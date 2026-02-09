Što znači broj 64 na dresu Bad Bunnyja? Nekoliko je teorija...

Bad Bunny je u nedjelju zabavljao publiku tijekom svog nastupa u poluvremenu Super Bowla. Spektakl je otvorio pjesmom "Tití Me Preguntó" i plesao na jednoj od najraskošnijih pozornica u povijesti poluvremena, a na njoj su mu se pridružile i zvijezde poput Lady Gage i Rickyja Martina.

Portorikanski glazbenik nosio je prilagođeni bijeli nogometni dres marke Zara, na kojem je bilo ispisano prezime Ocasio i broj 64. Njegovo pravo ime je Benito Antonio Martínez Ocasio, što objašnjava prezime na dresu, no značenje broja bilo je teže odgonetnuti.

Foto: Mike Blake

Obožavatelji su odmah počeli nagađati kako bi se moglo raditi o posveti godini rođenja njegove majke. Drugi su istaknuli da broj 64 također odgovara prvotno lažno objavljenom broju smrtnih slučajeva nakon uragana Maria 2017. godine, koji je pogodio otok i bio jedan od najsmrtonosnijih u povijesti Sjedinjenih Država.

Postoji i teorija o 64. sazivu američkog Kongresa, koji je 1917. godine donio znameniti Jones-Shafrothov zakon, kojim je Portorikancima dodijeljeno zakonsko državljanstvo.

Ipak, čini se da je glazbenik najvjerojatnije ukazivao na vlastiti neizbrisiv trag u glazbenoj povijesti.

Foto: Mike Blake

Njegov album "Un Verano Sin Ti" postao je 2023. godine prvi album na španjolskom jeziku nominiran za album godine na 64. dodjeli nagrada Grammy.

A na prošlotjednoj dodjeli Grammyja 2026. godine, kući je odnio ukupno tri nagrade, uključujući i onu za album godine za "Debí Tirar Más Fotos", što je prvi put u povijesti da je tu kategoriju osvojio album na španjolskom jeziku, piše Page Six.