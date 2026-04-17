Obavijesti

Show

Komentari 0
SPECIJAL EUROSONG 70

Tko nam je na Euroviziji prvi put dao 12 bodova, a tko je najveći pehist? HRT pripremio specijal

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
4
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Na HRT-u će se 29. travnja i 6. svibnja emitirati dokumentarni specijal 'Eurosong 70: Naši ljudi, naše pjesme', uoči 70. izbora za pjesmu Eurovizije

Admiral

U godini kada Hrvatska televizija obilježava 70, a Hrvatski radio 100 godina, nevjerojatnih 70 godina prošlo je i od prvog izbora za pjesmu Eurovizije.

Godine 1956., 24. svibnja u švicarskom Luganu, prvi su se put europske zemlje natjecala za titulu najljepše pjesme. Na tom je izboru sudjelovalo samo 7 zemalja, a pobijedila je Švicarska. Pet godina poslije, 1961., na izbor stiže i tadašnja Jugoslavija kao prva i jedina socijalistička zemlja koja se u to vrijeme natjecala.

BAND RIVA
Foto: United Archives / kpa

U 26 godina koliko se bivša Jugoslavija pojavljivala na europskoj pozornici, Hrvati su bili najuspješnija narodnost bivše Jugoslavije s čak 14 nastupa. Prvi nas je predstavljao Vice Vukov davne 1963., a naši su uspješni nastupi okrunjeni pobjedom 1989. godine kad je slavila grupa Riva, opet u Švicarskoj. Od osamostaljenja Hrvatske, Europi smo se pjesmom predstavili 30 puta, a najbliže pobjedi bio je Baby Lasagna 2024. godine.

PRIPREME ZA EUROSONG Lelek komentirale kontroverze oko simbola u 'Andromedi'
- Velika sam obožavateljica Eurosonga pa sam se jako obradovala kad sam doznala da ću baš ja raditi ovaj specijal, a još su me više obradovale i iznenadile neke činjenice o Izboru za pjesmu Eurovizije koje nisam ni znala. Posebno one iz doba ‘60. i ‘70. godina prošlog stoljeća - kaže scenaristica i redateljica emisija Nensi Profaca.

Liverpool: Let 3 nastupio u finalu Eurosonga s pjesmom Mama ŠČ
- Nevjerojatno je koliko se Eurovizija promijenila od tih vremena do danas. Od glazbenog festivala postala je televizijski spektakl vrhunske produkcije. I razgovori s našim eurovizijskim predstavnicima i svjedocima nekih minulih vremena, baš kao i 'zaranjanje' u arhivske bisere koje čovjek može pronaći u HRT- ovoj arhivi, pružili su mi jedan novi pogled na Eurovizijski izbor. Divno je gledati što godine čine i kako ova europska ‘glazbena dama’ dostojanstveno stari - ispričala je Nensi.

Natjecanje sve bliže VIDEO Poslušajte kako zvuči nova verzija pjesme Lelekica za Eurosong, zapjevale su uz zbor
- Dio sam HRT-ove eurovizijske delegacije i sretna sam što, već dvije godine zaredom, imam priliku uživo vidjeti kako nastaje taj najdugovječniji i najgledaniji glazbeni spektakl. A ovaj povratak u Eurovizijsku prošlost uzbudljivo je putovanje na kojem svašta novog naučiš. I već mjesec dana pjevušim legendarne domaće eurovizijske hitove. I tek sad shvaćam koliko su to kvalitetne, lijepe i vječne pjesme, a posebno su mi drage one na hrvatskom jeziku - kaže Maja Tokić urednica emisija.

Foto: EUROVISION/PROMO

Velika zahvala za realizaciju dvije emisije ide i kolegama iz video i foto arhive Deši Jović, Igoru Kačorovskom, Domagoju Čapaliji i Lani Bubenik.

S tog najvećeg glazbenog izbora na svijetu naši predstavnici nose mnoge uspomene. Emilija Kokić nikada neće zaboraviti da je 1989. pjevala rame uz rame sa svojom najvećom glazbenom ikonom Annom Oxom, Doris Dragović u Izraelu je 'ukradena' pobjeda, Dubrovački Trubaduri započeli su trend dočeka na Trgu bana Jelačića, a Danijela Martinović trend skidanja dijela odjeće na sceni.

"WATERLOO" ABBA je prije 52 godine osvojila Eurosong, evo što su stručnjaci govorili o tajni njihova uspjeha
A što se našim predstavnicima događalo iza kulisa Izbora za pjesmu Eurovizije? Kojoj je eurovizijskoj zvijezdi Jacques Houdek pisao pisma, tko je bolestan izašao na europsku pozornicu, od koga smo dobili prvu dvanaesticu, koja je pjesma postala svjetski hit i prepjevana je na mnoge jezike, tko je naš najveći Eurosong pehist, koji trenutak nikada neće zaboraviti Baby Lasagna?

Riva, Croatian pop band, 1988 - 1992, group picture, as winners of the Eurovision Song Contest 1989, Palais de Beaulieu, Lausanne, 6.5.1989,
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Sve to donosimo u dva nastavka dokumentarnog specijala 'Eurosong 70: Naši ljudi, naše pjesme'. Gledajte nas i zapjevajte zajedno s nama 29. travnja i 6. svibnja na Prvom programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 1) u 20.15h.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Lani otkrila kako joj stoji badić: U Život na vagi ušla je sa 145 kg, ovako sad izgleda Alina
POBJEDNICA 8. SEZONE

FOTO Lani otkrila kako joj stoji badić: U Život na vagi ušla je sa 145 kg, ovako sad izgleda Alina

Alina Pantseyeva zasada je jedina žena koja je odnijela pobjedu u 'Životu na vagi' u Hrvatskoj, a njezina predanost zdravom životu i dalje je prisutna. Iako ne dijeli često sadržaj na društvenim mrežama, uvijek impresionira svoje pratitelje novim fotografijama sebe
Igrač na 'Milijunašu' izbjegao tragediju 11. rujna u New Yorku: 'Jeza, to se ne može pojmiti'
ISPAO NA 12. PITANJU

Igrač na 'Milijunašu' izbjegao tragediju 11. rujna u New Yorku: 'Jeza, to se ne može pojmiti'

Mario Šimundža izvrsnom i sigurnom igrom došao je do 12. pitanja, na kojem je trebalo odgovoriti kako se zvao zagrebački Trg sv. Marka do 1992. godine. Riskirao je, pogriješio i kući otišao s 5.000 eura
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak

Doznajte što vas očekuje ovog petka 17. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026