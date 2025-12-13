Sve što trebate znati o Dječjem Eurosongu: Provjerite kako glasati i gdje gledati prijenos

Dječja pjesma Eurovizije 2025. (Junior Eurovision Song Contest - JESC) održava se danas, a Hrvatska se nakon 11 godina vraća na pozornicu. Naš ovogodišnji predstavnik je Marino Vrgoč, pobjednik prve sezone showa The Voice Kids. Među 18 mladih i talentiranih natjecatelja iz čitave Europe, Marino će se natjecati s pjesmom "Snovi". Autorice pjesme su dobro poznate Ines Prajo i Arijana Kunštek, koje stoje iza hitova brojnih domaćih izvođača.

Talentirani mladi pjevač iz Ploča u razgovoru za HTV je komentirao kako je jako uzbuđen što će vidjeti Gruziju, gdje se ove godine natjecanje održava.

Foto: EBU – Corinne Cumming

- Pjesma je baš divna, dječja, govori o snovima djece. Moji su sretni što sam ostvario svoj dječački san i to što imam svoju prvu pjesmu - istaknuo je u intervjuu. Dodao je kako mu u pripremama ništa nije bilo teško te da je brzo naučio koreografiju.

Marino jedva čeka nastup

Marino je u Gruziju otputovao 5. prosinca, a u tijeku su generalne pripreme za nastup.

- Probe idu super! Nisu baš toliko teške jer dobro slušam upute - dođem i odradim i zabavno mi je! Barba Jurica, barba Štengl, barba Denis, Luka, Dorotea i mama su uvijek tu sa mnom, a velika podrška i motivacija dolazi i sa svih strana. Upoznao sam se s drugim natjecateljima, družimo se i odmah mi je sve lakše - otkrio je Marino.

- Jedva čekam nastup, dat ću sve od sebe da nas najbolje predstavim! Pjevat ću iz srca iz duše, kao i uvijek! Nadam se da će svi osjetiti poruku pjesme i da će im biti kao u bajci. Nadam se dobroj atmosferi i navijanju publike. Voli vas vaš Marino i šaljem veeeliki pozdrav iz Gruzije! - poručio je naš simpatičan predstavnik.

Kako glasati i gdje gledati?

Ove godine JESC (Junior Eurovision Song Contest) uveo je nova pravila, među kojima je i sjajna vijest da i Hrvatska može podržati svog predstavnika. Glasovati je moguće na stranici jesc.tv od petka, 12. prosinca, do 21:00 do subote, 13. prosinca, do 16:59, neposredno prije početka emisije uživo. Glasati se može i tijekom prijenosa natjecanja, nakon što se izvedu sve pjesme. Marinu je moguće dati maksimalno dva glasa, a vremenski rok za glasanje tijekom prijenosa je 15 minuta.

Foto: Petra Ivanišević

Redoslijed nastupa na JESC-u 2025. je sljedeći: Malta, Azerbajdžan, Hrvatska, San Marino, Armenija, Ukrajina, Irska, Nizozemska, Poljska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Italija, Portugal, Španjolska, Gruzija, Cipar, Francuska i Albanija.

Prijenos Izbor dječje pjesme Eurovizije 2025. bit će na Drugom programu HTV-a od 17 sati. Komentatori prijenosa su Mia Dimšić i Duško Ćurlić.