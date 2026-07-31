Svijet bruji o skandalu! Na Obonjanu Leto okupio 'kult'

Predivan hrvatski otok Obonjan ponovno se našao u fokusu svjetskih medija. Razlog nisu njegove uvale ni luksuzni kamp, već novi BBC-jev dokumentarac o Jaredu Letu (54), koji je ponovno aktualizirao njegovo kontroverzno okupljanje "Mars Island", održano na otoku 2019. godine.

Uz nove optužbe za seksualno zlostavljanje protiv glazbenika i glumca, u medijima su ponovno osvanule fotografije i priče o događaju koji su mnogi tad uspoređivali s kultom. Prošle ga je godine devet žena optužilo za seksualno zlostavljanje, a u novom dokumentarcu "Jared Leto: Mračna tajna Hollywooda" još deset njih tvrdi da ih je seksualno zlostavljao dok su bile tinejdžerice. Leto je sve optužbe odbacio poručivši da u životu nikoga nije seksualno zlostavljao te da su tvrdnje "apsolutno i kategorički lažne".

Foto: Twitter

U dokumentarcu žena koja se predstavila pseudonimom Clara ispričala je kako je pjevača upoznala na koncertu njegova benda Thirty Seconds to Mars i da su se nekoliko puta sastali u njegovoj kući u Kaliforniji radi seksa. Ona je tad imala 17, a on 34 godine.

- Htio je da ga zovem 'tatice' i da glumim da sam djevojčica i 'njegova mala djevojčica' - ispričala je Clara i dodala kako je tek kasnije shvatila koliko je taj odnos bio zastrašujući.

Druga žena, Alex, ispričala je kako je Leta upoznala 2013., kad je imala 19 godina, no slagala mu je da je maloljetna. Bili su sami u hotelskoj sobi, a kad joj pjevač nije htio dati punjač za mobitel ni novac za taksi da otiđe kući, zamolila ga je da prespava. Leto joj je navodno na to odgovorio da će se probuditi s penisom u stražnjici ako to učini, nakon čega je Alex pobjegla.

U članku Air Mail sad povezuje zlostavljanja s Letovim okupljanjem na otoku Obonjanu 2019. te piše kako su ženske obožavateljice "meditirale, pjevale mantre i bose u kaftanima provodile vrijeme uz Leta" na otoku. Jared Leto je, naime, 2019. godine na Obonjanu kraj Šibenika organizirao "Mars Island", a fotografije koje su se kasnije pojavile potaknule su nagađanja da pjevač vodi svojevrsni kult. Trodnevno okupljanje bilo je namijenjeno fanovima, poznatima pod nazivom "The Echelon", koji su se tamo sunčali, šetali, plivali, meditirali i uživali u dva koncerta. Alkohol i droge na otoku su bili zabranjeni, kao i staklo, plastične boce, oružje, noževi, ali i fotografiranje.

- Zakupili smo cijeli otok. Izgleda nevjerojatno. Stvarno imamo vlastiti otok u Hrvatskoj samo za nas i bit će ludo. Ne morate se brinuti ni o čemu. Samo doletite tamo, mi ćemo vas paziti i brinuti se o vama - rekao je tad Jared u prijenosu uživo na Instagramu, pozivajući fanove na Obonjan.

Na otok stane oko 1000 ljudi, a u prodaju je pušteno 700 ulaznica po cijenama koje su sezale do 6499 dolara. Iako je događaj opisan kao festival i "duhovno povlačenje", atmosfera događaja izazvala je brojne usporedbe s kultom, posebno nakon što su se pojavile fotografije na kojima je glumac obučen sav u bijelo, a njegovi fanovi ga prate u stopu, podižu mu ruke u susret i slušaju ga dok im se obraća - također obučeni u bijelo.

- Da, ovo je kult - stajalo je u objavi na službenom profilu benda Thirty Seconds to Mars iz 2019. godine ispod fotografija s Obonjana.

Yes, this is a cult 🔺 #MarsIsland pic.twitter.com/4I7JROg90w — THIRTY SECONDS TO MARS (@30SECONDSTOMARS) August 15, 2019

U nekoliko intervjua pjevač je objasnio da je taj slogan samo šala nastala zato što im često govore da imaju "bazu fanova poput kulta".

Osim optužbi za seksualno uznemiravanje, glumac se suočavao i s optužbama za uznemirujuće ponašanje. Tijekom snimanja filma "Suicide Squad", Leto je kolegama poslao korištene kondome i analne kuglice. Nakon medijskih napisa glumac je tvrdio da se samo uživio u ulogu Jokera kojega je igrao u filmu. Iako se govorilo da će Leto ponovno organizirati "Mars Island" 2022. godine, taj projekt na kraju nije realiziran.

S obzirom da je nenaseljen, a od kopna udaljen samo šest kilometara, Obonjan je postao savršena lokacija za razne događaje koji ne žele nužno biti u centru pažnje javnosti. Tako je protekle tri godine na njemu organiziran swingerski party 'Spicey Island'. Organizatori su prošle godine najavili pet dana ispunjenih zabavom i opuštanjem za oko 600 ljudi koji su smještaj platili od 1.100 do 3.200 eura, a party je promovirala pornoglumica i voditeljica emisije 'Gole vijesti', Marina Valmont.

Foto: youtube screenshot

Tijekom 2024. na Obonjanu se snimao britanski reality show 'Virgin Island' kojeg su tamošnji mediji nazvali 'najčudnijim TV eksperimentom ikad'. U showu je sudjelovalo 12 djevaca i djevica koji su na Obonjan došli prevladati prepreke vezane za intimnost. Na tom putu su ih pratile seksualne i partnerske terapeutkinje koje su sudionicima pokušale pomoći metodom koja uključuje i iskustvenu terapiju, što je značilo da su sudionike grlile, mazile, pa čak i ljubile - kako bi ih naučile da se osjećaju sigurno u svom tijelu te da se povežu s vlastitim željama. U finalnoj epizodi, otkriveno je kako je samo računovođa Dave (24) stupio u seksualne odnose i to sa terapeutkinjom koja je za tu svrhu poslužila kao 'surogat partner'. Nakon što se show emitirao, mnogi su se zapitali je li tu riječ o terapiji ili reality spektaklu s potencijalom za eksploataciju.