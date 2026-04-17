Tko nam je na Euroviziji prvi put dao 12 bodova, a tko je najveći pehist? HRT pripremio specijal

U godini kada Hrvatska televizija obilježava 70, a Hrvatski radio 100 godina, nevjerojatnih 70 godina prošlo je i od prvog izbora za pjesmu Eurovizije.

Godine 1956., 24. svibnja u švicarskom Luganu, prvi su se put europske zemlje natjecala za titulu najljepše pjesme. Na tom je izboru sudjelovalo samo 7 zemalja, a pobijedila je Švicarska. Pet godina poslije, 1961., na izbor stiže i tadašnja Jugoslavija kao prva i jedina socijalistička zemlja koja se u to vrijeme natjecala.

U 26 godina koliko se bivša Jugoslavija pojavljivala na europskoj pozornici, Hrvati su bili najuspješnija narodnost bivše Jugoslavije s čak 14 nastupa. Prvi nas je predstavljao Vice Vukov davne 1963., a naši su uspješni nastupi okrunjeni pobjedom 1989. godine kad je slavila grupa Riva, opet u Švicarskoj. Od osamostaljenja Hrvatske, Europi smo se pjesmom predstavili 30 puta, a najbliže pobjedi bio je Baby Lasagna 2024. godine.

- Velika sam obožavateljica Eurosonga pa sam se jako obradovala kad sam doznala da ću baš ja raditi ovaj specijal, a još su me više obradovale i iznenadile neke činjenice o Izboru za pjesmu Eurovizije koje nisam ni znala. Posebno one iz doba ‘60. i ‘70. godina prošlog stoljeća - kaže scenaristica i redateljica emisija Nensi Profaca.

- Nevjerojatno je koliko se Eurovizija promijenila od tih vremena do danas. Od glazbenog festivala postala je televizijski spektakl vrhunske produkcije. I razgovori s našim eurovizijskim predstavnicima i svjedocima nekih minulih vremena, baš kao i 'zaranjanje' u arhivske bisere koje čovjek može pronaći u HRT- ovoj arhivi, pružili su mi jedan novi pogled na Eurovizijski izbor. Divno je gledati što godine čine i kako ova europska ‘glazbena dama’ dostojanstveno stari - ispričala je Nensi.

- Dio sam HRT-ove eurovizijske delegacije i sretna sam što, već dvije godine zaredom, imam priliku uživo vidjeti kako nastaje taj najdugovječniji i najgledaniji glazbeni spektakl. A ovaj povratak u Eurovizijsku prošlost uzbudljivo je putovanje na kojem svašta novog naučiš. I već mjesec dana pjevušim legendarne domaće eurovizijske hitove. I tek sad shvaćam koliko su to kvalitetne, lijepe i vječne pjesme, a posebno su mi drage one na hrvatskom jeziku - kaže Maja Tokić urednica emisija.

S tog najvećeg glazbenog izbora na svijetu naši predstavnici nose mnoge uspomene. Emilija Kokić nikada neće zaboraviti da je 1989. pjevala rame uz rame sa svojom najvećom glazbenom ikonom Annom Oxom, Doris Dragović u Izraelu je 'ukradena' pobjeda, Dubrovački Trubaduri započeli su trend dočeka na Trgu bana Jelačića, a Danijela Martinović trend skidanja dijela odjeće na sceni.

A što se našim predstavnicima događalo iza kulisa Izbora za pjesmu Eurovizije? Kojoj je eurovizijskoj zvijezdi Jacques Houdek pisao pisma, tko je bolestan izašao na europsku pozornicu, od koga smo dobili prvu dvanaesticu, koja je pjesma postala svjetski hit i prepjevana je na mnoge jezike, tko je naš najveći Eurosong pehist, koji trenutak nikada neće zaboraviti Baby Lasagna?

Sve to donosimo u dva nastavka dokumentarnog specijala 'Eurosong 70: Naši ljudi, naše pjesme'. Gledajte nas i zapjevajte zajedno s nama 29. travnja i 6. svibnja na Prvom programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 1) u 20.15h.