Svestrana glumica Lana Ujević Telenta pozirala je kao Velma iz 'Chicaga': Zvijezda je rođena

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Montaža/Profimedia/Netflix/Promo

Kad se Lana Ujević Telenta (31) pojavi na sceni, odmah vam je jasno da je pred vama glumica koja ne igra "na sigurno". Od dramske grupe u srednjoj školi, preko prvih uloga koje su je bacile ravno u vatru, pa do Akademije i projekata koji su je oblikovali, njezin put uvijek ide prema naprijed, ali bez žurbe.

Ove godine ima prilično šarolik glumački ritam, od Sally Bowles u "Cabaretu" u HNK2, gdje je osvojila publiku svojom energijom, do Nike u seriji "U dobru i zlu" na Novoj TV, puno tišeg i osjetljivijeg lika, koji traži sasvim drukčiji pristup, a gledali smo je i u drugoj sezoni "Dnevnika velikog Perice".

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Montaža

U velikom razgovoru za Cafe otkriva kako je izgledalo uskočiti u Sallyine štikle, zašto je "Cabaret" za nju ostvarenje sna, kako su je plesne i pjevačke probe pretvorile u "susjedima najglasniju susjedu".

Pogledali smo "Majstore iluzije 3: Sad me vidiš, sad me ne vidiš", a jedva smo dočekali i prve epizode posljednje sezone megapopularne serije "Stranger Things".

U vremeplovu smo se prisjetili legendarnog beatlesovca Johna Lennona. Od njegova ubojstva prošlo je 45 godina, a njegov ubojica i dalje je u zatvoru. Zahtjev za puštanje na uvjetnu slobodu odbili su mu do danas 14 puta. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima. 

