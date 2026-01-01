Top 10 najgledanijih filmova na SkyShowtimeu u Hrvatskoj

SkyShowtime i ovog tjedna donosi pregršt uzbuđenja za sve ljubitelje filmova u Hrvatskoj! Ako tražite inspiraciju za filmski maraton, donosimo vam najnoviju listu najgledanijih naslova – s detaljnim opisima i ocjenama. Provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili vas čeka još poneki skriveni dragulj.

1. Mission: Impossible – The Final Reckoning, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 80%

Ethan Hunt i njegov IMF tim nastavljaju lov na zastrašujuću umjetnu inteligenciju poznatu kao Entity, koja prijeti globalnoj sigurnosti. Uz nove saveznike i mogućnost da zauvijek zaustave Entitet, Hunt mora spriječiti promjenu svijeta kakvog poznajemo. U glavnim ulogama Tom Cruise i Hayley Atwell, režija Christopher McQuarrie. (SAD, 2025., Akcija, Špijunski)

2. Black Bag, IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 96%

Agentica Kathryn Woodhouse optužena je za izdaju, a njezin suprug, također legendarni agent, mora birati između odanosti braku ili domovini. Uz Cate Blanchett i Michaela Fassbendera, režija Steven Soderbergh. (SAD, 2025., Akcija, Špijunski)

3. Novocaine, IMDB: 6.5, Rotten Tomatoes: 81%

Kada mu otmu djevojku iz snova, obični Nate koristi svoju neobičnu sposobnost – ne osjeća bol – kako bi je spasio. Akcijska komedija s Jackom Quaidom i Amber Midthunder. (SAD, 2025., Komedija, Prijatelji)

4. Trust, IMDB: 3.8, Rotten Tomatoes: 22%

Holivudska zvijezda bježi od skandala u osamljeni Airbnb, ali ubrzo postaje meta opasnih kriminalaca. Sophie Turner u napetom trileru. (SAD, 2025., Triler)

5. Drop, IMDB: 6.1, Rotten Tomatoes: 83%

Udovica Violet izlazi na prvi spoj nakon dugo vremena, ali večer se pretvara u noćnu moru kad počne primati prijeteće poruke. U glavnim ulogama Meghann Fahy i Brandon Sklenar. (SAD, 2025., Triler)

6. Infinite, IMDB: 5.5, Rotten Tomatoes: 17%

Evan McCauley otkriva sjećanja i vještine koje nikad nije naučio – a tajanstvena grupa "Infinites" mu otkriva da je sve stvarno. Mark Wahlberg u znanstveno-fantastičnoj akciji. (SAD, 2021., SF, Psihološki)

7. Vicious, IMDB: 4.9

Polly prima tajanstvenu kutiju s jednim pravilom: mora u nju staviti nešto što treba, mrzi i voli – ili će izgubiti sve. Dakota Fanning u natprirodnom hororu. (SAD, 2025., Horor)

8. A House on the Bayou, IMDB: 5.4

Obitelj pokušava obnoviti odnos na izoliranom imanju u Louisiani, ali neočekivani gosti otkrivaju mračne tajne. (SAD, 2021., Horor, Psihološki)

9. Love Hurts, IMDB: 5.3

Nekadašnji kriminalac mora se suočiti s prošlošću kad ga bivši partner i brat mafijaš ponovno uvuku u opasni svijet. Ke Huy Quan i Ariana DeBose u akcijskom trileru. (SAD, 2025., Akcija, Kung-fu)

10. Christmas with the Darlings, IMDB: 7.7

Jessica pomaže bratu svog šefa da se brine o njegovim nećacima i nećakinji tijekom Božića, a pritom otkriva čari obiteljskih blagdana. (SAD, 2020., Romansa, Božić)