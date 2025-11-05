Obožavatelji je već zovu pravom zvijezdom regije, a evo tko je Zora Runje iz 'Divljih pčela'...

Prva je Crnogorka s nagradom European Shooting Star na Berlinaleu, dobila je prvi veliki projekt u Hrvatskoj, iza sebe ima uspješne dramske uloge diljem Europe - ovo je godina Lidije Kordić! Kada je 30-godišnja glumica dobila ulogu krhke 17-godišnje Zore Runje odlučila je, baš poput svog lika, otkrivati svakog dana ponešto novo o pedesetim godinama prošlog stoljeća. Sa Zorom, kaže, uči o svijetu i voli imati svoje iskustvo, svoj doživljaj. Otpočetka karijere, kaže, ima takve principe i time se vodi kroz svako novo životno iskustvo koje joj, kao djevojčici iz malog mjesta u Crnoj Gori, nije bilo očekivano.

Foto: Tom Dubravec

Tko bi očekivao da će djevojčica iz okolice Kotora osvojiti glumačku scenu regije, dobiti nagradu na Berlinaleu?

- Nisam to mogla ni zamisliti. Uvijek mislimo kada smo djeca da će sve one ljude u Americi svi primijetiti, da prilika ima na svakom koraku. Nakon svega što se dogodilo, shvatila sam da se sve može. Osoba sam koja voli raditi, imam velike ambicije i pratim taj val koji dolazi, nakon nagrade su se otvorila neka vrata. Kada se to počelo događati, shvatila sam da je to nešto veliko. Uživam i čekam što je sljedeće - otkriva Lidija.

Trenutačno, kaže, živi svoj san, a njezina obitelj navija za nju iz sveg srca!

- Moja obitelj mi je podrška od samog početka, to nema granica, pratili su me svuda i kad su mogli i kad nisu. Kada god se dogodi nešto veliko, samo su mi oni na pameti, obitelj je jako važna. Boravimo često u Sinju, gradić koji me podsjetio na moje rodno mjesto. Volim manje sredine, radujem se svakom odlasku u Sinj, predivan je - priča glumica.

Zbog karijere je preselila u Sarajevo, gdje je i diplomirala. Akademija u Sarajevu bila je njezina treća sreća.

- Mislila sam da ću se čitav život baviti glazbom, pjevam otkad znam za sebe, bilo je sigurno da ću ići na Muzičku akademiju, ali trećem srednje sam krenula u amatersko kazalište u Kotoru i shvatila da je i to dobro. Išla sam dvije godine i pokušala upisati u Cetinju akademiju. Pauzirala sam godinu, otišla na prijemni u Sarajevo nakon dvije godine i tamo sam primljena. Sarajevo ne bih dala ni za što - priča Lidija o svojim glumačkim počecima.

Foto: RTL

Od Crne Gore do Bosne i Hercegovine - više adresa i okruženja Lidiji su čista inspiracija, a različite naglaske obožava usvajati.

- Iz Kotora sam, specifičan je naglasak, ali ima sličnosti s Dalmacijom, pa živim u Sarajevu... Naglasak Zore Runje je specifičan, ima u sebi i Dalmaciju i Hercegovinu, nije lako, ali snašla sam se! Iz Crne Gore sam pa mi se najizazovnije probuditi rano za set - kroz smijeh zaslužuje ova iznimna mlada glumica.

Nakon što je igrala Cicciolinu u Italiji te radila na velikom turskom projektu - seriji o Ataturku, Lidiju je oduševila činjenica da stiže na prvi projekt u Hrvatsku.

- Nisam prije radila ovolike projekte na našim prostorima, ovo su mi velika vrata u Hrvatskoj i regiji, nisam radila dosad ovolike serije, ovo je nešto potpuno novo. Učim nove stvari, ovo je sjajan glumački trening - objašnjava Lidija i dodaje da se sa svojim televizijskim sestrama, Ana Marijom Veselčić i Lidijom Penić-Grgaš, sjajno slaže.

- Nas tri smo se sjajno povezale od prvog dana, to je najveća sreća ovakvih projekata, bilo bi teško raditi s nekim s kim se ne možeš uvezati. Svaki dan snimanja nam je zabavan, dobro nam je, svi se jako dobro slažemo, sve je kroz smijeh! Slažemo se i s ostatkom ekipe i s ljudima iza kamere. Uživamo u procesu dosad - otkrila je Lidija pa zaključila onime što povezuje nju i njezinu Zoru Runje: 'Ljubav. I ja volim ljubav, volim voljeti i iz te perspektive mi je najlakše graditi Zoru'.

Nova epizoda serije 'Divlje pčele' večeras od 20.15 sati na RTL-u.

Foto: Tom Dubravec