Taylor Swift će postati hrvatska snaha: Od farme božićnih drvca do globalne glazbene ikone

Taylor Alison Swift rođena je 13. prosinca 1989. godine u američkoj Pennsylvaniji, gdje je i odrasla. S roditeljima i bratom je dio godine provodila na obiteljskoj farmi božićnih drvca, na kojoj je naučila jahati.

- Imala sam najbolje djetinjstvo. Trčala sam gdje god sam htjela te sam se osjećala potpuno slobodnom - rekla je pjevačica u intervjuu za Rolling Stone. Iako je imala nekoliko hobija, glazba ju je osvojila još dok je bila djevojčica. Sama je pisala nove riječi pjesama koje bi joj se svidjele, a kada je imala 10 godina nastupala je na brojnim sajmovima i lokalnim restoranima. Pjesmu "The Star-Spangled Banner" otpjevala je na košarkaškoj utakmici s 11, a godinu kasnije je počela učiti svirati gitaru te je pisala vlastite pjesme. Dok je bila djevojčica idoli su joj bili Shania Twain i The Chicks.

Swift je često posjećivala Nashville, metropolu country glazbe, a njezina obitelj ondje se i preselila kako bi ona mogla ostvariti karijeru. Pohađala je lokalnu srednju školu dvije godine prije nego što se prebacila na školovanje kod kuće. U to je vrijeme ušla u program diskografske kuće RCA Records, koja je brinula o razvoju njezine rane karijere. Imala je mentoricu s kojom je svakoga tjedna pisala pjesme, a već je u ranim tinejdžerskim godinama imala veliki opus pjesama. Diskografska kuća ju je odlučila ostaviti u programu do njezine 18. godine, no Taylor je bila uporna u tome da objavi pjesme koje je već napisala kako bi bila što vjerodostojnija svojim godinama.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Imala je 15 godina kada je potpisala prvi diskografski ugovor za objavu njezinih pjesama, a inzistirala je na tome da isključivo sama piše glazbu. Debitantski album "Taylor Swift" snimala je četiri mjeseca krajem 2005. s producentom Nathanom Chapmanom, a prvi singl "Tim McGraw" svjetlo dana je ugledao u lipnju 2006. godine. Rušila je rekorde singlom i albumom te je postala prva pjevačica koja je napisala i otpjevala gotovo sve pjesme s platinastog izdanja. Odradila je radijsku turneju te je nastupala prije velikih country imena poput Tima McGrawa i Faith Hill.

- Faith i meni je bilo jasno da se Taylor neće zaustaviti. Imala je posebnu vrstu talenta - komentirao je McGraw u intervjuu za ET Canada. Swift je primila i nekoliko priznanja, a sva su redom bile odlike za najmlađu izvođačicu i kantautoricu. Postala je i najmlađa izvođačica koja je dobila nagradu Grammy u kategoriji Albuma godine za izdanje "Fearless".

Nakon nekoliko godina uspjeha na području country glazbe, Taylor Swift je petim albumom "1989" počela eksperimentirati s drugačijim zvukom. Drugačiji zvuk oduševio je njezine fanove te je album posao jedan od njezinih najuspješnijih izdanja, obzirom na činjenicu da je proveo 11 tjedana na vrhu top ljestvice Billboard 200 te je prodan u više od 1,2 milijun primjeraka samo u prvom tjednu nakon objave.

Brojne veze s poznatim frajerima

Na vrhuncu slave komentirala je kako inspiraciju crpi uglavnom iz ljubavnih veza.

- Očarana sam vezama i obožavam dramu koja se u njima događa. Nemojte me krivo shvatiti, inače nisam dramatična osoba - rekla je u intervjuu za Rolling Stone. Swift se ove godine zaručila za Travisa Kelcea, s kojim je u vezi od 2023. Prije njega, ljubila je brojne slavne frajere te nije krila da je o njima pisala pjesme. U hitu "Blank Space" ubacila je i stih u kojem tvrdi da "ima podužu listu bivših dečkiju". Matty Healy posljednja joj je veza prije Kelcea, no bili su kratkoga vijeka zbog pretrpanih rasporeda.

Britanski glumac Joe Alwyn bio joj je dečko sedam godina, no vrlo rijetko su zajedno ili u javnost. Pričalo se da su se zaručili, no brzo nakon toga objavili su kraj veze. Tom Hiddleston, Calvin Harris, Harry Styles, Conor Kennedy, Jake Gyllenhaal, John Mayer, Taylor Lautner, Lucas Till i Joe Jonas samo su neki od slavnih frajera koje je ljubila tijekom godina.

Foto: Instagram

Sportaš Travis Kelce bio je na njezinom koncertu u srpnju 2023. godine te ju je pokušao upoznati, no nije u tome uspio. Nekoliko tjedana kasnije u jednom podcastu je priznao da mu se sviđa i počeli su se viđati brzo nakon toga. Mediji su od početka pratili njihovu vezu, a iako su isprva govorili da se samo druže, brzo je postalo jasno da su u vezi. S Travisovom majkom je odlazila na njegove utakmice, a i on je bio česti gost njezinih koncerata. U kolovozu ove godine objavili su zaruke zajedničkom objavom na Instagramu, a posljednjih dana mediji nagađaju o datumu njihova vjenčanja.

Turnejom "Eras" oborila je sve rekorde

"Reputation", "Lover", "Folklore", "Evermore", "Midnights", "The Tortured Poets Department" i "The Life of a Showgirl" albumi su koje je Taylor Swift objavila od 2017. godine do danas, a neke od njih je ponovno snimila zbog prepirki s diskografskom kućom. Otkupila je čitav svoj katalog te je danas ponosna vlasnica svih mastera svojih snimaka.

- Imala sam nekoliko preokreta u karijeri. Kad sam imala 18, govorili su da ne pišem zapravo svoje pjesme pa sam treći album napisala skroz samostalno. Onda su odlučili da sam serijska ljubavnica pa nisam dvije godine bila ni sa kime. Kasnije su pak odlučili da ništa vezano samnom nije dobro. Sve mi se odražavalo na karijeru i veze, no na kraju sam odlučila da više ništa ne govorim - rekla je pjevačica u intervjuu za Rolling Stone.

Foto: CHRISTINE OLSSON/TT/REUTERS

Turneju "Eras" započela je u ožujku 2023. godine, a na njoj je predstavila čitav opus svoje karijere. Posljednja dva njezina albuma inspirirana su upravo tom turnejom, koja je ušla u povijest glazbe. Naime, Taylor Swift je tom turnejom zaradila preko dvije milijarde dolara, čime je oborila rekord.

Dosad je osvojila čak 14 Grammyja, a na policama ima 40 priznanja American Music Awards, 49 Billboard Music Awards i 30 MTV VMA nagrada.