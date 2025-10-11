Opa! Mario Giulianovom 'Srnom i vukom' digao Maju na noge

Počela je nova, treća audicijska epizoda 'Supertalenta' na Novoj TV. Led je probio Mario Sušinjak, 26-godišnjak iz Donje Stubice koji radi kao skladištar. Iako mu je ovo bio prvi nastup, na pozornicu je zakoračio opušteno, s osmijehom i nevjerojatno pozitivnom energijom.

Žiri je u početku bio pomalo skeptičan, no čim je zapjevao pjesmu Giuliana 'Srna i vuk', Maja Šuput je odmah ustala i zaplesala, a svi su članovi žirija ostali oduševljeni njegovim glasom i karizmom.

- Kakvo si ti iznenađenje! - uzviknula je Maja, dok je Fabijan Pavao Medvešek dodao: 'Baš si drugačiji i zanimljiv'. Kandidat je za svoj nastup osvojio četiri 'da'.

Foto: NOVA TV

Zatim je na pozornicu stigao Bomba Cirkus, trojac iz Izraela koji se predstavlja kao Bomba Trio. Dva brata i njihov prijatelj tvrde da su profesionalni igrači 'matkota', nacionalnog sporta koji, kako kažu, treniraju tek pet dana, ali već vjeruju da su najbolji.

- Moraš misliti kao pobjednik da bi pobijedio - poručili su samouvjereno prije nastupa.