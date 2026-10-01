Tko je Hannah Fry? Britansku matematičarku prate milijuni, a na HRT-u kreće serija s njome

Koristite li i vi umjetnu inteligenciju u svakodnevnom životu ili ste apsolutni protivnih takvih alata? Mnoge su dobre i loše strani umjetne inteligencije, a upravo o tome govori i britanska matematičarka Hannah Fry u svojoj novoj dokumentarnoj seriji 'AI povjerljivo s Hannom Fry' koja stiže na Prvi program HRT-a od 1. listopada s početkom u 21.10 sati. Ova profesorica istražuje najšokantnije i najneočekivanije priče iz područja revolucije umjetne inteligencije, što se događa kad moćna nova tehnologija dođe u sukob s ljudskim životima, ali i kakve bi pozitivne utjecaje mogla imati.

Od britanskoga tinejdžera kojeg je djevojka umjetne inteligencije poticala da izvrši atentat na kraljicu, do prvoga pješaka kojega je usmrtio autonomni automobil i algoritma koji je možda prouzročio jedno od najozloglašenijih ubojstava posljednjih godina, Hannah Fry duboko zaranja u nevjerojatne priče koje otkrivaju istinu o tome kako umjetna inteligencija doista funkcionira te kakav utjecaj na život i smrt ima u današnjem stvarnom svijetu.

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Serija ima tri epizode, a prva je priča je o Jaswantu Singu Chailu koji je 2021. počeo vezu sa chatbotom umjetne inteligencije Sarai. Dopisivali su se tri tjedna, razmijenili 5000 poruka i izjavili ljubav jedno drugome. A onda je, na poticaj Sarai, Jaswant na Božić provalio u dvorac Windsor sa samostrijelom kako bi pokušao izvršiti atentat na kraljicu.

Kroz seriju će se Fry baviti i slučajem iz 2018. godine kada je automobil bez vozača, odnosno autonomno vozilo naletjelo na pješaka u Arizoni te ga usmrtilo, a jedan od gostiju u seriji će možda u nekima pobuditi sjećanja na epizodu popularne distopijske serije 'Black Mirror'. Naime, Fry će razgovarati s muškarcem koji je osmislio AI aplikaciju za 'razgovor' sa svojom preminulom majkom.

A iako možda njezina titula matematičarke zvuči suhoparno, Hannah Fry to nikako nije. Javnost ju je zapazila još 2015. godine kada je održala svoj slavni TED govor posvećenom 'matematici ljubavi'. Fry je jasno objasnila kako suhoparni algoritmi mogu predvidjeti dugoročni uspjeh u romantičnim vezama, pa čak i precizno odrediti koja je optimalna strategija za prilazak ljudima na velikim zabavama.

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Na temelju tog sjajnog izlaganja nastala je i njezina prva vrlo popularna knjiga. Danas je na Instagramu prati 2,3 milijuna ljudi, a popularna je i na TikToku zbog videa u kojima objašnjava svakodnevne stvari vrlo jednostavno i zanimljivo. Primjerice, uoči Božića 2024. je analizirala kako pobijediti u Monopolyju, ali njezine teme na društvenim mrežama nisu isključivo matematičke prirode.

Fry je radila i videe o tome 'zašto je bambus jako dramatična biljka', o važnosti ljudskog dodira, izbjeljivaču, papirnatim slamkama, koja je tajna iza 'maleckog' struka u viktorijansko doba, zašto treba biti pristojan prema umjetnoj inteligenciji, zašto cirkoni nisu samo 'lažni dijamanti'...

Osim što je kroz godine postala vrlo popularna na društvenim mrežama te omiljeno TV lice, Fry je izdala i nekoliko knjiga te je u siječnju 2025. postala prva profesorica za javno razumijevanje matematike na Sveučilištu u Cambridgeu. ‘Ako stvarate nešto što koriste građani ili što utječe na njihove živote, vaša je moralna dužnost uključiti te iste ljude u proces’, rekla je svojedobno.