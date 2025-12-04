Svestrana glumica Lana Ujević Telenta pozirala je kao Velma iz 'Chicaga': Zvijezda je rođena

Kad se Lana Ujević Telenta (31) pojavi na sceni, odmah vam je jasno da je pred vama glumica koja ne igra "na sigurno". Od dramske grupe u srednjoj školi, preko prvih uloga koje su je bacile ravno u vatru, pa do Akademije i projekata koji su je oblikovali, njezin put uvijek ide prema naprijed, ali bez žurbe.



Ove godine ima prilično šarolik glumački ritam, od Sally Bowles u "Cabaretu" u HNK2, gdje je osvojila publiku svojom energijom, do Nike u seriji "U dobru i zlu" na Novoj TV, puno tišeg i osjetljivijeg lika, koji traži sasvim drukčiji pristup, a gledali smo je i u drugoj sezoni "Dnevnika velikog Perice".

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Montaža

U velikom razgovoru za Cafe otkriva kako je izgledalo uskočiti u Sallyine štikle, zašto je "Cabaret" za nju ostvarenje sna, kako su je plesne i pjevačke probe pretvorile u "susjedima najglasniju susjedu".



