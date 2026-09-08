Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVI SHOW

'Tko je izdajica, a tko saveznik? Show 'Traitors Srbija' uskoro kreće na platformi Voyo...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
'Tko je izdajica, a tko saveznik? Show 'Traitors Srbija' uskoro kreće na platformi Voyo...
Foto: RTL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

'The Traitors' je format koji je u kratko vrijeme postao jedan od najgledanijih i najkomentiranijih televizijskih sadržaja na svijetu, s lokalnim adaptacijama u više od 30 zemalja

Admiral

'Traitors Srbija' donosi uzbuđenje, igru i neočekivane obrate, a od 18. rujna ovaj veliki format dostupan će biti na platformi Voyo. Show vodi poznata beogradska glumica Jelena Gavrilović.

Strategija, napetost, psihološka igra - 'The Traitors' je format koji je u kratko vrijeme postao jedan od najgledanijih i najkomentiranijih televizijskih sadržaja na svijetu, s lokalnim adaptacijama u više od 30 zemalja. Brojna priznanja ovaj show zavrijedio je zbog sjajno osmišljene radnje koja grupu natjecatelja stavlja u izolirano, misteriozno okruženje, a među njima su – 'Izdajnici'.

Dok natjecatelji pokušavaju otkriti tko kuje zavjeru, 'Izdajnici' tajno eliminiraju ostale - stvarajući napetost, sumnju i neizvjesnost. Igra je test inteligencije, intuicije, stabilnosti i sposobnosti manipulacije, gdje svaki potez može biti presudan. Gledatelji će imati prilike pratiti složene ljudske odnose, savezništva koja se lako ruše i preokrete koji čine 'The Traitors' jednim od najvećih formata današnjice.

RASTE UZBUĐENJE Evo kad kreće Love Island Adria
Evo kad kreće Love Island Adria

Natjecatelje showa 'Traitors Srbija' kroz avanturu vodi glumica Jelena Gavrilović koja ih dijeli na 'Saveznike' i 'Izdajnike'. Mali je broj onih koji postaju 'Izdajnici' i njihov je zadatak da eliminiraju 'Saveznike' i stignu do kraja igre.

Posebna popularnost projekta je u činjenici da je istovremeno i jednostavan i napet, dok publika uživa u psihološkoj igri natjecatelja, znajući nešto što oni ne znaju. 'Traitors Srbija' snima se na Belom dvoru, koji je, ističe voditeljica Gavrilović, jedan od glavnih likova cijele priče. "Moram priznati, ovo mi je jedno od najljepših snimanja u dosadašnjoj karijeri", zaključila je glumica i voditeljica.

Ne propustite, 'Traitors Srbija' - od petka, 18. rujna na platformi Voyo!

POTPUNO NOVA JESEN NA RTL-U Istrage iz Zagreba, uzbudljiva azijska avantura i regionalna verzija globalnog fenomena
Istrage iz Zagreba, uzbudljiva azijska avantura i regionalna verzija globalnog fenomena

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
ŠOKANTNO Iznenada umrla Miss Austrije, Hrvatica Lucija (22)
PRERANI ODLAZAK

ŠOKANTNO Iznenada umrla Miss Austrije, Hrvatica Lucija (22)

Lucija Šišić rođena je u Beču te je bolovala od teške srčane mane zbog čega je sedam puta bila podvrgnuta zahtjevnim operacijama. Njeni roditelji porijeklom su iz Bosanske Posavine u BiH
Preminula misica Lucija borila se za život od rođenja: 'S 13 godina su me reanimirali...'
ŽELJELA JE BITI INSPIRACIJA DJECI

Preminula misica Lucija borila se za život od rođenja: 'S 13 godina su me reanimirali...'

Nakon što je postala Miss Beča, a prije izbora za Miss Austrije 2024. godine, Lucija Šišić dala je intervju u kojem je otvoreno progovorila o borbi za život
Kći Zdravka Čolića ugasila profil nakon lajkanja objava koje veličaju Mladića: 'Sram te bilo!'
BURNA RASPRAVA

Kći Zdravka Čolića ugasila profil nakon lajkanja objava koje veličaju Mladića: 'Sram te bilo!'

U središtu rasprave našla se nakon što je bosanskohercegovački influencer Mirza Mustafagić objavio snimke zaslona aktivnosti s njezina Instagram profila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026