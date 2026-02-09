Portorikanski glazbenik nosio je prilagođeni bijeli nogometni dres marke Zara, na kojem je bilo ispisano prezime Ocasio i broj 64. Pa iako je fanovima jasno zašto je ispisano to prezime, broj je teže odgonetnuti...
Što znači broj 64 na dresu Bad Bunnyja? Nekoliko je teorija...
Bad Bunny je u nedjelju zabavljao publiku tijekom svog nastupa u poluvremenu Super Bowla. Spektakl je otvorio pjesmom "Tití Me Preguntó" i plesao na jednoj od najraskošnijih pozornica u povijesti poluvremena, a na njoj su mu se pridružile i zvijezde poput Lady Gage i Rickyja Martina.
Portorikanski glazbenik nosio je prilagođeni bijeli nogometni dres marke Zara, na kojem je bilo ispisano prezime Ocasio i broj 64. Njegovo pravo ime je Benito Antonio Martínez Ocasio, što objašnjava prezime na dresu, no značenje broja bilo je teže odgonetnuti.
Obožavatelji su odmah počeli nagađati kako bi se moglo raditi o posveti godini rođenja njegove majke. Drugi su istaknuli da broj 64 također odgovara prvotno lažno objavljenom broju smrtnih slučajeva nakon uragana Maria 2017. godine, koji je pogodio otok i bio jedan od najsmrtonosnijih u povijesti Sjedinjenih Država.
Postoji i teorija o 64. sazivu američkog Kongresa, koji je 1917. godine donio znameniti Jones-Shafrothov zakon, kojim je Portorikancima dodijeljeno zakonsko državljanstvo.
Ipak, čini se da je glazbenik najvjerojatnije ukazivao na vlastiti neizbrisiv trag u glazbenoj povijesti.
Njegov album "Un Verano Sin Ti" postao je 2023. godine prvi album na španjolskom jeziku nominiran za album godine na 64. dodjeli nagrada Grammy.
A na prošlotjednoj dodjeli Grammyja 2026. godine, kući je odnio ukupno tri nagrade, uključujući i onu za album godine za "Debí Tirar Más Fotos", što je prvi put u povijesti da je tu kategoriju osvojio album na španjolskom jeziku, piše Page Six.
