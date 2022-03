Svi pričaju o Oliveri: Pisali su da Lazić s njom vara trudnu ženu, a u tangama pjevala kod Karleuše

Fol pjevačica Olivera Matijević (32) trenutno se natječe u showu 'Gospodin Savršeni' za naklonost Tonija Šćulca.

Na početku karijere pjevala je rock-glazbu, a potom je prešla u turbofolk vode.

- Da, moj je glazbeni put malo čudan, ali i težak. Ponosna sam na sve što sam postigla do danas jer sam sve sama napravila, bez ičije pomoći. Iskreno, kod mene ima puno ludih situacija, ali ne bih izdvajala nijednu kao najluđu - govori nam Olivera.

Olivera se 2018. natjecala u srpskom glazbenom showu 'Zvezde Granda' kada svojim nastupom nije oduševila žiri te je dobila crveni gumb.

Povezivali su je i s kolegom Darkom Lazićem (30). Upoznali su se u Beču, a nakon što je Lazić prekinuo dugogodišnju vezu s majkom njegovog djeteta, Marinom Gagić, mnogi su smatrali da je za to kriva upravo ova pjevačica koju zbog oblina nazivaju hrvatskom Kim Kardashian.

Njezini najvjerniji obožavatelji su nogometaši kojima često pjeva na privatnim zabavama.

- Da, mislim da već svi znaju da me nogometaši obožavaju slušati, ali mogu samo reći da su dečki sjajni i jako fini - kaže nam Olivera.

- Motiv za prijavu u show bio je jedan veliki izazov, da probam nešto novo, a uz to se možda dogodi ljubav. Nema tu nekih tajni što se zavođenja tiče, jednostavno sam svoja pa onaj tko vidi, vidjet će - kaže nam Olivera.

Karlovčanka, koja na Instagramu ima 100.000 pratitelja, kaže da atraktivnim ženama nije lakše u životu. Nerijetko je osjetila zavist žena na vlastitoj koži, a otkrila nam je kako se nosi s tim.

- Naravno da osjećam zavist žena, stalno to osjetim, ali ne dotiče me. Da, smatram da je atraktivnim ženama puno teže u životu jer smo izložene konstantnim komentarima onih ljubomornih i zavidnih, a uz to se od nas puno više očekuje u svakom pogledu - kaže nam Olivera.

