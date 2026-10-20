Štulić odgovorio Husu: 'Parni valjak bio je mrtvorođenče koje je oživjelo zahvaljujući meni'

Husein Hasanefendić Hus nedavno je javno prozvao Branimira Johnnyja Štulića, nazvavši ga lošom osobom, na što bivši frontmen Azre nije ostao dužan. Štulić je objavio opširno pismo u kojem je bez zadrške napao gitarista Parnog valjka i iznio svoju stranu priče o njihovoj suradnji s kraja sedamdesetih godina.

Sve je započelo kada je gitarist i suosnivač Parnog valjka gostovao u emisiji UNA TV-a gdje se prisjetio davnih dana i početaka na zagrebačkoj rock sceni. Tom je prilikom pohvalio Štulićev nevjerojatan autorski talent, ali je jasno dao do znanja da o njemu kao osobi nema nimalo pozitivno mišljenje.

​- Autor vrhunskih stihova, vrhunskih pjesama, ali se kao čovjek pokazao kao loš čovjek. Sad, evo, to ponovno kažem - izjavio je Hus.

Objasnio je kako su članovi Parnog valjka u početku osjetili da Štulićev rad vrijedi te su ga pokušali gurnuti u prvi plan. Problem je navodno nastao kada je nekadašnji vođa Azre počeo odbacivati savjete i tražiti isključivo potvrdu svojih stavova, uvjeren da je uvijek i u svemu u pravu. Prema Husovim riječima, ta suradnja nije potrajala jer Štulić nije bio dovoljno dobar svirač za Parni valjak, a uz to je osjećao snažnu potrebu da bude apsolutni vođa.

Nakon ovih oštrih optužbi, Štulić je putem medija plasirao dug i detaljan pisani odgovor u kojem nije birao riječi. U svom prepoznatljivom stilu odbacio je sve Husove tvrdnje i izravno napao njegove glazbene sposobnosti. Iako mu je priznao da je u mladosti bio odličan solo gitarist, Štulić ga je potpuno otpisao kao ozbiljnog autora, prenosi Telegraf.

U svom pismu Štulić je istaknuo da Hus "već desetljećima vrti jednu te istu priču" i dodao da on nije skladatelj te da "ni za milijun godina neće uspjeti pjesmu napraviti".

Posebno se osvrnuo na tvrdnje tko je kome pomogao na samim počecima karijere. Dok Hus navodi da su on i njegovi kolege pomagali Štuliću u okupljanju benda i prvim snimkama, Štulić ističe sasvim suprotnu situaciju. Tvrdi da je Parni valjak krajem sedamdesetih, uoči Husova odlaska na odsluženje vojnog roka, bio "mrtvorođenče" koje je preživjelo isključivo zahvaljujući njemu. Prema njegovoj verziji događaja, upravo su dvotjedne zajedničke probe dale Parnom valjku novu energiju na kojoj bend opstaje sve do danas.

- Zauzvrat, unaprijed mu se odužih dvotjednom probom ča mu dade novu krv na kojoj sve do danas opstaje, jer Valjak je sedamdeset osme, pred njegov odlazak u vojsku, bio mrtvorođenče. Na sâm pomen dvotjednog vježbanja s Džonijem bez problema puni Arene - napisao je Štulić.

Foto: YouTube

Naglasio je kako se zapravo Hus okoristio njegovim talentom, a ne obrnuto, te da ga vjerojatno izjeda savjest jer nakon gotovo pedeset godina karijere nema što pokazati kao vlastito postignuće bez oslanjanja na druge.

Obojica glazbenika dotaknula su se i detalja oko produkcije kultnih pjesama i ranih albuma koji su obilježili glazbenu povijest. Hus se prisjetio snimanja prvog Azrinog albuma, istaknuvši da tadašnji producent Drago Mlinarec nije mogao raditi sa Štulićem jer je pjevač preuzeo potpunu komandu u studiju. Hus je dodao da takav diktatorski pristup s njim ne bi prošao jer su njih dvojica u tom trenutku bili u prevelikom sukobu mišljenja.

Bivši frontmen Azre takve je navode oštro demantirao, tvrdeći da Mlinarec u studiju zapravo nije imao nikakvu kontrolu zbog produkcijskih okolnosti, a ne zbog njegovog navodnog diktiranja. Štulić je pritom ponosno naglasio kako je za pjesme poput 'Balkana' i 'A šta da radim' sam osmišljavao cjelokupne aranžmane, dok je Hasanefendiću prepustio isključivo odrađivanje gitarističkih dionica.

*uz korištenje AI-ja