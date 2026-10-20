Što Kendall Jenner misli o Kylie na modnoj pisti? Izvori otkrili...

Iako je mnoge razbijesnila, Kendall Jenner navodno je oduševljena nastupom mlađe sestre Kylie na reviji Victoria’s Secreta u Los Angelesu. Kylie je u nedjelju izašla na pistu u grudnjaku ukrašenom dijamantima, a izvori su za Page Six rekli da joj je Kendall prije revije dala nekoliko savjeta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Sestre Hadid, Ambrosio, Lima nosile su zanosnu reviju donjeg rublja... | Video: 24sata/reuters

- Kendall je misli da je Kylie nastup odradila sjajno – rekao je izvor za Page Six. Podsjetimo, mnogi su na društvenim mrežama izrazili svoje nezadovoljstvo ranije kada su vidjeli da je Kylie Jenner debitirala na modnoj pisti dok je na sebi nosila Fantasy Bra. Obožavatelji 'anđelica' smatraju kako je ta čast trebala pripasti nekoj od iskusnijih modela ili barem njenoj sestri Kendall.

Foto: Mario Anzuoni

Kylie je navodno zatražila pomoć svoje sestre prije revije. Ona joj je dala nekoliko savjeta, ali kako tvrdi izvor, smatra da je Kylie prirodno nadarena. Drugi izvor rekao je da je Kendall podržala njezin nastup te da među sestrama Kardashian-Jenner vlada međusobna podrška.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Kylie je nosila grudnjak čija se vrijednost procjenjuje na 50 milijuna dolara. Draguljar Jacob Arabo iz tvrtke Jacob & Co. rekao je da komad sadrži više od 4400 dijamanata različitih oblika, među kojima su kruškoliki, srcoliki, okrugli, ovalni i markizni. Središnji žuti dijamant, prema njegovim riječima, vrijedi 22 milijuna dolara.

Foto: Mario Anzuoni

Kendall nije sudjelovala na reviji niti se pojavila među gledateljima. Nije poznato gdje je bila u nedjelju, a dan ranije prisustvovala je događanju svoje tvrtke za tekilu 818, zatim gala večeri Muzeja Akademije u Los Angelesu i zabavi nakon nje, zajedno s dečkom Jacobom Elordijem. Na reviji Victoria’s Secreta nastupila je 2015., 2016. i 2018. godine, navodi Page Six.

*uz korištenje AI-ja