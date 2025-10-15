Supertalent ove nedjelje: Od uličnih glazbenika i beatboxera do plesača, pjevača i svirača...

Četvrta audicijska epizoda 'Supertalenta' donosi novu dozu emocija, iznenađenja i nastupa koji će pokazati da pravi talent ne poznaje granice. Ove nedjelje od 20:15 na Novoj TV, žiriju i gledateljima predstavit će se 11 novih natjecatelja – od uličnih glazbenika i beatboxera do plesača, pjevača i svirača, a svaki od njih dolazi s ciljem prolaska u idući krug natjecanja.

Foto: Nova Tv

Kome će to zaista i poći za rukom, doznat ćemo u nedjelju, a večer će otvoriti Steve Lin, 38-godišnjak porijeklom iz Tajvana koji je nakon smrti prijatelja odustao od doktorata te sada putuje Balkanom, učeći nove jezike i pjesme. Iza sebe ima bogato životno iskustvo i neiscrpnu vedrinu. Kako sam kaže, život je prekratak, pa je odlučio širiti osmijeh pjevajući na ulici. Na pozornici Supertalenta pokazat će svoj iskreni, topli duh i zaraznu energiju koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Iz Italije stiže Patrizio Ratto, šarmantni 35-godišnji pijanist koji će na sceni pokazati da klasična glazba može imati vrlo nepredvidljivi ritam. Sviranje na klaviru s posebnim 'twistom' donijet će trenutak koji će publiku i žiri istovremeno iznenaditi i oduševiti, a Patrizio ističe da na pozornici želi radost, iznenađenje i inspiraciju.

Ritam i energiju podići će Micael Malagayo s Filipina, 29-godišnji beatboxer poznat po nevjerojatnoj sposobnosti stvaranja eksplozivnih ritmova glasom. Njego

Nakon Stefana, energiju na pozornici preuzimaju Sote i Miha, osebujan dvojac koji u svojim nastupima kombinira ples i glazbu, slaveći različitost. Njihov neobičan nastup okupirat će pažnju publike i žirija, čije će reakcije biti nezaboravne.

Iz Slovenije u Supertalent dolazi Metka Veršić, plesačica koja će pokazati kako se uz pravu dozu elegancije i samopouzdanja može zapaliti atmosfera u studiju. Njezin ples u štiklama donosi spoj ženstvenosti, stava i senzualnosti, a publika će joj teško odoljeti. U natjecanje ulazi i Emanuel Srpak iz Međimurja, 29-godišnji autor, pjesnik i glazbenik koji već 13 godina stvara i uglazbljuje vlastite pjesme. Emanuel će pokazati svoju emotivnu i glazbenu stranu te publici približiti svijet u kojem poezija i glazba postaju jedno.

Foto: Nova Tv

Svoj prvi javni nastup u životu imat će Igor Srećković iz Beograda, koji svira na washboardu, starinskoj dasci za pranje rublja. Svojim ritmom i osebujnim stilom Igor će dokazati da se pravi glazbeni talent može pronaći i u najneočekivanijim oblicima.

Večer će zaključiti Snežana Ljubojević iz Podgorice, majka troje djece koja će svoj nastup posvetiti upravo njima. Svojom interpretacijom i snažnim glasom prenijet će poruku da je sve moguće ako vjerujemo u sebe, jer snove nikada ne treba prestati sanjati.

Tko će uspjeti oduševiti žiri i osvojiti prolaz dalje, a tko će ostati korak do sna? Ne propustite doznati u četvrtoj audicijskoj epizodi Supertalenta, ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV!

Foto: Nova Tv