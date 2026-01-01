Obavijesti

Show

Komentari 0
EVO ŠTO GLEDATI

Top 10 najgledanijih filmova na SkyShowtimeu u Hrvatskoj

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Top 10 najgledanijih filmova na SkyShowtimeu u Hrvatskoj
Foto: SkyShowtime

Saznajte koji su filmovi najgledaniji na SkyShowtime u Hrvatskoj ovog tjedna. Donosimo detaljan pregled top 10 naslova, njihove radnje i ocjene – otkrijte što svi gledaju i što ne smijete propustiti

SkyShowtime i ovog tjedna donosi pregršt uzbuđenja za sve ljubitelje filmova u Hrvatskoj! Ako tražite inspiraciju za filmski maraton, donosimo vam najnoviju listu najgledanijih naslova – s detaljnim opisima i ocjenama. Provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili vas čeka još poneki skriveni dragulj.

1. Mission: Impossible – The Final Reckoning, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 80%

Ethan Hunt i njegov IMF tim nastavljaju lov na zastrašujuću umjetnu inteligenciju poznatu kao Entity, koja prijeti globalnoj sigurnosti. Uz nove saveznike i mogućnost da zauvijek zaustave Entitet, Hunt mora spriječiti promjenu svijeta kakvog poznajemo. U glavnim ulogama Tom Cruise i Hayley Atwell, režija Christopher McQuarrie. (SAD, 2025., Akcija, Špijunski)

2. Black Bag, IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 96%

Agentica Kathryn Woodhouse optužena je za izdaju, a njezin suprug, također legendarni agent, mora birati između odanosti braku ili domovini. Uz Cate Blanchett i Michaela Fassbendera, režija Steven Soderbergh. (SAD, 2025., Akcija, Špijunski)

3. Novocaine, IMDB: 6.5, Rotten Tomatoes: 81%

Kada mu otmu djevojku iz snova, obični Nate koristi svoju neobičnu sposobnost – ne osjeća bol – kako bi je spasio. Akcijska komedija s Jackom Quaidom i Amber Midthunder. (SAD, 2025., Komedija, Prijatelji)

4. Trust, IMDB: 3.8, Rotten Tomatoes: 22%

Holivudska zvijezda bježi od skandala u osamljeni Airbnb, ali ubrzo postaje meta opasnih kriminalaca. Sophie Turner u napetom trileru. (SAD, 2025., Triler)

KOJI JE VAŠ FAVORIT? SkyShowtime: Top 10 serija
SkyShowtime: Top 10 serija

5. Drop, IMDB: 6.1, Rotten Tomatoes: 83%

Udovica Violet izlazi na prvi spoj nakon dugo vremena, ali večer se pretvara u noćnu moru kad počne primati prijeteće poruke. U glavnim ulogama Meghann Fahy i Brandon Sklenar. (SAD, 2025., Triler)

6. Infinite, IMDB: 5.5, Rotten Tomatoes: 17%

Evan McCauley otkriva sjećanja i vještine koje nikad nije naučio – a tajanstvena grupa "Infinites" mu otkriva da je sve stvarno. Mark Wahlberg u znanstveno-fantastičnoj akciji. (SAD, 2021., SF, Psihološki)

7. Vicious, IMDB: 4.9

Polly prima tajanstvenu kutiju s jednim pravilom: mora u nju staviti nešto što treba, mrzi i voli – ili će izgubiti sve. Dakota Fanning u natprirodnom hororu. (SAD, 2025., Horor)

HITOVI TJEDNA SkyShowtime: Top 10 filmova
SkyShowtime: Top 10 filmova

8. A House on the Bayou, IMDB: 5.4

Obitelj pokušava obnoviti odnos na izoliranom imanju u Louisiani, ali neočekivani gosti otkrivaju mračne tajne. (SAD, 2021., Horor, Psihološki)

9. Love Hurts, IMDB: 5.3

Nekadašnji kriminalac mora se suočiti s prošlošću kad ga bivši partner i brat mafijaš ponovno uvuku u opasni svijet. Ke Huy Quan i Ariana DeBose u akcijskom trileru. (SAD, 2025., Akcija, Kung-fu)

10. Christmas with the Darlings, IMDB: 7.7

 

 

Jessica pomaže bratu svog šefa da se brine o njegovim nećacima i nećakinji tijekom Božića, a pritom otkriva čari obiteljskih blagdana. (SAD, 2020., Romansa, Božić)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Za Demi Moore golišave scene nikada nisu bile problem, no operacije nije htjela priznati
ČESTO SE SKIDALA

FOTO Za Demi Moore golišave scene nikada nisu bile problem, no operacije nije htjela priznati

Demi Moore je navodno tijekom godina išla na razne kirurške zahvate, a njezini prijatelji tvrde da u posljednje vrijeme želi njegovati prirodniji izgled te je uklonila filere. Glumica, koja je ove godine proslavila 63. rođendan, nije priznala da je bila "pod nož", a nikada joj nije bilo teško ni skinuti se pred kamerama za golišave scene. Kako se mijenjala pogledajte u galeriji.
Pobjednici Supertalenta: Za nas je Hrvatska pravo otkriće, hvala vam na svemu. Želimo se vratiti
DUO TURKEEV & KIDS

Pobjednici Supertalenta: Za nas je Hrvatska pravo otkriće, hvala vam na svemu. Želimo se vratiti

Obitelj iz Ukrajine akrobacijama je oduševila sve. Kažu da je u njihovim nastupima sve sigurno
Zvijezde 'Kumova' za kraj 2025. godine obožavateljima otkrile najljepše vijesti: Čekamo bebu
PRINOVA

Zvijezde 'Kumova' za kraj 2025. godine obožavateljima otkrile najljepše vijesti: Čekamo bebu

Godina koja nam je dala razlog da se veselimo 2026. godini. Godina u kojoj ništa nije išlo po planu, a ipak je sve išlo po planu, napisala je glumica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026