koji po nikakvim zakonitostima nije trebao postati profesionalni nogometaš, a kamoli osvajač Premier lige i engleski reprezentativac. Vardy je kao tinejdžer i mladac, kad nije zabijao za osmoligaša Stocksbrigde Park Steels za 30 funti tjedno, pio po pubovima i upadao u nevolje, zbog čega je završio u pritvoru i morao nositi nanogicu. Stvari se polagano počinju mijenjati kada u njegov život ulaze dvije osobe: Agent John Morris, koji mu je sredio angažmane u niželigašima Halifaxu i Fleetwood Townu, te buduća supruga Rebekah.

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Vardy je postao zvijezda niželigaškog nogometa i zaradio transfer u Leicester City, s kojim je izborio ulazak u Premier ligu. Tu je počela najsenzacionalnija priča engleskog nogometa, a Leicester je na krilima Vardyjevih golova uz iskusnu trenersku ruku Claudia Ranierija 2016. postao prvak Premier lige ispred velikana Manchester Cityja, Manchester Uniteda, Chelseaja, Arsenala, Tottenhama.... No taj Vardyjev zvjezdani uspon nije bio obilježen samo uspjesima, nego i teškim razočaranjima, poput otkrića velike i mračne obiteljske tajne...

Upečatljiv i jedinstven nogometni put imao je i prgavi Vinnie Jones, apsolutna nogometna ikona Wimbledona, koji je bio pamtljiviji po grubostima na terenu nego dojmljivoj igri. Mnogi veliki igrači iz engleskog nogometa na svojim potkoljenicama i danas imaju urezane ožiljke Jonesovih čepova, ali u dokumentarcu dobivamo uvid i u drugu stranu medalje. Jones je, zapravo, bio sasvim solidan nogometaš (s Wimbledonom je uzeo FA Cup i igrao za velšku reprezentaciju) koji se, unatoč brojnim skandalima, grubostima i crvenim kartonima, iskobeljao iz ralja vlastite autodestrukcije. Kad je s nogometom bilo gotovo, pronašao je novu nišu - holivudske filmove i serije te uloge uz zvijezde poput Brada Pitta, Jasona Stathama, Hugha Jackmana te brojne druge.

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'Untold: Miracle of Istanbul'

Tu je i jedna od najljepših i najčudesnijih klupskih priča u povijesti nogometa. Liverpool je 2004. godine bio engleski nogometni velikan koji je zapeo u prosječnosti. Velikih titula nije bilo dulje od 15 godina, a klub je tog ljeta napustila i najveća zvijezda Michael Owen. Za trenera je stigao Španjolac Rafa Benitez koji je odmah stao na žulj preostalim starosjediocima u svlačionici poput Stevena Gerrarda i Jamieja Carraghera.

Činilo se kako će pred Liverpoolom biti još jedna sezona za zaborav, ali tijekom Lige prvaka dogodio se čudesan klik u momčadi i Benitezova ekipa se probila do finala s velikim Ancelottijevim Milanom u Istanbulu.

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Netflixov dokumentarac pokazuje nam nepoznate detalje iza kulisa ‘čuda iz Istanbula’, o kojima otvoreno govore junaci lude večeri, od Gerrarda, Carraghera i Beniteza do Nijemca Dietmara Hammana i ikonskog poljskog vratara Jerzyja Dudeka.