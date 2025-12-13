Obavijesti

Sve što trebate znati o Dječjem Eurosongu: Provjerite kako glasati i gdje gledati prijenos

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
11
Foto: EBU – Corinne Cumming

Marino Vrgoč predstavlja Hrvatsku na dječjem Izboru za pjesmu Eurovizije 2025. Provjerite gdje možete gledati prijenos te kako možete glasati za našeg predstavnika.

Dječja pjesma Eurovizije 2025. (Junior Eurovision Song Contest - JESC) održava se danas, a Hrvatska se nakon 11 godina vraća na pozornicu. Naš ovogodišnji predstavnik je Marino Vrgoč, pobjednik prve sezone showa The Voice Kids. Među 18 mladih i talentiranih natjecatelja iz čitave Europe, Marino će se natjecati s pjesmom "Snovi". Autorice pjesme su dobro poznate Ines Prajo i Arijana Kunštek, koje stoje iza hitova brojnih domaćih izvođača.

Talentirani mladi pjevač iz Ploča u razgovoru za HTV je komentirao kako je jako uzbuđen što će vidjeti Gruziju, gdje se ove godine natjecanje održava.

Foto: EBU – Corinne Cumming

- Pjesma je baš divna, dječja, govori o snovima djece. Moji su sretni što sam ostvario svoj dječački san i to što imam svoju prvu pjesmu - istaknuo je u intervjuu. Dodao je kako mu u pripremama ništa nije bilo teško te da je brzo naučio koreografiju.

Marino jedva čeka nastup

Marino je u Gruziju otputovao 5. prosinca, a u tijeku su generalne pripreme za nastup. 

- Probe idu super! Nisu baš toliko teške jer dobro slušam upute - dođem i odradim i zabavno mi je! Barba Jurica, barba Štengl, barba Denis, Luka, Dorotea i mama su uvijek tu sa mnom, a velika podrška i motivacija dolazi i sa svih strana. Upoznao sam se s drugim natjecateljima, družimo se i odmah mi je sve lakše - otkrio je Marino.

- Jedva čekam nastup, dat ću sve od sebe da nas najbolje predstavim! Pjevat ću iz srca iz duše, kao i uvijek! Nadam se da će svi osjetiti poruku pjesme i da će im biti kao u bajci. Nadam se dobroj atmosferi i navijanju publike. Voli vas vaš Marino i šaljem veeeliki pozdrav iz Gruzije! - poručio je naš simpatičan predstavnik.

Kako glasati i gdje gledati?

Ove godine JESC (Junior Eurovision Song Contest) uveo je nova pravila, među kojima je i sjajna vijest da i Hrvatska može podržati svog predstavnika. Glasovati je moguće na stranici jesc.tv od petka, 12. prosinca, do 21:00 do subote, 13. prosinca, do 16:59, neposredno prije početka emisije uživo. Glasati se može i tijekom prijenosa natjecanja, nakon što se izvedu sve pjesme. Marinu je moguće dati maksimalno dva glasa, a vremenski rok za glasanje tijekom prijenosa je 15 minuta. 

Foto: Petra Ivanišević

Redoslijed nastupa na JESC-u 2025. je sljedeći: Malta, Azerbajdžan, Hrvatska, San Marino, Armenija, Ukrajina, Irska, Nizozemska, Poljska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Italija, Portugal, Španjolska, Gruzija, Cipar, Francuska i Albanija.

Prijenos Izbor dječje pjesme Eurovizije 2025. bit će na Drugom programu HTV-a od 17 sati. Komentatori prijenosa su Mia Dimšić i Duško Ćurlić.

