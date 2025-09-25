Obavijesti

NOVI STAR WARS FILM

'This is the way': Mandalorian i Grogu dolaze na velika platna

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Foto: YouTube/Screenshoot

Nakon uspješne serije 'The Mandalorian', na opće oduševljenje obožavatelja Star Wars franšize Disney priprema novi film s istoimenim likom u središtu

Popularna Disney serija 'The Mandalorian' uskoro dobiva filmsku adaptaciju. Film 'The Mandalorian and Grogu' trebao bi biti premijerno prikazan u svibnju 2026. te tako postati najnoviji dio 'Star Wars' franšize, čiji je posljednji nastavak 'Star Wars: The Rise of Skywalker' izašao 2019. godine. Film se radnjom oslanja na popularnu seriju s platforme Disney+, a u središtu su lovac na glave Din Djarin, odnosno Mandalorian, kojeg glumi Pedro Pascal, te Grogu, publici poznat i kao baby Yoda ili 'The Child'.

Događaji iz filma, baš kao i oni iz serije, odvijaju se pet godina nakon događaja iz filma 'Return of the Jedi', koji je izašao davne 1983. godine. Mandalorian i njegov štićenik Grogu pomažu Novoj Republici da se zaštiti od vojskovođa nekadašnjeg zlog Carstva koji žele razrušiti nove vrijednosti stečene Pobunom.

Foto: YouTube/screenshoot

Uz Pedra Pascala, kao najveće zvijezde serije, u filmu će se pojaviti i Sigourney Weaver kao Colonel Ward te Jeremy Allen White kao sin Jabba the Hutta, Rotta the Hutt. Režiser filma je Jon Favreau, koji je radio i na istoimenoj seriji.

'Star Wars', kao jedna od najpoznatijih filmskih franšiza, kroz godine stekla je mnoge obožavatelje razne dobi. Unatoč oduševljenju novim filmom, neki fanovi nisu zadovoljni onime što su vidjeli u traileru objavljenom u svibnju. Mnogi smatraju kako scene previše izgledaju kao obična epizoda serije 'Mandalorian' ili amaterski video, iako su filmovi iz ove franšize poznati po odličnim specijalnim efektima i kostimografiji koji na velikom platnu dolaze do punog izražaja.

POGLEDAJTE TRAILER

Zanimljivo je napomenuti kako je nakon tri uspješne sezone serije 'The Mandalorian' najavljena i četvrta te idući film franšize 'Star Wars: Starfighter', čija bi premijera trebala biti u svibnju 2027. godine.

