Tommy Cash za 24sata: 'Jedva čekam nastup u Umagu, možda s Baby Lasagnom popijem kavu'

Tommy Cash, pravog imena Tomas Tammemets, Estonac koji je osvojio mnoge simpatije na ovogodišnjem Eurosongu s pjesmom 'Espresso Macchiato', nastupit će u Umagu na festivalu Sea Star ove subote. Kako je ispričao za 24sata, od Eurosonga se još oporavlja jer se dugi niz mjeseci pripremao upravo za to natjecanje.

- Bilo mi je više uzbudljivo, nego što mi je bilo stresno. Imam 'debelu kožu', uvijek je zabavno stvarati i pokazati nešto svijetu i usrećiti publiku - kaže nam. Nažalost, iako je bio favorit mnogima, nije pobijedio, nego je završio na 3. mjestu, a statua je ove godine pripala austrijskom predstavniku JJ-u, za kojeg Cash ima samo riječi hvale.

Foto: Jens Büttner/DPA

A prije nego što je uopće došao do eurovizijske pozornice, oko njegove pjesme pobunili su se i neki Talijani. Potpredsjednik talijanskog Senata Gian Marco Centinaio, iz krajnje desne stranke Lega pobunio se prije nekoliko mjeseci protiv Casha i rekao da je pjesma 'Espresso Macchiato' puna 'klišeja koji vrijeđaju Talijane'. Pa pitamo Casha u kakvim je bio odnosima s talijanskom delegacijom na Eurosongu.

- Oni su bili divni prema meni! Super smo se slagali i s njihovim predstavnikom, Luciom. Talijani nas zapravo jako vole, a cijela ta drama došla je od male grupe ljudi. Skoro smo od talijanskog žirija dobili i 12 bodova. Volimo Talijane i oni vole nas - kaže.

Kako je već ranije pričao, pjesma je rezultat njegovih čestih putovanja u Italiju gdje inače ide snimati pjesme. Fraza 'Espresso macchiato' naprosto su mu se pojavila u glavi. 'Nije tu bilo nikakvih poveznica ni referenci, samo jedna od takvih pjesama', ispričao je ranije. Osim stihova, mnogi su upamtili i njegove plesne pokrete, posebice one s nogama. Cash nam kaže kako je upravo to njegov pokret, nitko ga nije koreografirao. I sve mu je bilo lagano jer se plesom bavi od 16. godine.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

- To je svih ovih godina bilo u meni, i bilo je spremno izaći van, da cijeli svijet vidi. To je osjećaj izašao iz mene! Jako mi je to prirodno bilo, to je moj 'signature move' - objašnjava.

Jako je uzbuđen što dolazi u Hrvatsku.

- Ajme, 'Igra prijestolja' se tamo snimala! Ima i prekrasnih plaža. Mislim da sam čak jednom bio, ali na kratko. No, najviše se veselim vidjeti ljude, ljudi su ti koji čine državu - priča nam Tommy. Pitamo ga hoće li imati vremena posjetiti možda neku od lokacija na kojoj se snimala 'Igra prijestolja'? Kaže kako bi to jako volio i dodaje da bi se rado i okupao na nekoj od lijepih hrvatskih plaža, ukoliko mu raspored to dopusti.

A obzirom na to da se Sea Star održava u rodnom gradu Baby Lasagne, Umagu, možda se ova dva favorita publike napokon i upoznaju jer, kako nam priča Tommy, za to još nisu imali priliku.

- Ljudi vole njegovu pjesmu i prijatelj je mog prijatelja, pa postoji poveznica - kaže nam kratko. A upravo je Baby Lasagna, zajedno s finskim predstavnikom iz 2023., Kaarijom, oduševio brojne obožavatelje Eurosonga kada su nastupili u revijalnom dijelu finala u subotu.

- Mislim da je super stvar što je Eurosong napravio ove godine, taj 'mash-up' - priča nam Tommy.

A kad već cijela Europa priča o njegovoj pjesmi i razmišljaju hoće li popiti espresso ili macchiato, pitamo Tommyja kakvu kavu on pije?

- Obožavam kavu! Kakvu god kavu mogu dobiti, ja je popijem! Jako sam sretan tada, čak i ako ne mogu dobiti baš 'espresso macchiato' - kaže Tommy kroz smijeh, na što mu kažemo da je onda došao u pravu zemlju jer je u Hrvatskoj ispijanje kave poput tradicije.

- Ma dajte? A kako vi kažete za 'coffee' na hrvatskom? - pita nas, a mi uzvraćamo: 'Kava'.

- Vidjet ćete me kako pijem 'kavu' negdje! - najavljuje. Nakon Umaga slijedi još festivala, radit će na novoj glazbi, uskoro će i turneja...

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

- Pjevat ću 'Espresso Macchiato' do svoje 90. - kaže kroz smijeh te dodaje da će neke planove ipak zadržati za sebe jer smatra da je ponekad bolje samo djelovati, bez najave. No, jako se veseli nastupu u Umagu.

- Možda s Baby Lasagnom popijem kavu! Jako sam zahvalan što su ljudi iz Hrvatske glasali za mene i vjerovali u mene. Zauvijek ću to cijeniti i dat ću sve od sebe na pozornici, beskrajno sam zahvalan - zaključuje Cash koji je na Eurosongu od hrvatske publike dobio 12 bodova, što je ujedno i najveći broj bodova koji se može dobiti, a od hrvatskog žirija pet.