Rob Reiner posthumno osvojio Emmy za ulogu u 'The Bearu'

Glumac i redatelj, Rob Reiner, koji je ubijen u 78. godini, nagrađen je Emmyjem za najboljeg gostujućeg glumca u humorističnoj seriji za ulogu Alberta Schnurra gdje glavnu ulogu ima Jeremy Allen White, tijekom druge večeri dodjele Creative Arts Emmyja. S Reinerom u konkurenciji bili su i Michael J. Fox i Brett Goldstein ('Shrinking'), Hamish Linklater ('Widow's Bay'), Christopher McDonald ('Hacks') i Connor Storrie ('Saturday Night Live').

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To je prvi posthumni Emmy za glumačku izvedbu pred kamerama otkako je Raul Julia 1995. osvojio nagradu za 'The Burning Season'. Voditeljica Wendi McLendon-Covey primila je Emmyja u Reinerovo ime, a publika mu je odala počast minutom ovacija, a svi su bili vidno ganuti. Nagrada dolazi devet mjeseci nakon što je redatelj i glumac u prosincu ubijen sa svojom suprugom Michele Singer Reiner, koja je imala 70 godina. Njihov sin Nick Reiner (32) naknadno je uhićen i optužen za dvostruko ubojstvo, a izjasnio se da nije kriv.

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Reiner nije osvojio nagradu Emmy još od 1978. godine, kada je nagrađen za seriju 'All in the Family'. Reinerov razmak od 48 godina između dva Emmyja sada je srušio rekord od 37 godina koji je držao njegov otac za najduži vremenski razmak između glumačkih nagrada Emmy. Carl je taj rekord držao od 1958. godine za 'Caesar's Hour' do 1995. godine za 'Mad About You'. I otac i sin postavili su rekord u istoj kategoriji, za najboljeg gostujućeg glumca u humorističnoj seriji. Reiner se pojavio kao ugostitelj Albert u četvrtoj sezoni kulinarske serije, koja je ukupno dobila osam nominacija za dodjelu nagrada Emmy 2026.

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Podsjetimo, redatelj i njegova supruga pronađeni su mrtvi nakon što su 14. prosinca 2025. godine nasmrt izbodeni u svom domu u Brentwoodu u Kaliforniji. Njihov sin Nick Reiner uhićen je i optužen u vezi s ubojstvima te se i dalje nalazi u pritvoru. Reineri su također imali sina Jakea (35) i kćer Romy (28).

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Prošlog mjeseca Jake je emotivno progovorio o smrti svojih roditelja.

- Osjećam kao da je prošlo osam godina, a istodobno kao da je prošlo osam minuta. Jer svakog jutra kada se probudim, podsjetim se na svoju stvarnost i kroz to prolaziš svakoga dana - rekao je Jake za ABC7 u svom prvom televizijskom intervjuu nakon njihove smrti.



