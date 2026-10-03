Tereza Kesovija oglasila se iz bolnice na svoj 88. rođendan: 'Bolje sam, ne predajem se!'

Glazbena diva Tereza Kesovija danas slavi 88. rođendan, a iako ga je namjeravala proslaviti sa svojim brojnim obožavateljima u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, prije nekoliko dana je koncert otkazan, kao i onaj koji je trebao biti u nedjelju, i to zbog zdravstvenih razloga. Iako se i dalje nalazi u bolnici, za Jutarnji list rekla je kako je puno bolje te da se ne predaje.

- Meni je žao što zbog više sile nisam mogla održati dugo najavljivani koncert u Zagrebu i proslaviti s mojom publikom. Toliko sam se tome veselila... Ali, čim se do kraja oporavim, sve ćemo to nadoknaditi - ispričala je. Umjesto s pjenušcem je za rođendan nazdravila jogurtom, no kaže kako je bitna zdravica, a ne ono čime se nazdravlja.

storyeditor/2025-06-16/PXL_080218_19590079.jpg | Foto: Boris Ščitar/PIXSELL

Dan joj je uljepšala i prijateljica koja joj je donijela voćnu tortu. 'Izvrsna je bila', rekla je te dodala kako će, kada izađe iz bolnice, proslaviti rođendan u društvu svojih najmilijih s nekom 'konkretnijom hranom'.

Podsjetimo, Tereza Kesovija je ove godine krenula na svoju oproštajnu koncertnu turneju. Nakon koncerata u Dubrovniku i Splitu, ovog vikenda trebala je nastupiti i pred zagrebačkom publikom. No prije nekoliko dana su koncerti u Lisinskom otkazani. Ona se tada oglasila na društvenim mrežama.

Foto: Ivo ČagalJ/PIXSELL

Objasnila je da je, usprkos velikom veselju zbog nadolazećih koncerata u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, morala donijeti tešku odluku. Zbog neočekivanih kardioloških problema i izričite upute stručnog liječničkog tima, bila je prisiljena odgoditi susret s publikom. Kako je sama napisala, ovaj put mora poslušati svoje srce na malo drugačiji način i dati mu vremena za oporavak.

- Hvala Vam od srca na razumijevanju, ljubavi i podršci koju sam uvijek osjećala a osjećam da je imam od svih Vas i sada. Čuvajte se, a ja ću dati sve od sebe da se što prije oporavim kako bismo sve ovo nadoknadili i pjevali zajedno, glasnije nego ikad. Sve Vas volim, Vaša Tereza - stoji u objavi.