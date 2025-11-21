Tko je Fatima Bosch, nova Miss Universe? Bila meta vršnjačkog nasilja, obilježio ju je i skandal

Meksikanka Fátima Bosch okrunjena je titulom 74. Miss Universe, čime je postala nova vladarica svijeta ljepote. Njezin put do vrha, međutim, bio je sve samo ne tipičan. Od osobnih borbi s disleksijom i ADHD-om, do otvorenog sukoba s organizatorima na svjetskoj pozornici, Fátima je dokazala da je njezina snaga mnogo veća od blještavila reflektora.

Foto: Chalinee Thirasupa

Fátima Bosch Fernández, 25-godišnja dizajnerica odjeće i mode iz meksičke savezne države Tabasco, u svijet izbora ljepote ušla je bez ikakvog prethodnog iskustva. Štoviše, priznala je da je nekoć imala loše mišljenje o takvim natjecanjima. Sve se promijenilo kada je u razgovoru s vodstvom organizacije Miss Universe Meksiko shvatila da se traže "stvarne žene s glasom – žene koje imaju što reći". To ju je osvojilo i potaknulo da se prijavi.

Iza samouvjerenog osmijeha krije se priča o ustrajnosti. Fátimi je u djetinjstvu dijagnosticirana disleksija, ADHD i hiperaktivnost, zbog čega je često bila meta vršnjačkog zlostavljanja. Umjesto da je slome, te su je prepreke ojačale, potaknuvši njezinu kreativnost i otpornost. Svoje obrazovanje gradila je na prestižnim institucijama poput Universidad Iberoamericana u Meksiku, Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) u Milanu te Lyndon Institute u SAD-u.

Foto: Chalinee Thirasupa

Njezina strast nije samo moda; ona je duboko ukorijenjena u filantropiji. Više od devet godina volontira s djecom oboljelom od raka, organizirajući godišnje prikupljanje igračaka za Onkološku bolnicu u Tabascu. Kroz svoje društvene inicijative, "Ruta Monarca" i "Corazón Migrante", povezuje ekološku svijest s humanitarnim radom, pomažući migrantima i promičući mentalno zdravlje. Ta predanost pomaganju drugima ispunjenje je njezinog dječjeg sna, zabilježenog na staroj snimci gdje kao petogodišnjakinja izjavljuje da želi "pomoći svim ljudima".

Skandali na svjetskoj pozornici

Put do svjetske krune na Tajlandu bio je obilježen još većim izazovima. Samo nekoliko tjedana prije finala, Fátima se našla u središtu skandala. Tijekom prijenosa uživo, izvršni direktor natjecanja, Nawat Itsaragrisil, javno ju je prozvao i kritizirao, navodno je nazvavši "glupom". Bosch je u znak prosvjeda napustila prostoriju, a za njom je, u znak solidarnosti, krenulo i nekoliko drugih natjecateljica.

Incident je izazvao burne reakcije, a predsjednik Organizacije Miss Universe, Raul Rocha Cantu, stao je u Fátiminu obranu, izjavivši da je Itsaragrisil "zaboravio pravo značenje istinskog domaćina". Cijelu situaciju dodatno su zakomplicirale ostavke nekoliko članova žirija koji su upozoravali na navodne nepravilnosti i sukobe interesa unutar organizacije.

U finalnoj večeri održanoj u Bangkoku, Fátima Bosch pobijedila je više od 120 natjecateljica iz cijelog svijeta. Njezina pobjeda odjeknula je kao trijumf autentičnosti i snage nad nedaćama. Postala je prva predstavnica iz države Tabasco koja je ponijela titulu Miss Universe Meksika.

Fátima Bosch nije samo kraljica ljepote; ona je, kako je magazin ¡HOLA! istaknuo, glas generacije koja se ne boji pokazati svoje slabosti i pretvoriti ih u najveću snagu.