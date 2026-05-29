Tko je sve pozvan na vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelcea?

Vjenčanje pjevačke superzvijezde Taylor Swift i NFL igrača Travisa Kelcea, koje se očekuje ovog ljeta, postalo je najiščekivaniji društveni događaj godine. Dok su datum i lokacija obavijeni velom tajne, javnost najviše zanima tko će se naći na ekskluzivnom popisu uzvanika.

Iako par osobno zove goste kako bi sačuvao privatnost, izvori su otkrili neka od sigurnih imena, piše Page Six. U prvim redovima naći će se najuži krug vjernih prijatelja pjevačice, uključujući Selenu Gomez, Gigi Hadid i sestre iz benda Haim. Očekuje se i dolazak britanskih prijateljica Care Delevingne te pjevačice Suki Waterhouse, koja je jedina javno potvrdila svoj dolazak. Bliski prijatelj Ed Sheeran također je siguran gost. S mladoženjine strane, popis predvode njegov brat Jason Kelce te suigrač iz Kansas City Chiefsa, Patrick Mahomes, sa suprugama.

Foto: Chase Rollins/PRESS ASSOCIATION

No, nisu svi odnosi u svijetu slavnih jednostavni, a ovo vjenčanje moglo bi otkriti pravo stanje nekih poljuljanih prijateljstava. Najviše se nagađa o sudbini dviju nekad bliskih prijateljica pjevačice.

Nekad nerazdvojne prijateljice, Taylor Swift i Blake Lively, čijoj je djeci pjevačica kuma, navodno su prekinule komunikaciju. Do zahlađenja je došlo nakon što je Lively uplela Swift u svoj sudski spor protiv redatelja Justina Baldonija. Lively se navodno trenutno ne nalazi na popisu gostiju. Ipak, nakon što je glumica nedavno riješila tužbu i vratila se u javnost pojavljivanjem na Met Gali, izvori tvrde da su šanse za pozivnicu sada veće.

Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

​- Mislim da sada postoji daleko veća šansa, budući da je slučaj riješen. Blake je spremna vratiti se na scenu... doći će s oduševljenjem ako bude pozvana. Ali to je jedno veliko ‘ako’ - rekao je jedan upućeni izvor.

Još jedna gošća čiji je dolazak bio pod upitnikom jest glumica Zoë Kravitz. Iako je i njezin odnos sa Swift u posljednje vrijeme bio "turbulentan", izvori tvrde da je pozivnica poslana. Problem je što se Kravitz nedavno zaručila za Harryja Stylesa, pjevača s kojim je Swift bila u kratkoj vezi 2012. i 2013. godine i koji joj je navodno inspirirao nekoliko pjesama. Ipak, čini se da to neće biti prepreka.

​- Došlo je do definitivnog zahlađenja odnosa između Zoë i Taylor, ali ona apsolutno dolazi. Nisam siguran za Harryja, s obzirom na to da je na turneji - otkrio je izvor za medije.

Foto: Instagram

Na listi potencijalno prekriženih imena našli su se i glumac Miles Teller i supruga Keleigh Sperry. Par je nekad bio vrlo blizak sa Swift, no glasine o razdoru počele su kružiti nakon što Keleigh nije sjedila s pjevačicom na Super Bowlu, a od veljače 2024. nisu uopće viđeni zajedno.

Kako bi osigurali privatnost, Swift i Kelce slijede model vjenčanja Eda Sheerana. Njegova ceremonija 2018. bila je toliko tajna da se ni danas ne zna tko je točno bio među 40-ak uzvanika. Sličan pristup, gdje su objavljene samo probrane fotografije dekora, imala je i Blake Lively. To je i plan za ovo vjenčanje: potpuna tajnost, a nakon slavlja objava tek nekoliko odabranih fotografija, baš kao što su učinili i sa zarukama. Iako se šuška o listi od 150 gostiju, najveći izazov za tajnost mogao bi doći s mladoženjine strane.

​- Ljudi u Taylorinu krugu godinama znaju kako držati jezik za zubima. Problematičnija je strana Chiefsa - izjavio je jedan izvor, aludirajući na to da bi netko od igrača ili osoblja NFL tima mogao otkriti detalje.

*uz korištenje AI-ja

