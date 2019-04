Svi nastupi Bojana i Ashley: Za dlaku im je 'iskliznula' pobjeda

Pjevač Dino Jelusić i glumica Tara Thaller, pobjednici su showa Zvijezde pjevaju. Finalistima Bojanu Jambrošiću (33) i Ashley Colburn (32) za dlaku je izmaknula pobjeda.

Osim njih, parovi ove sezone su bili Goran Bošković i Ella Dvornik, Pero Galić i Katarina Strahinić, Ivana Kindl i Krešimir Sučević Međeral, Jelena Radan i Borko Perić, Žanamari Perčić (Lalić) i Frano Ridjan, Antonija Šerić i Krešimir Macan.

Foto: HRT

Prvi put u showu pojavila se internacionalna zvijezda, američka novinarka Ashley Colburn koja je zaljubljena u Hrvatsku. Ona je dvostruka dobitnica Emmyja, televizijska producentica i voditeljica te jedna od predanih ambasadorica hrvatskog turizma. Bojan je nedavno prije početka showa otvorio Doru, natjecanje za pjesmu Eurovizije, a glasovne sposobnosti pokazao je i u ovom showu.

Foto: HRT

- Mislim da će nam dobro ići, morat ćemo malo poraditi na hrvatskom jeziku - našalio se Jambrošić na početku showa.

Na svom prvom nastupu Bojan Jambrošić i Amerikanka Ashley Colburn pjevali su baladu 'Princeza' Dade Topića i Slađane Milošević, te za svoj nastup dobili visokih 26 bodova.

- Meni ste bili zapravo jako dobri. Možda početak malo nesigurniji, ali to je normalno. Jako dobar odabir pjesme, moram priznat da sam se čak malo i naježila - rekla im je Valentina, a Bojan je pohvalio Ashleyno pjevanje.

- Učitelj je jako zadovoljan. Osim što lijepo pjeva, jako je draga, jedna prava Amerikanka - zaključio je Bojan.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1205761 / Ashley Colburn intervju]

U drugoj epizodi showa su Bojan i Ashley otpjevali pjesmu 'Ain't No Mountain High Enough' Marvina Gaye i Tammi Terrell.

- Ovaj nastup je bio sve samo ne dosadan. Sve je to bilo jako dobro. Svakako napredak od prošlog puta - rekla je Remi, a pjevački par osvojio je tada 28 bodova.

Foto: HRT

Na trećem nastupu Bojan Jambrošić i Ashley Colburn izveli su rock pjesmu grupe AC/DC 'You Shook Me All Night Long' te prikupili dobre ocjene, ali i komentare. Tako je par osvojio tada 31 bod.

- Što se tiče scenskog nastupa, briljirali ste. Ali, u refrenima malo fali svugdje - izjavila je Valentina.

Foto: HRT

Par je na četvrtom nastupu zabavnog showa pripremio svoju verziju pjesme 'Footloose' i tada je osim njihovim suparnicima Tari i Dini pripala i njima desetka te su osvojili 35 bodova.

- Prošli put ste digli scenski nastup na jednu novu razinu, a sada ste samo nastavili. Što se toga tiče, nitko vas nema. Tu ste majstori - rekla je Remi te savjetovala Ashley neka poradi na vibratu.

Foto: hrt

Ashley i Bojan prezentirali su svoju verziju countryja na petom nastupu i to pomalo zaboravljenom pjesmom Emilije Kokić i Ala Turnera 'Ljepota'. Žiri im je dodijelio čak 37 bodova, a perfektnih 10 dobili su od Martinović, ali i Škore.

- Vi ste meni najkompletniji par. Nisam čula nijedan falš - dala im je kompliment Danijela.

Foto: hrt



U šestoj epizodi popularnog showa svaki par izveo je dvije pjesme, a prvi na pozornicu stali su Ashley i Bojan. Prva pjesma koju su pjevali je 'Volim osmijeh tvoj' Antonije Šole i Toše Proeskog. Antonija je sve 'vrebala' iz publike i uživala u njihovom performansu.

- Sviđa mi se što ste napravili. Ako je autorica zadovoljna i klima glavom, tko sam ja da sudim - rekao je Miroslav Škoro. Za prvu pjesmu su dobili 34 boda.

Foto: HRT Promo

Druga pjesma koju su otpjevali bila je 'Perfect' grupe Fairground Attraction.

- Za mene je ovo bilo apsolutno 'perfect'. Ne mogu se odlučiti koji žanr ti najbolje leži - hvalila ih je tada Danijela Martinović.

Za svoj drugi nastup Bojan i Ashley dobili su sve desetke, što je ukupno s prvim nastupom 74 boda.

- Sve ove potencijalne zamke ste izbjegli. Drago mi je da si prihvatila savjete nas tu u žiriju. Imala si lijepe tonove s nešto malo vibrata na kraju da ih začiniš i na kraju si ipak izašla i sama završila ovu pjesmu. Super mi je bila vaša kemija, možda i najbolja u ovom showu. Po meni je ovo vaš najbolji nastup - hvalila ih je Mirela Priselac Remi.

Foto: HRT

U polufinalu par je zapjevao Ashleynu najdražu pjesmu 'Let it Go' iz filma 'Frozen'. Amerikanku su uživo došli poslušati i njezini roditelji.

- Uvukli ste nas unutra. Prodali ste nam lijepo priču. Razumijem te, Ashley. I meni su roditelji u publici - dala joj je podršku Remi.

Zaradili su 36 bodova od žirija.

- Počela si ići na visine sigurno. Predivan glas kad ga pustiš, a zamjerke su sitne - komentirala je Valentina.

U drugom dijelu polufinalnog showa pjevali su pjesmu svog mentora te zapjevali Bojanovu pjesmu 'Ne govori da me znaš'.

- Kažu da među pjevačima ima kemije, ali među vama je bilo fizike. Izgledali ste kao da ste se stvarno posvađali. Jako uvjerljivo i dobro - rekao je Škoro.

Foto: HRT

Dobili su 38 bodova.

- Bilo je nesigurnosti, Bojan ima veliki raspon glasa i to se osjetilo, ali imate lijepu kemiju - polovično se složila Valentina.

Posljednji nastup ove sezone izveli su Bojana i Ashley s jednom od najpopularnijih pjesama 'Time of my Life'.

- Za kraj showa ova pjesma je savršena. Bili ste odlični - rekla je Remi, a Danijela je dodala kako je presretna što je Bojan sudjelovao u osmoj sezoni.

- Nisam vas vidio u finalu. Iskreno, mislio sam da će Borko biti na vašem mjestu - rekao je Škoro.