Mladi glumac iz 'Divljih pčela' je oduševio gledatelje izazovnom ulogom Jose: 'On je čisto biće...'

RTL-ova serija 'Divlje pčele' zaintrigirala je cijelu Lijepu Našu u samo nekoliko dana emitiranja! Priča puna preokreta već u prvim epizodama, impresivne lokacije i vrhunske glumačke izvedbe zadivili su gledatelje koji jedva čekaju nastavak intriga. Među onima koji su zaokupirali pozornost publike svojom uvjerljivom izvedbom je i mladi Matko Jukić.

Talentirani 24-godišnji Osječanin jedan je od najmlađih u castu 'Divljih pčela' i među najistaknutijim glumcima svoje generacije. Diplomirao je na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a aktivan je i u kazalištu. Želja mu je paralelno ostvarivati i televizijske i kazališne uloge.

Foto: RTL

'Gluma je dio mene od malena, osjetio sam potrebu pričati tuđe priče i staviti se u cipele različitih ljudi i različitih karaktera. Uvijek sam pokušavao dokučiti što ih motivira i što je pokretač njihovih odluka. Znao sam od malena da se želim baviti ovim poslom, tako da je upis na ADU bio logičan slijed', otkriva Matko.

U novoj RTL-ovoj seriji sjajno utjelovljuje iznimno kompleksan lik Josipa Vukasa, mladića sa psihičkim poteškoćama. Iako se ponekad ne snalazi dobro u svijetu oko sebe, Joso jako dobro razlikuje dobro i zlo. Blizak je sa sestrama Runje, a potajno je zaljubljen u najmlađu Zoru. Njegova odanost njegova je najveća vrlina, baš kao i bezuvjetna ljubav prema najbližima. U isto vrijeme, naviknuo je na uvrede i poniženja mještana, posebice svojih rođaka Petra i Marka Vukasa, koji su ga često znali i 'počastiti' poštenim batinama.

Upravo zato u seriji Josip ne skriva sreću zbog Petrove smrti, a upravo je on s njegove ruke nakon ubojstva skinuo prsten koji zasad vješto skriva od drugih kao simbol svoje male pobjede nad nasilnicima.

Foto: RTL

'Josip je jako kompleksan, biće koje je čisto, ne poznaje zlo i ima veliko srce. To što ne poznaje zlo mi je jako blisko jer i sam smatram da je svijet prekrasno mjesto i da svi ljudi imaju potencijal biti dobri i plemeniti. Bilo je izazovno ući u njegove cipele, no vodio sam se unutarnjom logikom - što je za njega ljubav, kako proživljava udarce... Iz tih temelja sam gradio lik', priča Matko te dodaje, 'Kreacija lika bila je izazovna, no priprema s redateljima i tekstom bila je temeljita i s vremenom mi je bilo sve jasnije kojim smjerom ići i na koji način graditi lik. Čitao sam knjige i filmove o ljudima s psihičkim poteškoćama te cijelo vrijeme pokušavao od njega napraviti živog čovjeka, a ne karikaturu. Htio sam pokazati njegove vrline, široko srce i neiskvarenu dušu.'

Simpatični Matko ističe kako mu je rad na ovom projektu ostvarenje sna, a za suradnju s ostalim glumcima ima samo riječi hvale.

Foto: RTL

'Uživao sam u svakom trenutku snimanja, kolege glumci imaju puno utakmica u nogama, a imam čast dijeliti kadar s ljudima koje sam gledao od malih nogu, učiti od njih i upijati najviše što mogu. Ono što mi je divno kod ovog posla je što imamo prilike utjeloviti razne karaktere. Nisam se nikad bavio ovakvim likom i ne znam kada ću opet dobiti priliku igrati takav karakter. Upravo je to ono što ovaj posao čini stimulativnim i zanimljivim', zaključuje.

U večerašnjoj epizodi Ante Vukas traži od Čavke više dokaza za optužbu, dok je Mirjana uvjerena da je netko drugi kriv. Odlazi do Katarine po Petrove stvari i primijeti mrlju na Petrovoj košulji. Jakov se prisjeća kako je nekada bio blizak s Katarinom. Nikola nagovara Cvitu da se nađu sami.

Što još čeka Josin lik i hoće li ga njegova dobrota i odanost koštati, pokazat će nova epizoda 'Divljih pčela', večeras od 20.15 sati na RTL-u.