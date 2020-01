Svađa u emisiji: 'Meghan je bila svjesna u što se točno upušta'

Svijet ne prestaje brujiti o odlasku princa Harryja (35) i Meghan Markle (38). Brojni obožavatelji nestrpljivo čekaju svaki novi detalj iz života trenutno najpoznatijeg para, a društvene mreže zatrpane su komentarima.

Foto: PIXSELL

Svakodnevno se javljaju i brojni prijatelji koji diskutiraju o posljednjem potezu bračnog para. Među njima je i bivši batler pokojne princeze Diane.

- Meghan je bila toliko sretna kada se udala za princa Harryja i nije bila svjesna s čime se sve treba suočiti - rekao je bivši batler u emisiji 'Dobro jutro, Britanija'.

Foto: Screenshoot/Youtube

Dodao je i to kako nitko ne može razumjeti taj čudan svijet, ali i kako princ Harry ne može napraviti ništa značajno za kraljevstvo s obzirom da je tek šesti po redu u 'borbi' za krunu. Kako kaže, nema tu mjesta za njih te smatra da se istinski raduju budućnosti.

Foto: Screenshoot/Youtube

Voditelj je komentirao kako njih dvoje ne žele raditi dosadne stvari kakve su namijenjene starijim članovima kraljevske obitelji.

- Javnost teško može shvatiti kako izgleda život u palači. Ne udaješ se za jednu osobu već za cijelu obitelj. Meghan to nije znala - otkrio je batler. U jednom trenutku došlo je i do rasprave s obzirom na to da se voditelj nije slagao s njegovom izjavom.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

- Ma dajte, molim vas, stanite. Ona je 35-godišnja razvedena holivudska glumica. Znala je dobro u što se točno upušta - odbrusio je britanski voditelj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Odlazak Harryja i Meghan