Taylor Swift je mračnija, zrelija i ozbiljnija: 'Midnights' prikazuje ono najbolje iz njezine karijere

'Midnights' ili prevedeno na hrvatski 'Ponoći', deseti je studijski album američke pjevačice i kantautorice Taylor Swift. 'Midnights' je, prema riječima same Swift, kolekcija pjesama o 13 besanih noći koje se protežu kroz njen život. Atmosfera, ali i vizuali ovog albuma, nadopunjuju i upotpunjuju tu priču. Vizuali su tamnih i zagasitih boja, smješteni u sobe sa drvenim panelima i starinskim namještajem koji kao da pozivaju na slušanje albuma na starom gramofonu dok sjedite na podu usred noći.

Tekstovi na ovom albumu otkrivaju unutarnja previranja o ljubavi, životu i slavi s kojima se Swift borila ili se još uvijek bori, a zvuk prati tu temu. Tamniji je i pomaknutiji od njenog dosadašnjeg opusa s daškom elektronike i alternativnog indie-pop zvuka.

Producent albuma je Jack Antonoff s kojim Swift surađuje već gotovo deset godina. Antonoff se profilirao kao omiljeni producent modernih pop diva, surađivao je s Lorde i Lanom del Rey, a dobar dio albuma 'Midnights' zvukom podsjeća na Lordein najbolji album 'Melodrama'. Lana Del Rey, čiji utjecaj je na 'Midnights' također prilično osjetan, prisutna je i kao kantautorica i prateći vokal na pjesmi 'Snow On The Beach'. Iako će mnogi fanovi vjerojatno biti razočarani što je Del Rey ovdje poslužila tek kao pratnja, bila je to dobra odluka jer ne oduzima pažnju sa same pjesme i njeni prateći vokali daju određenu dozu intrige i misterije.

Čak i kada uzima inspiraciju od svojih kolega i suvremenika, Swift to ne radi samo kao slijepo praćenje trendova i na svakom dijelu ovog albuma jasno je vidljiv njen specifičan pečat. Bez obzira na to što mislili o njoj ili pop glazbi općenito, Swift je uistinu majstorica kada je riječ o pisanju tekstova - zanat koji je dovela do savršenstva nakon više od 15 godina na sceni. Tekstovi u pop glazbi obično znaju biti djetinjasti i isprazni samo kako bi vam se što lakše uvukli u uho i bili primamljiviji radio postajama, ali to (osim u par slučajeva kod ranijih albuma) kod Swift nije prisutno.

'Midnights' kao jubilarni deseti album u karijeri Taylor Swift predstavlja najbolje od njezinog dosadašnjeg opusa. Dugogodišnji fanovi zasigurno će prepoznati teme s njenih drugih pop uspješnica, poput albuma 'Lover', '1989' i 'reputation'. Ipak, 'Midnights' kombinira te teme, motive i zvukove s jednom velikom dozom životnog iskustva i izražene zrelosti. Unatoč tome što svaka pjesma govori o nekoj drugoj temi koja je Swift mučila u kasnim noćnim satima, zvuk albuma sve te priče povezuje u jednu smislenu cjelinu. Ali produkcijski elementi su opet dovoljno različiti od pjesme do pjesme bez da se sve skupa zamagli u neki impresionizam.

Možda najočitiji primjer zrelosti ovog albuma je pjesma 'Maroon' koja je referenca na njen album 'Red' iz 2012. 'Red' se kao koncept bavio bojama ljubavi, tuge i slomljenog srca. 'Maroon' je tamnija, odraslija i zrelija nijansa te crvene boje i zvukom i tekstom.

Neke od najboljih pjesama na ovom albumu su 'Anti-Hero', 'You’re On Your Own, Kid', 'Vigilante Shit', 'Karma', 'Sweet Nothing' i 'Mastermind'. 'Anti-Hero' opisuje najdublje nesigurnosti i preispitivanja kao i osjećaj da ste sami sebi najgori neprijatelj na svijetu.

'You're On Your Own, Kid' je priča o odrastanju i sazrijevanju, retrospektivni trenutak u kojem Swift govori o stvarima kojima je pridavala previše pažnje dok je bila mlađa i kako sada zna što su joj prioriteti.

'Vigilante Shit' je potpuno drugačija od svega ostalog, a opet se savršeno uklapa u ovu kolekciju pjesama. Govori o želji za osvetom, zvuk i vokali su nevjerojatno mračni što uistinu ističe ovu pjesmu kao jedan od najboljih trenutaka albuma. Savršeno je jasno da je 'Vigilante Shit' inspirirana temama s albuma 'reputation' iz 2017., ali dok su neki trenutci na tom albumu djelovali poprilično djetinjasto i površno, ovdje su te teme dobile svoju zrelost i puninu.

'Karma' je zarazno zabavna, 'Sweet Nothing' je savršena ljubavna balada (koju je Swift napisala sa svojim dečkom, glumcem Joeom Alwynom), a 'Mastermind' kao 13. pjesma je idealna završnica albuma koja zaokružuje ovu cjelinu.

'Midnights' je kolekcija 13 pjesama, ali je Swift najavila da fanove tri sata nakon objave albuma čeka iznenađenje koje je došlo u formi čak sedam bonus pjesama. Iskreno, jasno je zašto su ovo bonus pjesme jer se niti jedna ni po čemu posebno ne ističe i za razliku od originalnih 13 pjesama sve se nekako pretapaju i miješaju jedna s drugom i nisu nešto posebno pamtljive. Swift je objasnila kako voli otkrivati fanovima više o svom procesu rada pa se zato odlučila objaviti i dodatne pjesme koje su napisane za ovaj album, ali na kraju nisu završile u top 13. Koncept je to kojim se Swift igra već neko vrijeme. Naime, prije tri godine upustila se u presnimavanje svojih prvih šest albuma nakon što je njena stara izdavačka kuća prodala originalne master snimke Scooteru Braunu s kojim Swift ima dugu povijest, blago rečeno, neslaganja. Swift je na presnimljenim izdanjima odlučila objaviti i pjesme iz 'trezora' kako ih ona naziva. Riječ je o pjesmama koje su napisane za te albume, ali nikada nisu bile niti snimljene niti objavljenje. Swift je odlučila taj isti koncept primijeniti i na svoj novi opus, ali za razliku od presnimljenih albuma, bonus pjesme s 'Midnights' nisu pretjerano impresivne.

13 pjesama na albumu 'Midnights' uistinu su sjajan pregled opusa Taylor Swift i šareni kolaž svih njenih verzija kojima smo mogli svjedočiti s prethodnih albuma. Bonus pjesme možete slobodno i preskočiti - nećete ništa posebno propustiti.

Najčitaniji članci