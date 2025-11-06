Obavijesti

Show

Komentari 0
MATKO JUKIĆ

Mladi glumac iz 'Divljih pčela' je oduševio gledatelje izazovnom ulogom Jose: 'On je čisto biće...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Mladi glumac iz 'Divljih pčela' je oduševio gledatelje izazovnom ulogom Jose: 'On je čisto biće...'
3
Foto: Tom Dubravec

Talentirani Osječanin utjelovio je iznimno kompleksan lik jednog od članova obitelji Vukas, a ispričao je i kako se pripremao za taj pothvat

RTL-ova serija 'Divlje pčele' zaintrigirala je cijelu Lijepu Našu u samo nekoliko dana emitiranja! Priča puna preokreta već u prvim epizodama, impresivne lokacije i vrhunske glumačke izvedbe zadivili su gledatelje koji jedva čekaju nastavak intriga. Među onima koji su zaokupirali pozornost publike svojom uvjerljivom izvedbom je i mladi Matko Jukić.

DNEVNI PREGLED Evo što vas čeka u sapunicama u četvrtak: Ante traži više dokaza
Evo što vas čeka u sapunicama u četvrtak: Ante traži više dokaza

Talentirani 24-godišnji Osječanin jedan je od najmlađih u castu 'Divljih pčela' i među najistaknutijim glumcima svoje generacije. Diplomirao je na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a aktivan je i u kazalištu. Želja mu je paralelno ostvarivati i televizijske i kazališne uloge.

Foto: RTL

'Gluma je dio mene od malena, osjetio sam potrebu pričati tuđe priče i staviti se u cipele različitih ljudi i različitih karaktera. Uvijek sam pokušavao dokučiti što ih motivira i što je pokretač njihovih odluka. Znao sam od malena da se želim baviti ovim poslom, tako da je upis na ADU bio logičan slijed', otkriva Matko.

OD CRNE GORE DO BERLINALEA Obožavatelji je već zovu pravom zvijezdom regije, a evo tko je Zora Runje iz 'Divljih pčela'...
Obožavatelji je već zovu pravom zvijezdom regije, a evo tko je Zora Runje iz 'Divljih pčela'...

U novoj RTL-ovoj seriji sjajno utjelovljuje iznimno kompleksan lik Josipa Vukasa, mladića sa psihičkim poteškoćama. Iako se ponekad ne snalazi dobro u svijetu oko sebe, Joso jako dobro razlikuje dobro i zlo. Blizak je sa sestrama Runje, a potajno je zaljubljen u najmlađu Zoru. Njegova odanost njegova je najveća vrlina, baš kao i bezuvjetna ljubav prema najbližima. U isto vrijeme, naviknuo je na uvrede i poniženja mještana, posebice svojih rođaka Petra i Marka Vukasa, koji su ga često znali i 'počastiti' poštenim batinama.

Upravo zato u seriji Josip ne skriva sreću zbog Petrove smrti, a upravo je on s njegove ruke nakon ubojstva skinuo prsten koji zasad vješto skriva od drugih kao simbol svoje male pobjede nad nasilnicima.

Foto: RTL

'Josip je jako kompleksan, biće koje je čisto, ne poznaje zlo i ima veliko srce. To što ne poznaje zlo mi je jako blisko jer i sam smatram da je svijet prekrasno mjesto i da svi ljudi imaju potencijal biti dobri i plemeniti. Bilo je izazovno ući u njegove cipele, no vodio sam se unutarnjom logikom - što je za njega ljubav, kako proživljava udarce... Iz tih temelja sam gradio lik', priča Matko te dodaje, 'Kreacija lika bila je izazovna, no priprema s redateljima i tekstom bila je temeljita i s vremenom mi je bilo sve jasnije kojim smjerom ići i na koji način graditi lik. Čitao sam knjige i filmove o ljudima s psihičkim poteškoćama te cijelo vrijeme pokušavao od njega napraviti živog čovjeka, a ne karikaturu. Htio sam pokazati njegove vrline, široko srce i neiskvarenu dušu.'

Simpatični Matko ističe kako mu je rad na ovom projektu ostvarenje sna, a za suradnju s ostalim glumcima ima samo riječi hvale.

Foto: RTL

'Uživao sam u svakom trenutku snimanja, kolege glumci imaju puno utakmica u nogama, a imam čast dijeliti kadar s ljudima koje sam gledao od malih nogu, učiti od njih i upijati najviše što mogu. Ono što mi je divno kod ovog posla je što imamo prilike utjeloviti razne karaktere. Nisam se nikad bavio ovakvim likom i ne znam kada ću opet dobiti priliku igrati takav karakter. Upravo je to ono što ovaj posao čini stimulativnim i zanimljivim', zaključuje.

GLUMAČKA SENZACIJA Zaludio je brojne Hrvatice, a evo tko je zgodni negativac iz 'Divljih pčela' o kojem se priča
Zaludio je brojne Hrvatice, a evo tko je zgodni negativac iz 'Divljih pčela' o kojem se priča

U večerašnjoj epizodi Ante Vukas traži od Čavke više dokaza za optužbu, dok je Mirjana uvjerena da je netko drugi kriv. Odlazi do Katarine po Petrove stvari i primijeti mrlju na Petrovoj košulji. Jakov se prisjeća kako je nekada bio blizak s Katarinom. Nikola nagovara Cvitu da se nađu sami.

Što još čeka Josin lik i hoće li ga njegova dobrota i odanost koštati, pokazat će nova epizoda 'Divljih pčela', večeras od 20.15 sati na RTL-u.

DNEVNI PREGLED Što će biti u omiljenim serijama u srijedu? Ante Vukas pokreće vlastitu istragu da nađe krivca
Što će biti u omiljenim serijama u srijedu? Ante Vukas pokreće vlastitu istragu da nađe krivca

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Što je sad ovo? Karleuša u dolarima od glave do pete, onda još i cirkoni na kapcima
SPEKTAKL ILI TRAILER ZA NEKI SF?

FOTO Što je sad ovo? Karleuša u dolarima od glave do pete, onda još i cirkoni na kapcima

Haljina prekrivena američkim novčanicama, visoke čizme istog printa, duboki dekolte, blještavi lanac oko vrata i platinasta kosa u valovima. Upravo tako je Jelena Karleuša u srijedu stigla na snimanje 'Pinkovih zvezda'
FOTO U 'Život na vagi' ušla je s 157,6 kg, a pogledajte kako danas izgleda Štefica Sever
ISPUNILA SI ŽELJU

FOTO U 'Život na vagi' ušla je s 157,6 kg, a pogledajte kako danas izgleda Štefica Sever

Bivša natjecateljica iznenadila je svoje pratitelje na Instagramu nevjerojatnom promjenom
Aleksandar Stanković zahvalio bolnici nakon operacije, a oni su pokazali kakva mu je bila ruka
'POVJERENJE JE NAGRADA'

Aleksandar Stanković zahvalio bolnici nakon operacije, a oni su pokazali kakva mu je bila ruka

Sisačka bolnica u kojoj je operiran poznati voditelj i novinar na svom profilu na društvenoj mreži objavila je tekst u kojemu otkriva kojim ih je riječima posebno motivirao i oduševio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025