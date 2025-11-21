Član žirija 'Miss Universe' tvrdi da je glasanje bilo manipulirano

Izbor za Miss Universe 2025. pretvorio se u najveći skandal u povijesti natjecanja nakon što je jedan od sudaca javno optužio organizaciju za lažiranje rezultata. Pobjednica, Meksikanka Fátima Bosch, našla se u središtu kaosa nakon što je sudac Omar Harfouch objavio da je njezina krunidba unaprijed dogovorena – i to iz poslovnih razloga.

Omar Harfouch je šutnju prekinuo dramatičnom objavom na Instagramu u kojoj je iznio teške optužbe protiv organizacije. U jednom je trenutku poručio: 'Miss Meksika je lažna pobjednica.' Naglasio je i da je još dan prije finala znao tko će biti okrunjen.Dodao je i ovo: '24 sata prije finala Miss Universe, rekao sam da će Miss Meksika pobijediti – jer je vlasnik Miss Universe Raúl Rocha u poslu s ocem Fatime Bosch.'

Harfouch je prvi od osam sudaca koji je napustio žiri, tvrdeći da se ne želi upetljati u 'farsu'. Istaknuo je da se dva dana prije finala održalo tajno glasanje na kojem, prema njegovim riječima, nisu sudjelovali službeni suci.

Objasnio je i da nitko od njih nije znao tko je ušao među 30 odabranih natjecateljica:“Do danas nitko ne zna tko je odabranih 30, osim jedne osobe koja posjeduje rezultate. Ta ista osoba povezana je s nacionalnom organizacijom jedne zemlje – što je jasan sukob interesa.”

Kazao je da nije mogao stati pred kamere i sudjelovati u nečemu što smatra potpuno nepravilnim:“Nisam mogao stajati pred javnošću i pretvarati se da legitimiziram glasovanje u kojem nikad nisam sudjelovao.”

Ubrzo nakon njegovog istupa, organizacija Miss Universe objavila je priopćenje u kojem tvrde da je sve odrađeno po protokolu te da su postupci ocjenjivanja 'službeni, transparentni i usklađeni s pravilima'.

No, Omar Harfouch je odmah uzvratio, optuživši ih da su sami potvrdili postojanje prikrivenog mehanizma:'Paul Rocha i organizacija Miss Universe upravo su u službenom priopćenju priznali postojanje tajnog entiteta ‘Beyond the Crown’ koji je eliminirao 100 natjecateljica. Za mene je to ilegalno.'

Sukob je poprimio takve razmjere da se već snima dokumentarac o cijeloj aferi. Redatelj Pat McGee, poznat po radovima istraživačkog karaktera, prati priču od početka, a Harfouch najavljuje da će se sve prikazati na HBO-u u svibnju 2026.

Foto: CHALINEE THIRASUPA/REUTERS