Pjevačica Maja Šuput Tatarinov (41) broji sitno do dolaska prinove na svijet. U intervjuu za Jutarnji list otkrila je detalje o dolasku bebe na svijet, imenu, ali i porođaju.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Spadam među osobe koje vole da se ono što jako žele dogodi odmah, isti dan kad to požele, eventualno sutra, i to ako baš mora. Mislim da u životu dosad nikad nešto što jako želim nisam iščekivala devet mjeseci. Ovakvo što mi se još u životu nije dogodilo. Zato mi se trudnoća čini kao nekakav užasno dugi životni vojni rok - rekla je Maja za Jutarnji list.

Na društvenim mrežama svakodnevno objavljuje fotografije na kojima ponosno pokazuje trudnički trbuščić, a s fanovima je podijelila i brojne snimke na kojima se detaljno vidi sobica za bebu. U trudnoći maksimalno uživa, a poroda se, priznaje, ne boji niti najmanje.

- Imam već neke godine, u mom životu već su se dogodile neke stvari sigurno teže od poroda. Uz to, žene porođaje već stoljećima uspješno odrađuju pa nekako ne vjerujem da bi baš meni to trebala biti najveća trauma u životu - priča Maja. S obzirom na to da svijetom 'hara' korona virus, Maji u rađaonici društvo neće praviti suprug Nenad Tatarinov, ali i za to imaju dobro rješenje - videopoziv.

O imenu su se vodile brojne rasprave na društvenim mrežama, a Maja je otkrila kako bebi ne želi dati obično ime kao što je primjerice - Nenad. Ipak, izgleda da će odluka 'pasti' tek kada beba dođe na svijet.

- Ostavili smo odluku o njegovu imenu za trenutak kada dođe na svijet. I dalje smo ostali pritom da ime ne bude tradicionalno ni uobičajeno, a tražili smo i ime koje ne nosi netko koga poznajemo. To baš i nije bilo lagano jer uvijek znaš nekoga tko se tako zove, a bio je, ne znam, zločest u osnovnoj školi - rekla je Maja za kraj.

Inače, pjevačica je na društvenim mrežama objavila dosada neviđenu fotografiju s vjenčanja. Na njoj Maja pozira s nekoliko prijateljica, a ženama diljem svijeta čestitala je Međunarodni dan žena.