Taylor Swift slavila je na MTV VMA pa posvetila nagradu Dolly Parton: 'Imali smo veliku sreću'

Od crvenog tepiha do spektakularnih nastupa, sinoćnja dodjela nagrada MTV Video Music Awards 2026. godine u Los Angelesu ponudila je pregršt nezaboravnih trenutaka. Svečanost su obilježile velike glazbene zvijezde, a Taylor Swift i Madonna preuzele su glavnu riječ i odnijele kući neke od najvažnijih kipića u obliku astronauta na Mjesecu. Događaj je vodio poznati reper Snoop Dogg, a publika je mogla pratiti prijenos uživo iz dvorane Peacock Theater.

Povijesni uspjeh i počast legendama

Taylor Swift osvojila je nagradu za video godine za pjesmu "The Fate of Ophelia", čime je po šesti put primila to prestižno priznanje. Ovom pobjedom Swift je produžila vlastiti rekord, postavši ujedno i najnagrađivanija umjetnica u povijesti dodjele s ukupno trideset i dvije nagrade. Pop zvijezda iskoristila je trenutak na pozornici kako bi nagradu posvetila preminuloj ikoni country glazbe Dolly Parton.

​- Želim zahvaliti i posvetiti ovu nagradu jednoj osobi bez koje se ovo ne bi dogodilo, a ta osoba je ultimativna zabavljačica, Dolly Parton. Svi smo imali veliku sreću što smo jedno vrijeme dijelili ovaj planet s njom - rekla je pjevačica.

Foto: Caroline Brehman

Dakota Johnson uručila je prijateljici Taylor Swift prvo izdanje nagrade Artist Director Honor. Glumica je održala emotivan govor hvaleći njene vještine kao redateljice glazbenih spotova. Nagrada ukazuje na rastući trend u kojem glazbenici preuzimaju veću kreativnu kontrolu nad svojim vizualnim izričajem.

​- Taylor je pripovjedačica, arhitektica emocionalnih pejzaža ispunjenih najintimnijim i najzamršenijim detaljima. Ona nije samo jedna od najnagrađivanijih umjetnica u povijesti dodjele, ona je i najpriznatija redateljica u povijesti ove emisije - istaknula je Johnson na pozornici.

Foto: Caroline Brehman

Swift je tijekom večeri također premijerno prikazala spot za svoju novu pjesmu "Patient Zero", u kojem glume Colin Farrell i Cara Delevingne. Njen suprug Travis Kelce nije mogao prisustvovati ceremoniji zbog sportske obveze na Floridi, ali su obožavatelji primijetili kako je aktivno označavao da mu se sviđaju fotografije njenog glamuroznog izdanja s crvenog tepiha na društvenim mrežama.

Kraljica popa otvara svečanost

Madonna je stigla na dodjelu kao predvodnica s trinaest nominacija te je na kraju osvojila ukupno sedam nagrada, uključujući i titulu umjetnice godine. Nakon više od dva desetljeća izbivanja s te pozornice, otvorila je dodjelu nastupom. Izvela je splet pjesama sa svog novog albuma "Confessions II", a pod svjetlima reflektora pridružile su joj se Sabrina Carpenter i Charli XCX. To je ujedno bio i njen peti uvodni nastup na ovoj manifestaciji. Prisjećajući se svog prvog nastupa prije više od četiri desetljeća na prvoj dodjeli, Madonna je nasmijala publiku detaljima o nezgodama s haljinom koje su se tada dogodile.

​- Otišla sam u backstage jako ponosna na sebe, a moj mi je menadžer rekao da je moja karijera gotova - prisjetila se umjetnica.

Uz nagradu za umjetnicu godine, Madonna je osvojila i nagradu za najbolju suradnju za pjesmu "Bring Your Love" koju izvodi sa Sabrinom Carpenter. Prilikom preuzimanja nagrade podijelila je anegdotu o tome kako je došlo do suradnje, objasnivši da je mladoj pjevačici poslala poruku izravno nakon što je njen tim ignorirao upit punih pet dana. Sabrina Carpenter pojasnila je kako njen tim uredno odgovara, ali da ona osobno odgovara puno brže.

Emotivni nastupi i nova lica

Sienna Spiro proglašena je najboljom novom izvođačicom. Engleska kantautorica, koja je ranije te večeri izvela svoj hit "Great Expectation", izrazila je veliku nevjericu tijekom svog pobjedničkog govora.

​- Hvala vam puno. O moj Bože, ovo je tako teško. Nisam mislila da će se ovo dogoditi, stoga moram samo reći veliko hvala fanovima i ljudima koji su glasali za mene - rekla je Spiro.

Foto: Caroline Brehman

Večer je također donijela posvete preminulim glazbenim velikanima. Orville Peck najavio je nastup posvećen Georgeu Michaelu, u kojem su sudjelovali brojni izvođači, naglasivši kako je Michael bio pop bog koji je vladao top ljestvicama i ostavio bezvremenske himne. Kacey Musgraves izvela je moćnu pjesmu u čast Dolly Parton, dok je Shaboozey u intervjuu uoči dodjele podijelio svoja razmišljanja o legendarnoj pjevačici nakon njene smrti krajem kolovoza.

​- Bila je takva legenda. Iskreno, bila je omiljena izvođačica mog oca, a njen humanitarni rad i njena aura jako će nam nedostajati - naglasio je glazbenik.

Britanska pjevačica RAYE oduševila je prisutne pokazavši svoj nevjerojatan vokalni raspon izvedbom hitova. Njen nastup sadržavao je interpolaciju pjesme "Funkytown", kao i produženu govornu poruku njene bake koja ju je ohrabrivala da bude strpljiva.

Foto: Caroline Brehman

Voditelj Snoop Dogg zabavljao je publiku urnebesnim dosjetkama, priznajući u monologu da ne bi prihvatio posao da se dodjela održavala izvan Los Angelesa. Istovremeno, Bebe Rexha je na crvenom tepihu hvalila Madonnu i prisjećala se njenih najpoznatijih trenutaka, dok je pjevačica JoJo najavila nadolazeću turneju povodom dvadesete godišnjice svog kultnog albuma "The High Road".

Osim glavnih dobitnika, grupa BTS osvojila je nagradu za pjesmu godine s naslovom "Swim", dok su članovi benda Nirvana preuzeli prestižnu nagradu Video Vanguard, koju im je uručio Chuck D iz grupe Public Enemy. Crvenim tepihom prošetale su brojne zvijezde u raskošnim kreacijama, uključujući Teyanu Taylor, Sombr, Lisu i Slayyytera, označivši tako početak jedne od najvažnijih večeri u svijetu glazbe.

*uz korištenje AI-ja

