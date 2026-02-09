Svadba postala najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima s 522.106 gledatelja

Film Svadba redatelja Igora Šeregija u Hrvatskoj je dosad pogledalo 522.106 gledatelja, čime je postao najgledaniji film u povijesti hrvatskih kina, prešavši rekord kultnog Titanica s 495 tisuća gledatelja. Film je dosad, u zemljama regije (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Slovenija) sveukupno pogledalo milijun gledatelja!

Posebno obilježavanje rekordnog uspjeha dogodilo se u Splitu u CineStaru 4DX Mall of Split, gdje je zabilježen milijunti gledatelj filma. CineStar Cinemas Hrvatska tom je prigodom nagradio sretnog gledatelja s prigodnim poklonom.

Foto: PROMO

Podaci o gledanosti objavljeni su na stranici boxoffice.hr.

Kada se hrvatskim brojkama pridoda i rezultat iz Bosne i Hercegovine, gdje je film do sada pogledalo 202.063 gledatelja, Svadba doseže ukupno 724.169 gledatelja u samo te dvije države – brojku koja se u regionalnoj kinodistribuciji rijetko viđa.

Velik interes publike i snažan odjek filma još jednom su potvrdili koliko domaća priča može okupiti gledatelje oko univerzalnih emocija. Redatelj filma Igor Šeregi istaknuo je poruku koja je, prema reakcijama publike, snažno odjeknula u kinodvoranama: "Ovaj film je pokazao da unatoč svim našim razlikama, narodnostima i problemima uvijek pobjeđuje LJUBAV. Hvala svima koji su film pogledali, preporučili, reklamirali i izašli sretniji iz kina."

Interesu publike pridonio je i glumački ansambl koji okuplja neka od najistaknutijih imena regionalne i hrvatske scene. U filmu Svadba glume Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Linda Begonja, Vesna Trivalić, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Nika Grbelja i Marko Grabež, kao i Seka Sablić i Srđan Žika Todorović, Snježana Sinovčić Šiškov, Dejan Aćimović, te niz istaknutih regionalnih i hrvatskih glumaca, među kojima su Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Marko Miljković, Denis Murić i Nevena Nerandžić.

Foto: Ivan Buvinić

Film je nastao u produkciji Eclectice i Viktorija Filma, a producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić. Direktor fotografije je Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, a glazbu potpisuje Dubravko Robić. Dizajner zvuka je Ivan Zelić, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule, dok je za masku zadužena Snježana Gorup.

Film su sufinancirali HAVC, Potprogram MEDIA programa Kreativna Europa i HRT, a distribuciju potpisuje Blitz grupa (Blitz i Duplicato).