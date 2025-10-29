Tko je Jakov Jozinović? Mladi je Vinkovčanin postao zvijezda na TikToku, rasprodao koncerte...

Jakov Jozinović, mladi glazbenik iz Vinkovaca, ime je koje je u posljednjih nekoliko mjeseci postalo sinonim za glazbeni uspjeh preko noći. Ovaj talentirani Slavonac, koji je karijeru počeo graditi na društvenim mrežama, u utorak je održao svoj prvi samostalni koncert u krcatoj MTS dvorani u Beogradu, rasprodavši sve ulaznice u nevjerojatnih sat vremena. Fenomen je tim veći što je Jozinović ovaj uspjeh postigao prije objave ijedne vlastite pjesme, potvrđujući status nove regionalne zvijezde čije vrijeme tek dolazi.

Foto: Bane T. Stojanovic

Beograd pod nogama: Trijumf pred tisućama i estradnim zvijezdama

Atmosfera u beogradskoj MTS dvorani bila je naelektrizirana od prvog do posljednjeg takta. Publika, koja je uglas pjevala svaku pjesmu, od hitova Olivera Dragojevića i Zdravka Čolića do emotivnih balada Đorđa Balaševića, svjedočila je ne samo iznimnom glazbenom talentu, već i nevjerojatnoj energiji kojom Jozinović vlada pozornicom. Iako je publici najpoznatiji po obradama, Jakov je beogradski koncert iskoristio za premijerno predstavljanje triju novih, autorskih pjesama, čime je dao naslutiti smjer u kojem će se kretati njegova karijera.

Koncertni spektakl nisu propustile ni neke od najvećih regionalnih zvijezda. U publici su viđene Aleksandra Prijović sa suprugom Filipom Živojinovićem, a podršku mu je pružila i Milica Pavlović, koja nije skrivala oduševljenje.

Foto: Bane T. Stojanovic

''Bravo dečko, sve ti se pozlatilo. Krcata dvorana, a mogao bi još pet ovakvih napuniti, imam osjećaj. I bit će, nego što nego će biti'', napisala je Pavlović na svom Instagram profilu, dijeleći trenutke s koncerta.

Put do zvijezda: Od Supertalenta do viralne senzacije

Iako se mnogima čini da se pojavio "niotkuda", Jozinovićev put do uspjeha gradio se godinama. Šira javnost upoznala ga je još 2021. godine u showu "Supertalent", gdje je izvedbom pjesme "Bohemian Rhapsody" grupe Queen oduševio žiri. Tada mu je Maja Šuput proročanski poručila da će za njim "vrištati curice", što se pokazalo apsolutno točnim.

No, prava eksplozija popularnosti dogodila se na TikToku. Njegove emotivne i sirove izvedbe, posebice Balaševićeve pjesme "Olivera", pokrenule su lavinu videa i donijele mu milijunske preglede.

''Promijenilo mi je život u smislu da ja zapravo puno sad više još mogu živjet glazbu, što sam zapravo oduvijek i htio. Prezahvalan sam i dalje nisam svjestan. Ovo je zapravo tek sami početak'', izjavio je nedavno Jakov, svjestan da je tek na početku puta. Kritičarima koji su ga prozivali da pjeva samo Balaševića, poručuje: ''Pjevam štošta drugo i volio bi da svi ti koji to misle dođu jednom na svirku, vjerujem da će bit prilike jer je repertoar dosta raznolik.''

Student, emotivac i sanjar s velikim planovima

Iza pozornice, Jakov je, kaže, "poprilično emotivan lik". Najveću podršku u svemu pružaju mu obitelj, posebice majka i baka. Iako je trenutno slobodan i ne traži aktivno ljubav, vjeruje da se prave stvari događaju spontano.

Svoju glazbenu budućnost gradi pažljivo i s velikim ambicijama. Na prvom singlu i nadolazećem mini-albumu (EP) surađuje s jednim od najcjenjenijih glazbenika mlađe generacije, Matijom Cvekom.

''S Cvekom ćemo raditi sve što možemo. On će mi pomoći u svemu, što god može. Vjerujem mu i vjerujem da će ta glazba biti iskrena, emotivna i dobra i da će to trajati'', rekao je za InMagazin.

Foto: Bane T. Stojanovic

S obzirom na to da je i najavljeni koncert u Zagrebu rasprodao u svega nekoliko minuta, a beogradska publika ga je ispratila ovacijama, čini se da je san o Areni svakim danom sve bliži stvarnosti. Jakov Jozinović nije samo prolazna viralna senzacija; on je autentičan talent s golemom karizmom i emocijom koja prelazi granice ekrana i pozornica. Njegova priča tek je počela.