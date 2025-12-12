Taylor Swift u suzama: Govorila o napadu u Southportu u kojem su ubijene tri djevojčice...

Novi Disney+ dokumentarac otkriva koliko je Taylor Swift potresao napad u Southportu, koji se dogodio na dječjoj plesnoj radionici posvećenoj Taylor Swift, gdje su djeca te večeri vježbala koreografije na njezine pjesme, u kojem su poginule tri djevojčice, a još 10 ih je ranjeno. Prije koncerta na Wembleyju privatno je susrela preživjele i obitelji žrtava, nakon čega se slomila u garderobi.

Majka Andrea rekla joj je: “Znam da se ne čini tako, ali znam da si im pomogla.”

Iako emocionalno shrvana, Swift je izvela trosatni show. U seriji priznaje: “S mentalnog stajališta, živim u stvarnosti koja često nije stvarna. Ali moram biti u stanju nositi se sa svim osjećajima i onda se trgnuti i nastupiti.”

Dodatni pritisak stigao je nakon otkazivanja koncerata u Beču zbog terorističke prijetnje; CIA je spriječila planirani bombaški napad.

Nakon Wembleyja Swift je svom zaručniku Travisu Kelceu rekla: “Bila sam tako sretna – mislila sam da ću zaboraviti kako svirati gitaru i pjevati.”

Foto: PROFIMEDIA/PA/PRESS ASSOCIATION

Sve ovo dio je serije The End of an Era, predstavljene u New Yorku, gdje Swift ističe da joj je turneja bila “život unutar života”.

Serija prikazuje što se sve krije iza turneje i objašnjava koliko truda i emocija stoji iza cijelog projekta. Pokazuje se da se uspjeh gradi stalnim radom i predanošću, a Swift naglašava da je „svaka osoba ovdje najbolja u industriji“.

Otkriva se i koliko je emocionalno zahtjevno nastupati svakog dana, što ona slikovito opisuje primjerom: „Da kažeš: ‘Ima turbulencije, ne znam hoćemo li sletjeti u Dallas’, svi bi se uspaničili.“

Atmosfera turneje opisuje se kao „Woodstock bez droge“, jer ju je pratilo više od deset milijuna fanova, a kroz seriju se vidi i snažno zajedništvo tima. Kada se plesač Kameron Saunders pojavio na ekranu, Swift mu je uz smijeh viknula „DA!“, što pokazuje njihovu bliskost.

Emocije su stalno prisutne, a Swift priznaje da je mislila kako je „već prošla sve verzije sebe“ te da je željela stvoriti prostor u kojem se osjećaji mogu slobodno izraziti.

Foto: Liam McBurney/PRESS ASSOCIATION