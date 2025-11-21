Obavijesti

Show

Komentari 12
SAD PONOSNO NOSI KRUNU

Tko je Fatima Bosch, nova Miss Universe? Bila meta vršnjačkog nasilja, obilježio ju je i skandal

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Tko je Fatima Bosch, nova Miss Universe? Bila meta vršnjačkog nasilja, obilježio ju je i skandal
8
Foto: Chalinee Thirasupa

Predstavnica Meksika, Fatima Bosch, postala je 74. Miss Universe na izboru u Tajlandu. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović završila je u top 30, no nije se uspjela plasirati dalje

Meksikanka Fátima Bosch okrunjena je titulom 74. Miss Universe, čime je postala nova vladarica svijeta ljepote. Njezin put do vrha, međutim, bio je sve samo ne tipičan. Od osobnih borbi s disleksijom i ADHD-om, do otvorenog sukoba s organizatorima na svjetskoj pozornici, Fátima je dokazala da je njezina snaga mnogo veća od blještavila reflektora. 

74th Miss Universe pageant in Bangkok
Foto: Chalinee Thirasupa

Fátima Bosch Fernández, 25-godišnja dizajnerica odjeće i mode iz meksičke savezne države Tabasco, u svijet izbora ljepote ušla je bez ikakvog prethodnog iskustva. Štoviše, priznala je da je nekoć imala loše mišljenje o takvim natjecanjima. Sve se promijenilo kada je u razgovoru s vodstvom organizacije Miss Universe Meksiko shvatila da se traže "stvarne žene s glasom – žene koje imaju što reći". To ju je osvojilo i potaknulo da se prijavi.

ZADIVILA DUGIM NOGAMA FOTO Naša misica oduševila je u badićima i haljinama: Evo koje je kombinacije nosila na izboru
FOTO Naša misica oduševila je u badićima i haljinama: Evo koje je kombinacije nosila na izboru

Iza samouvjerenog osmijeha krije se priča o ustrajnosti. Fátimi je u djetinjstvu dijagnosticirana disleksija, ADHD i hiperaktivnost, zbog čega je često bila meta vršnjačkog zlostavljanja. Umjesto da je slome, te su je prepreke ojačale, potaknuvši njezinu kreativnost i otpornost. Svoje obrazovanje gradila je na prestižnim institucijama poput Universidad Iberoamericana u Meksiku, Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) u Milanu te Lyndon Institute u SAD-u.

74th Miss Universe pageant in Bangkok
Foto: Chalinee Thirasupa

Njezina strast nije samo moda; ona je duboko ukorijenjena u filantropiji. Više od devet godina volontira s djecom oboljelom od raka, organizirajući godišnje prikupljanje igračaka za Onkološku bolnicu u Tabascu. Kroz svoje društvene inicijative, "Ruta Monarca" i "Corazón Migrante", povezuje ekološku svijest s humanitarnim radom, pomažući migrantima i promičući mentalno zdravlje. Ta predanost pomaganju drugima ispunjenje je njezinog dječjeg sna, zabilježenog na staroj snimci gdje kao petogodišnjakinja izjavljuje da želi "pomoći svim ljudima".

Skandali na svjetskoj pozornici

Put do svjetske krune na Tajlandu bio je obilježen još većim izazovima. Samo nekoliko tjedana prije finala, Fátima se našla u središtu skandala. Tijekom prijenosa uživo, izvršni direktor natjecanja, Nawat Itsaragrisil, javno ju je prozvao i kritizirao, navodno je nazvavši "glupom". Bosch je u znak prosvjeda napustila prostoriju, a za njom je, u znak solidarnosti, krenulo i nekoliko drugih natjecateljica.

IZBOR ZA MISS UNIVERSE ANKETA Je li naša predstavnica Laura trebala proći u top 12?
ANKETA Je li naša predstavnica Laura trebala proći u top 12?

Incident je izazvao burne reakcije, a predsjednik Organizacije Miss Universe, Raul Rocha Cantu, stao je u Fátiminu obranu, izjavivši da je Itsaragrisil "zaboravio pravo značenje istinskog domaćina". Cijelu situaciju dodatno su zakomplicirale ostavke nekoliko članova žirija koji su upozoravali na navodne nepravilnosti i sukobe interesa unutar organizacije. 

U finalnoj večeri održanoj u Bangkoku, Fátima Bosch pobijedila je više od 120 natjecateljica iz cijelog svijeta. Njezina pobjeda odjeknula je kao trijumf autentičnosti i snage nad nedaćama. Postala je prva predstavnica iz države Tabasco koja je ponijela titulu Miss Universe Meksika.

FATIMA BOSCH Nova Miss Universe bila je u središtu skandala na izboru: Otišla iz dvorane nakon uvrede
Nova Miss Universe bila je u središtu skandala na izboru: Otišla iz dvorane nakon uvrede

Fátima Bosch nije samo kraljica ljepote; ona je, kako je magazin ¡HOLA! istaknuo, glas generacije koja se ne boji pokazati svoje slabosti i pretvoriti ih u najveću snagu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
EKSKLUZIVNO Nikad viđene fotke misice Laure: Tata joj je oduvijek bio uzor i idol...
HRVATICA IDE PO LENTU

EKSKLUZIVNO Nikad viđene fotke misice Laure: Tata joj je oduvijek bio uzor i idol...

Naša je Laura po kući kao djevojčica patrolirala s liječničkim setom. Nikad nije imala mira, prava je avanturistica, kaže mama Branka
Znate li da je mama Renata bila Miss Universe? Evo kako je atraktivna Splićanka izgledala
TKO SE TOGA JOŠ SJEĆA?

Znate li da je mama Renata bila Miss Universe? Evo kako je atraktivna Splićanka izgledala

Noćas će u Tajlandu biti veliko svjetsko finale 74. izbora za Miss Universe. Među 84 prekrasne kandidatkinje iz cijelog svijeta nalazi se i hrvatska predstavnica Laura Gnjatović, koja je oduševila žiri i publiku još na preliminarnim natjecanjima. Uz iščekivanje Laurina nastupa, mnogi se prisjećaju i naših prethodnih predstavnica. Prošlo je 25 godina otkad je Renata Lovrinčević Buljan osvojila titulu Miss Universe Hrvatske. Krunu je ponijela 2000.
Predstavnica Meksika nova je Miss Universe: Naša Laura Gnjatović završila je u top 30
74. IZBOR ZA MISS UNIVERSE

Predstavnica Meksika nova je Miss Universe: Naša Laura Gnjatović završila je u top 30

Laura Gnjatović, predstavnica Hrvatske na 74. izboru za Miss Universe, plasirala se u top 30, no nije prošla dalje u top 12. Nova Miss Universe je Fatima Bosch, predstavnica Meksika, a prva pratilja Miss Tajlanda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025