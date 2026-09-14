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PRESTIŽNA NAGRADA

'The Pitt' i 'Hacks' u utrci su za najbolju seriju nagrade Emmy

Piše HINA,
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'The Pitt' i 'Hacks' u utrci su za najbolju seriju nagrade Emmy
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Foto: IMDB
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Večeras se u Los Angelesu održava svečana dodjela nagrada Emmy

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Holivudske će zvijezde u ponedjeljak navečer na dodjeli nagrada Emmy u udarnom terminu (Primetime Emmy Awards) nazdraviti najboljoj tv seriji u sklopu nominacija koje se dijele u tri glavne kategorije - humoristične serije, dramske serije i limitirane ili antologijske serije. 

Harrison Ford i Jean Smart ove bi godine mogli ostvariti povijesni uspjeh, a prošlogodišnja pobjednica - serija o hitnoj službi "The Pitt" (Pittsburška hitna služba) natječe se za najprestižniju nagradu - najbolju dramsku seriju, nadajući se da će titulu najbolje obraniti i u drugoj sezoni emitiranja. 

Mariska Hargitay, zvijezda NBC-jeve drame "Zakon i red: Odjel za žrtve" (Law & Order: Special Victims Unit), vodit će ceremoniju, čime se prekida tradicija angažiranja komičara u toj ulozi. 

Los Angeles: 82. dodjela nagrada Oscar, dolazak poznatih
Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Svečanost će se prenositi uživo od 20 sati po istočnom vremenu iz središta Los Angelesa na kanalu NBC te putem streaming servisa Peacock. Među voditeljima koji će uručivati ​​nagrade bit će Jon Hamm, Sally Field, Amy Poehler i Zendaya.

Hargitay, poznata po ulozi policijske kapetanice u seriji "SVU", izjavila je da je na pripremi materijala za dodjelu nagrada surađivala sa scenaristima iz bivše kasnonoćne emisije Stephena Colberta.

"Provesti vrijeme u prostoriji punoj briljantnih duhovitih scenarista i biti okružena takvom radošću i slavljem – to je sasvim drukčije od onoga čime se inače bavim", rekla je Hargitay u intervjuu uoči ceremonije. "Prekrasno je to osvježenje i divan dar; sve djeluje novo."

Dodjela Emmyja pruža rijetku priliku za slavlje dok se Hollywood suočava sa smanjenom produkcijom, zabrinutošću zbog umjetne inteligencije te prijedlogom da kompaniju Warner Bros. Discovery (vlasnika HBO-a) preuzme strana tvrtka Paramount Skydance u sklopu dogovora koji je podijelio industriju i mogao bi se suočiti s ozbiljnim pravnim problemima. 

Foto: HBO Max

Na ovoj bi svečanosti zvijezda serije "Hacks", Jean Smart mogla postati prva glumica koja je osvojila nagradu Emmy za najbolju glumicu u istoj humorističnoj seriji u svakoj sezoni emitiranja. Dosad ima četiri Emmyja za ulogu u seriji Hacks, a osvojila je još tri u drugim serijama. Još jedna pobjeda Smartovoj bi donijela ukupno osam Emmyja i izjednačila bi je s rekordom koji dosad drže Julia Louis-Dreyfus i Cloris Leachman.

Istodobno bi glumački veteran, 84-godišnji Harrison Ford mogao osvojiti svoj prvi Emmy za ulogu u seriji "Shrinking". 

Serija "The Pitt" (HBO Max), čija je radnja smještena u Centar za traumatologiju u Pittsburghu, slovi za favorita i drugu je godinu zaredom nominirana za najbolju dramsku seriju, što je glavna nagrada večeri.

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Među konkurentima je novitet "Pluribus", serija platforme Apple TV o ženi koja ratuje protiv izvanzemaljske kolektivne svijesti, a u konkurenciji su još i 'Slow Horses', 'Diplomatkinja' i nastavak serije 'Igre prijestolja', kao i 'A Knight of the Seven Kingdoms'.

Zvijezda serije "The Pitt", Noah Wyle glavni je kandidat za osvajanje drugoga uzastopnog Emmyja za najboljeg glumca.

Serija "Hacks", u kojoj Smart glumi stand-up komičarku u sedamdesetima koja se bori da ostane zanimljiva publici, prije dva se mjeseca činila kao favorit. Serija, koja se prikazuje u na platformi HBO Max, dosad je osvojila jednu nagradu za najbolju humorističnu seriju u dosadašnje četiri sezone.

Foto: IMDB

No velike izglede ima serija "Widow's Bay" s platforme Apple TV – nova horror-komedija u kojoj velški glumac Matthew Rhys glumi gradonačelnika maloga grada u Novoj Engleskoj, koji je, čini se - uklet. Nominiran je u dvjema kategorijama za glavnog glumca: za ulogu u 'Widows Bay" i za ulogu u seriji ograničenog trajanja "The Beast in Me". 

Dobitnike nagrade Emmy bira više od 27.000 scenarista, redatelja, izvođača, producenata i stručnjaka iz različitih kreativnih i tehničkih područja koji čine Televizijsku akademiju.

Akademija je ove godine izmijenila natjecanje u kategoriji kasnonoćnih humorističnih emisija.

Emisije poput "The Late Show with Stephen Colbert" (koju je CBS ukinuo) i "Jimmy Kimmel Live" (s kanala ABC) natjecat će se za nagradu za najbolju varijete-seriju u kategoriji koja bi mogla iznjedriti više od jednog pobjednika.

Prema pravilima Akademije svaki se nominirani kandidat ocjenjuje pojedinačno, a svaka emisija koja dobije 90 posto glasova osvaja nagradu Emmy.

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