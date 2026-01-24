Thompsonova nećakinja otkrila kakvo joj je iznenađenje za rođendan pripremio suprug

London joj je ovih dana bio adresa. Lejdi Perković Jarnec, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, ondje je boravila sa suprugom Ivanom Jarnecem, a povod putovanja bio je njezin rođendan.

- Hvala mom mužu koji me za rođendan odveo u London kao poklon iznenađenja. Volim te - poručila je Lejdi.

Par je boravak u britanskoj prijestolnici iskoristio za opuštene šetnje i razgledavanje. Zajedno su pozirali ispred slavnog Big Bena. Lejdi je kći mlađeg Thompsonova brata, Dražena Perkovića, a šira javnost upoznala ju je u showu 'Ples sa zvijezdama', u kojem ju je zaprosio Ivan. Lejdi je dugogodišnjeg dečka pratila iz emisije u emisiju. Nakon što je otplesao rumbu s glumicom Darijom Lorenci Flatz, Ivan je dotrčao do Lejdi i kleknuo.

- Bojao sam se. Čak je tim hitne pomoći bio iza tribine jer me bilo strah da se ona ne sruši. No bila je hrabra i izdržala je uzbuđenje - rekao nam je ranije Jarnec.

Lejdi šok nije mogla sakriti s lica, a potom su krenule suze radosnice.

- Malo je falilo da se ne srušim (smijeh). Emocije su bile prejake. Stalno sam se u glavi pitala: 'Je li se ovo stvarno dogodilo' - smijala se Perković.

Lejdi i Ivan vjenčali su se u rujnu prošle godine u Zagrebu, u krugu obitelji, prijatelja i kolega. Među uzvanicima bio je i njezin stric Thompson, koji je na slavlju zapjevao pjesmu 'Samo je ljubav tajna dvaju svjetova'. Za tu je prigodu Lejdi odabrala dugu čipkastu vjenčanicu bez naramenica, dok je Ivan nosio klasično tamnoplavo odijelo s bijelom košuljom i kravatom.

- Zanimljivo je što sam vjenčanicu odabrala među prvim stvarima kada smo krenuli organizirati. Vrlo brzo i odlučno. Probala sam par vjenčanica i kada sam nju obukla rekla sam: 'to je to'. Možemo se svi složiti da su mladenke uključenije oko organizacije vjenčanja. Ipak smo mi te koje od malena sanjamo o tom danu. Ali ne mogu reći da Ivan nije uključen, on želi da bude modernije, a ja tradicionalnije, pa se nađemo na nekoj sredini uz dogovor - rekla je Lejdi ranije.

