Obavijesti

Show

Komentari 3
IZVAN RUTINE

Thompsonova nećakinja otkrila kakvo joj je iznenađenje za rođendan pripremio suprug

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Thompsonova nećakinja otkrila kakvo joj je iznenađenje za rođendan pripremio suprug
10
Foto: Instagram

Lejdi Perković Jarnec detalje rođendanskog iznenađenja podijelila je na društvenim mrežama

Admiral

London joj je ovih dana bio adresa. Lejdi Perković Jarnec, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, ondje je boravila sa suprugom Ivanom Jarnecem, a povod putovanja bio je njezin rođendan.

MEDENI MJESEC FOTO Thompsonova nećakinja objavila fotke s plaže u Miamiju
FOTO Thompsonova nećakinja objavila fotke s plaže u Miamiju

- Hvala mom mužu koji me za rođendan odveo u London kao poklon iznenađenja. Volim te - poručila je Lejdi.

Foto: Instagram

Par je boravak u britanskoj prijestolnici iskoristio za opuštene šetnje i razgledavanje. Zajedno su pozirali ispred slavnog Big Bena. Lejdi je kći mlađeg Thompsonova brata, Dražena Perkovića, a šira javnost upoznala ju je u showu 'Ples sa zvijezdama', u kojem ju je zaprosio Ivan. Lejdi je dugogodišnjeg dečka pratila iz emisije u emisiju. Nakon što je otplesao rumbu s glumicom Darijom Lorenci Flatz, Ivan je dotrčao do Lejdi i kleknuo.

- Bojao sam se. Čak je tim hitne pomoći bio iza tribine jer me bilo strah da se ona ne sruši. No bila je hrabra i izdržala je uzbuđenje - rekao nam je ranije Jarnec.

Foto: Nova Tv

Lejdi šok nije mogla sakriti s lica, a potom su krenule suze radosnice.

- Malo je falilo da se ne srušim (smijeh). Emocije su bile prejake. Stalno sam se u glavi pitala: 'Je li se ovo stvarno dogodilo' - smijala se Perković.

OTIŠLI NA KARIBE FOTO Pogledajte kako Thompsonova nećakinja Lejdi uživa na medenom mjesecu
FOTO Pogledajte kako Thompsonova nećakinja Lejdi uživa na medenom mjesecu

Lejdi i Ivan vjenčali su se u rujnu prošle godine u Zagrebu, u krugu obitelji, prijatelja i kolega. Među uzvanicima bio je i njezin stric Thompson, koji je na slavlju zapjevao pjesmu 'Samo je ljubav tajna dvaju svjetova'. Za tu je prigodu Lejdi odabrala dugu čipkastu vjenčanicu bez naramenica, dok je Ivan nosio klasično tamnoplavo odijelo s bijelom košuljom i kravatom.

- Zanimljivo je što sam vjenčanicu odabrala među prvim stvarima kada smo krenuli organizirati. Vrlo brzo i odlučno. Probala sam par vjenčanica i kada sam nju obukla rekla sam: 'to je to'. Možemo se svi složiti da su mladenke uključenije oko organizacije vjenčanja. Ipak smo mi te koje od malena sanjamo o tom danu. Ali ne mogu reći da Ivan nije uključen, on želi da bude modernije, a ja tradicionalnije, pa se nađemo na nekoj sredini uz dogovor - rekla je Lejdi ranije.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Anja Alavanja iskreno o razvodu i majčinstvu: Na bivšeg supruga gledam kao na svoju obitelj
VELIKI INTERVJU

Anja Alavanja iskreno o razvodu i majčinstvu: Na bivšeg supruga gledam kao na svoju obitelj

Jedna od omiljenih TV lica Anja Alavanja Viljevac o karijeri dugoj više od 20 godina, majčinstvu, razvodu i miru, koji je danas njezina najveća potvrda uspjeha
Preminuo legendarni hrvatski glazbenik Dalibor Brun (76)
OPROŠTAJ OD LEGENDE

Preminuo legendarni hrvatski glazbenik Dalibor Brun (76)

Brunov glazbeni put započeo je u rodnoj Rijeci, gdje je kao mladić pjevao u rock skupini Uragani, a 1968. godine postao je pjevač legendarne Korni grupe, zamijenivši Dušana Prelevića, a 1969. otisnuo se u samostalne vode
FOTO One su pobijedile u prošloj sezoni 'Savršenog': Evo kako danas izgledaju Maida i Vanja
Od finalne ruže do stvarnog života

FOTO One su pobijedile u prošloj sezoni 'Savršenog': Evo kako danas izgledaju Maida i Vanja

Nova sezona showa 'Gospodin Savršeni' gledatelje vodi na sunčanu Kreta, gdje će se uz more, izazove i snažne emocije razvijati nove ljubavne priče. U središtu pozornosti ove su sezone Karlo Godec i Petar Rašić, a prva epizoda kreće u ponedjeljak na platformi VOYO. Dok sve kreće ispočetka i ruže se ponovno dijele, vrijedi se prisjetiti prošle sezone. Tad su ulozi Gospodina Savršenog bili Miloš Mićović i Šime Elez, koji su svoje posljednje ruže dali Maidi Ribić i Vanji Stanojević

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026