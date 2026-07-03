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EMOTIVNO U TORONTU

Suze za naše junake! 'Vatreni' nakon poraza od Portugala utjehu pronašli s najbližima

Piše Davor Lugarić,
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Suze za naše junake! 'Vatreni' nakon poraza od Portugala utjehu pronašli s najbližima
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Foto: Sanjin Strukić/Pixsell
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Igrači su poslije poraza pohitali kod svojih najbližih na tribine, utjehu su našli u djeci, ženama, djevojkama, roditeljima, braći i sestrama

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Glazba nije trčanje na sto metara, glazbe je emocija. Riječi su to Miše Kovača koje je rekao u emisiji 'Nedjeljom u 2'. Glazba jest emocija, tu se možemo složiti sa šibenskim pjevačem, ali i sport. Nije ovdje riječ o trčanju na sto metara, u pitanju je nogomet, 'najvažnija sporedna stvar na svijetu'. Opet je Hrvatska disala s 'vatrenima', navijala, vjerovala u još jedan veličanstveni uspjeh. Ovaj put nisu uspjeli, ali toliko su toga ti dečki dali dosad da tu nema apsolutno nikakvih zamjerki.

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Koban je opet bio Portugal, vodili smo 1-0, vidjeli se u četvrtfinalu, ali onda je uslijedilo prizemljenje. I emocija. Ona radosna, kad smo se vidjeli na utakmici protiv Španjolske u četvrtfinalu, a onda i čista suprotnost. Ispali smo, a u svima nama tuga, bijes, očaj... i ponos. Dečki su na terenu dali sve, ali ovaj put nije išlo. I vjerujte, bilo im je sigurno teže nego svima nama, dokaz su Kovačićeve suze.

SP 2026 Toronto: Nogometaši Hrvatske s obitelji nakon utakmice s Portugalom
SP 2026 Toronto: Nogometaši Hrvatske s obitelji nakon utakmice s Portugalom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

I ne samo njegove. Igrači su poslije poraza pohitali kod svojih najbližih na tribine, utjehu su našli u najbližima, djeci, ženama, djevojkama, roditeljima, braći i sestrama.

- Utjehe nema u riječima, dubok i opor je glas... - pjevao je Massimo.

SP 2026 Toronto: Nogometaši Hrvatske s obitelji nakon utakmice s Portugalom
SP 2026 Toronto: Nogometaši Hrvatske s obitelji nakon utakmice s Portugalom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

I nema je u riječima, ima je u zagrljaju, poljupcu, pogledom na najmilije. I tu su se pokazali kao pobjednici. Na tribini Luka Modrić okružen obitelji i roditeljima, a do njega i Mateo Kovačić. Zajedništvo koje ih krasi na terenu, 'vatreni' su pokazali i nakon ovog teškog trenutka, kad su bili jedan uz drugog. Uzdrman je nakon utakmice bio i hrvatski izbornik Zlatko Dalić, koji je bocnuo Fifu i organizaciju izjavom: 'Mali nisu smjeli napraviti čudo'. 

SP 2026 Toronto: Nogometaši Hrvatske s obitelji nakon utakmice s Portugalom
SP 2026 Toronto: Nogometaši Hrvatske s obitelji nakon utakmice s Portugalom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

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