Tomislav iz 'Survivora': Najteži izazov mi je bila glad, a Gorana vidim kao pobjednika showa...

Tomislav Rubinjoni natjecanje u show 'Survivor' završio je prije četvrtfinala i sada postaje dio porote, a za 24sata ispričao je dojmove i iskustvo u Dominikanskoj Republici te koga vidi kao pobjednika.

Tomislav je otkrio je li mu žao što je ispao nadomak polufinala, ali i što bi promijenio u posljednjem duelu da je mogao.

- Ne žalim što sam ispao nadomak polufinala, cilj mi je bio da ne ispadnem prvi tjedan tako da sam i više nego zadovoljan do kuda sam stigao. Da mogu nešto promijeniti u posljednjem duelu to bi bila sama igra jer mislim da bi mi snaga ili izdržljivost više odgovarale - rekao je Tomislav.

Nevenu je opisao kao jednu od najboljih igračica u ‘Survivoru’, a priznaje i da mu je bilo drago što se borio upravo protiv nje.

- Neveni sam dao nadimak „Flash“ zbog njene brzine na poligonu, jednostavno kad vidite kako se kreće i snalazi na njima, mislite si da je rođena na njemu. Bila mi je čast boriti se protiv nje i mislim da sam, s obzirom na igru, dosta dugo i izdržao. Da sam mogao birati protivnika, izabrao bih Gorana da mu uzvratim za onaj poraz, i po mogućnosti da se radi o testu snage - otkrio je, a komentirao je i ponašanje porote i bivših suigrače te posebno Sumejje.

- Ne mogu komentirati ponašanje porote, dok ne čujem njihovu stranu priče, osobno mislim da je došlo do greške u komunikaciji između nekih članova plemena. O Sumejji kao osobi imam dobro mišljenje jer sam proveo s njom više od dva mjeseca i neću promijeniti svoje mišljenje na temelju par riječi upućenih na plemenskom vijeću. Definitivno ću popričati s njom da vidim gdje je nastao problem - priznaje.

U jednom trenutku u ‘Survivoru’ Tomislav i Goran su bili na ‘meti’ ženske strane plemena pa je ispričao što mislio o tome da pravila u natjecanju nisu dopuštala preveliku razliku muško-ženskih igrača.

- Više-manje sam se kroz cijeli show osjećao isto – gladan. Po meni je to njihovo legitimno pravo i objektivno gledajući cure su bile puno bliže i imale su bolji odnos među sobom tako da me to nije nešto previše uzdrmalo. Što se mene tiče, ne bih uvodio pravilo da ne smije biti prevelika razlika između muško-ženskih igrača, pa makar mi prijetio raniji izlazak - kaže Tomislav, a otkrio je i koji mu je bio najlakši, a koji najteži izazov.

- Najteži izazov je definitivno bila glad, pogotovo prvih mjesec dana. Ne kaže se uzalud kad si gladan, nisi svoj. S druge strane, najlakši izazov za mene bila je higijena. Shvatio sam da je to trošak vremena i da ionako nitko nije smrdio, pa razmišljam da to više ne prakticiram niti u Zagrebu. Čepite noseve kad Rubi prolazi - našalio se.

Iako je na početku dosta prigovarao zbog uvjeta u Dominikanskoj Republici sada na to gleda kao na sastavni dio njegove transformacije u 'Survivoru' i da se to trebalo dogoditi da kasnije stoički sve podnese. Otkrio je i da je s 97 pao na 82 kilograma, a ispričao je i po čemu će pamtiti show.

- Pamtit ću Survivor po svom vrhunskom gađanju na kraju poligona. Žao mi je drugih natjecatelja jer jednostavno nisu imali šanse pored mene. Osim toga, pamtit ću sve lijepe momente, od druženja s prekrasnim ljudima, duple duge na borbi za mamin ručak, put u Santo Domingo i party u Coco Bongu. Ali, definitivno ću zapamtiti trenutak kad sam shvatio koliko su materijalne stvari nebitne u životu. Sve što nam treba je malo hrane i dobro društvo i ništa više od toga - kroz smijeh govori Tomislav, a zatim je ispričao što će prvo napraviti kad se vrati kući.

- S obzirom na to da su svi vidjeli da sam razvio sposobnost grljenja, moram svoje doma obavezno izgrliti. A nakon toga...znate već odgovor. Hrana, hrana i još malo hrane, obavezno trening, napokon da primim to željezo u ruke nakon više od dva mjeseca - otkrio je.

Tijekom showa se najviše povezao s Goranom, ali njega zna već od prije, a od ostalih kandidata izdvojio je Stevana, Hrvoja i Niku. Publika ga smatra vrlo privlačnim muškarcem, jednim od najzgodnijih u ‘Survivoru’, pa priznaje da je zatrpan porukama obožavateljica.

- Prije svega, hvala publici na komplimentima. Što se poruka tiče, inbox je pun i pokušavam biti pristojan i svima odgovoriti, ali je gotovo nemoguće. Nadam se da neću nikoga zakinuti - rekao je Tomislav koji svoj ljubavni život želi zadržati privatnim.

Kao pobjednika vidi Gorana i nadam se da će to i biti, a dodaje i da je ovo bilo iskustvo kakvo nije mogao ni zamisliti i ne žali niti jednog trenutka što se prijavio.

