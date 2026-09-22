Princ Harry želi mami odati počast povodom 30. obljetnice smrti. Snimit će dokumentarac?

Princ Harry (42) razmatra nekoliko projekata kojima bi obilježio 30. godišnjicu smrti svoje majke, princeze Diane, piše People. Vojvoda od Sussexa navodno razmišlja koji bi najznačajniji način bio da oda počast majci i njezinoj ostavštini uoči velike obljetnice 31. kolovoza 2027. Jedna od opcija je i snimanje dokumentarnog filma. Harry je navodno već stupio u kontakt s članovima obitelji i prijateljima koji su bili povezani s njegovom pokojnom majkom.

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Tijekom godina, Harry je više puta govorio o tome kako čuva sjećanje na svoju majku. U svojim memoarima 'Rezerva' iz 2023. godine otvoreno je pisao o razornom utjecaju njezine smrti i događajima koji su uslijedili, uključujući odluku da on i William hodaju iza majčina lijesa. Prisjetio se i kako se naposljetku slomio kada je Diana pokopana na imanju Althorp.

- Pisalo se da su mamine ruke bile prekrižene na prsima, a između njih je bila položena fotografija mene i Willyja, možda jedina dva muškarca koji su je ikada doista voljeli. Svakako, dvojica koji su je najviše voljeli. Zauvijek ćemo joj se smiješiti u tami, napisao je Harry prisjećajući se kako ga je ta pomisao naposljetku potpuno svladala dok su majčin lijes spuštali u zemlju.

- Tijelo mi se grčilo, brada mi je pala prema prsima i počeo sam nekontrolirano plakati u dlanove. Osjećao sam sram jer sam prekršio obiteljski kodeks, ali više nisam mogao zadržavati emocije, napisao je. U razgovoru za People 2022. godine princ Harry rekao je da se uvijek nadao da će svoju majku učiniti ponosnom.

- Svakako se nadam i vjerujem da je sve što radim čini ponosnom. U 12 kratkih godina koje sam imao sreću provesti s njom, vidio sam i osjetio koliko joj je energije i snage davalo pomaganje drugima, bez obzira na njihovo podrijetlo, bolest ili društveni status. Njihov, kao i njezin život, zbog toga je bio bolji, bez obzira na to koliko je kratak bio njihov ili njezin. Svoju majku poštujem u svemu što radim. Ja sam sin svoje majke, rekao je.

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Harry je imao 12 godina, a njegov brat, princ William, 15, kada je Diana preminula u dobi od 36 godina nakon prometne nesreće u Parizu 31. kolovoza 1997. Braća su sjećanje na majku podijelila u dokumentarnom filmu 'Diana, naša majka: Njen život i nasljeđe', objavljenom 2017. godine uoči 20. godišnjice njezine smrti. U filmu su William i Harry otvoreno govorili o svojim sjećanjima na Dianu i utjecaju koji je njezina smrt imala na njih, koji su tada bili vrlo mladi. Gotovo desetljeće kasnije njihov je odnos duboko narušen, a razdor između braće i dalje nije riješen.

Mogućnost novog projekta dolazi u trenutku kada se život i ostavština princeze Diane ponovno nalaze u središtu pozornosti uoči 30. godišnjice njezine smrti. Njezin mlađi brat, Charles Spencer, također se u svojim novim memoarima 'Labuđi pjev: Diana, moja sestra' prisjetio Dianina života te ponudio intiman prikaz njihova odnosa, njezinih poteškoća i posljedica njezine smrti.