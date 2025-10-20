Obavijesti

NIŠTA NE OTKRIVAJU

Šuška se: Thompson krajem godine u zagrebačkoj Areni?

Piše Davor Lugarić, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
Šuška se: Thompson krajem godine u zagrebačkoj Areni?
storyeditor/2025-07-06/PXL_050725_135152204.jpg | Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

Datum je 27. prosinca, a iz pjevačeva menadžmenta to nisu potvrdili ni demantirali. Nakon hipodroma koje su napunili ovog ljeta, zagrebački i sinjski, Arena im se može činiti kao 'dvoranica'

U glazbenim krugovima danima kruži vijest kako će termin 20. prosinca u zagrebačkoj Areni "preuzeti" Marko Perković Thompson. Tog je dana koncert trebao imati Halid Bešlić. Nažalost, nakon teške bolesti velikan narodne glazbe preminuo je u Sarajevu 7. listopada.

Informaciju smo provjerili s menadžmentom Marka Perkovića Thompsona, koji je to odlučno demantirao.

- Netočno je da želimo uzeti taj termin, to je 100 posto netočno - rekao nam je kratko Mirko Gudelj.

No tako decidiran nije bio o drugom terminu. Riječ je o 27. prosinca, na istome mjestu, dakle u zagrebačkoj Areni. O tome se Gudelj nije izjašnjavao u postocima, što dovoljno govori.

- Ne mogu komentirati - odgovorio je još kraće nego na prvo pitanje.

Kontaktirali smo potom i "šefa" zagrebačke Arene, Sretana Šarića. Logično, nije na njemu da komentira datume, odnosno planove organizatora.

U PROSINCU Bosilj je najavio Thompsonov koncert u Varaždinu: 'Nisam za zabrane, ovo je otvoreni grad'
Bosilj je najavio Thompsonov koncert u Varaždinu: 'Nisam za zabrane, ovo je otvoreni grad'

- Ne mogu to komentirati, sva ta pitanja su za organizatore - rekao nam je Šarić.

Na pitanje je li netko drugi "uzeo" termin 20. prosinca također nije bilo konkretnog odgovora.

- To su sve pitanja za organizatore - ponavljao je Sretan Šarić.

Scenografija dronovima na koncertu Marka Perkovića Thompsona
Scenografija dronovima na koncertu Marka Perkovića Thompsona | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nakon hipodroma koje su napunili ovog ljeta, zagrebački i sinjski, Arena im se može činiti kao "dvoranica". Obožavatelji ionako samo čekaju nove Thompsonove nastupe, no samo jedna zagrebačka Arena čini se u ovim okolnostima premalo. Prije tek nekoliko mjeseci na Hipodromu je bilo gotovo pola milijuna ljudi, a otprilike 20.000, koliko ih u Arenu stane, uz dobru volju, ne bi im trebalo predstavljati problem. Thompsonov menadžment datum 27. prosinca nije demantirao, za razliku od onog sedam dana ranije.

ODLAZAK LEGENDE Thompson se oprostio od Halida Bešlića: 'Napustio nas je veliki čovjek i veliki glazbenik...'
Thompson se oprostio od Halida Bešlića: 'Napustio nas je veliki čovjek i veliki glazbenik...'

Tad je pred zagrebačku publiku još jedanput trebao izaći Halid Bešlić, pjevač omiljen u regiji, ali prije svega čovjek. Koji je ljude spajao, a ne razdvajao. I koji je živio rečenicu "Želim da me pamte kao dobrog čovjeka a ne kao dobrog pjevača". Nažalost, neće još jedanput izaći pred publiku u Zagrebu, a što je s tim terminom, zasad je nepoznanica. 

