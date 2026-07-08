Otkrijte koji su filmovi najpopularniji na Disney+ u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo vam detaljan pregled top 10 naslova koje svi gledaju
Top 10 najgledanijih filmova na Disney+ u Hrvatskoj ovaj tjedan
Disney+ nastavlja oduševljavati gledatelje u Hrvatskoj bogatom ponudom filmova i serija. Ovog tjedna donosimo vam najnoviju listu najgledanijih naslova na platformi – pogledajte što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski ili serijski maraton!
Top 10 najpopularnijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj:
1. Avatar: Fire and Ash, IMDB: 7.4
Spektakularni nastavak epske sage Jamesa Camerona donosi novu prijetnju za Jakea Sullyja i Neytiri, koji nakon rata protiv RDA i gubitka najstarijeg sina moraju suočiti Ash People, opasno i moćno pleme Na'vija predvođeno nemilosrdnim Varangom. Emotivna i vizualno impresivna avantura s vrhunskom glumačkom postavom: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang i Kate Winslet. (SAD, 2026., Znanstvena fantastika, akcija, avantura)
2. Ready or Not 2: Here I Come, IMDB: 6.5
Nakon što je preživjela smrtonosnu igru obitelji Le Domas, Grace se mora suočiti s novim izazovima i boriti za preživljavanje uz otuđenu sestru Faith. Četiri rivalske obitelji love ih zbog prijestolja koje kontrolira svijet. U glavnim ulogama: Samara Weaving, Kathryn Newton i Sarah Michelle Gellar. (SAD, 2026., Horor, triler, komedija)
3. Simpsley
Posebna Disney+ epizoda Simpsona! Marge Bouvier, prevarantica bez novca, odlazi u Italiju kako bi nagovorila bogatog Seymour Skinnera na povratak kući, ali situaciju zakomplicira njegov naporni cimer Homer Simpsley. Očekuju vas laži, požuda i puno talijanske lire! (Animirana komedija, SAD, 2026.)
4. Moana 2, IMDB: 7.2
U nastavku animiranog hita, Moana kreće na epsko putovanje zajedno s Mauijem i novom posadom u neistražene dubine Oceana. Glasove posuđuju Auli'i Cravalho i Dwayne Johnson. (Animirani, avantura, obiteljski, SAD, 2026.)
5. Toy Story 3, IMDB: 8.3
Treći nastavak legendarne Pixarove franšize donosi priču o Woodyju, Buzz Lightyearu i ekipi igračaka koje slučajno završe u opasnom dječjem vrtiću dok se Andy sprema za fakultet. Dirljiva i zabavna avantura za sve generacije. (Animirani, obiteljski, SAD, 2010.)
6. Moana, IMDB: 7.6
Originalna priča o hrabroj poglavarevoj kćeri koja kreće na putovanje kako bi spasila svoj otok. Uzbudljiva animacija s nezaboravnom glazbom i glasovima Auli'i Cravalho i Dwaynea Johnsona. (Animirani, avantura, glazbeni, SAD, 2016.)
7. Hoppers, IMDB: 7.3
Mabel, zaljubljenica u životinje, koristi inovativnu tehnologiju kako bi prenijela ljudsku svijest u robotske životinje i komunicirala s dabrovima, otkrivajući tajne životinjskog svijeta. U glavnim ulogama: Piper Curda, Bobby Moynihan i Jon Hamm. (Obiteljski, znanstvena fantastika, animirani, SAD, 2026.)
8. Toy Story 2, IMDB: 7.9
Woody biva prodan kolekcionaru, a Buzz i ostale igračke kreću u spasilačku misiju. Nastavak revolucionarnog animiranog filma s glasovima Toma Hanksa i Tima Allena. (Animirani, obiteljski, avantura, SAD, 1999.)
9. Toy Story, IMDB: 8.3
Prvi film iz Toy Story serijala donosi priču o Woodyju i Buzz Lightyearu koji moraju naučiti surađivati kako bi se vratili svom vlasniku Andyju. Kultni Pixarov klasik. (Animirani, obiteljski, avantura, SAD, 1995.)
10. Extreme Makeover: Homer Edition, IMDB: 6.4
Specijalna epizoda Simpsona u kojoj Homer i Marge pokušavaju provesti romantičnu večer, ali stvari izmiču kontroli kad Marge sazna da je Homer ostavio djecu pod nadzorom – zvonca na vratima! (Animirana komedija, SAD, 2026.)
*uz korištenje AI-ja
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