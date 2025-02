Tom Jones stiže u Arenu Pula!

Postoje glasovi koji nadilaze vrijeme i ostavljaju neizbrisiv trag u glazbenoj povijesti, a jedan od najupečatljivijih pripada Sir Tomu Jonesu, umjetniku koji već više od šest desetljeća dominira svjetskim pozornicama. Neiscrpna strast, bezvremenski hitovi i karizma koja ne blijedi - sve to stiže u Arenu Pula 24. lipnja 2025.

Ova glazbena legenda, s više od 100 milijuna prodanih albuma, još jednom će dokazati zašto njegovi nastupi ostaju trajno upisani u sjećanjima publike diljem svijeta. Ulaznice su u prodaji od četvrtka, 20. veljače, u sustava Eventima.

Sir Tom Jones, velški glazbeni velikan i jedan od najistaknutijih izvođača svih vremena, ni u 84. godini ne prestaje osvajati srca obožavatelja.

Njegov moćan glas i bezvremenski hitovi poput „It's Not Unusual“, „Delilah“ i „Green, Green Grass of Home“, postali su dio svjetskog glazbenog nasljeđa, dok je suradnja s legendama poput Stevieja Wondera, Arethe Franklin, Dolly Parton i Eda Sheerana potvrdila njegovu svestranost i umjetničku relevantnost.

Kao dobitnik brojnih priznanja, uključujući Brit Awards, Silver Clef Award i prestižnu nagradu US Songwriters Hall of Fame te kao nositelj viteške titule koju mu je dodijelila kraljica Elizabeta II., danas uživa status autoriteta na svjetskoj glazbenoj sceni.

Iako je najpoznatiji po svojim glazbenim uspješnicama, Jones je prije svega svestrani umjetnik s rhythm and blues dušom koja ga čini fenomenom u svijetu glazbene današnjice.

Njegova glazbena revolucija nastavila se i u recentnim izdanjima, uključujući albume „Surrounded By Time“, „Long Lost Suitcase“, „Spirit In The Room“ i „Praise & Blame“ na kojima je surađivao s producentom Ethanom Johnsom.

Ova izdanja donijela su mu neke od najboljih kritika u karijeri, dok je album „Surrounded By Time“ postavio povijesni rekord i svrgnuo Boba Dylana s pozicije najstarijeg izvođača s albumom na vrhu britanske ljestvice.

Osim što i dalje aktivno nastupa diljem svijeta, Jones je već godinama i cijenjeni mentor u popularnom showu “The Voice UK”, gdje svojim iskustvom i znanjem pomaže mladim talentima da pronađu svoj glas.