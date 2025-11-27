Top 10 najgledanijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj ovaj tjedan

Disney+ je ovog tjedna u Hrvatskoj prepun božićnog duha, nostalgičnih klasika i novih blockbustera! Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – pogledajte što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski maraton.

Top 10 najgledanijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj:

1. Sam u kući (Home Alone)

IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 66%

Ova legendarna božićna komedija prati osmogodišnjeg Kevina McCallistera (Macaulay Culkin) koji ostaje sam kod kuće dok njegova obitelj putuje na praznike. Kada dva nespretna provalnika pokušaju opljačkati kuću, Kevin im priprema niz urnebesnih zamki. U glavnim ulogama su Joe Pesci, Daniel Stern i Catherine O'Hara. (SAD, 1990., Komedija, Božićni film, režija: Chris Columbus)

2. Freakier Friday

IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 74%

Nastavak popularnog "Freaky Friday" donosi novu zamjenu identiteta! Anna sada ima kćer i uskoro će postati maćeha. Dok se dvije obitelji spajaju, Anna i njezina majka Tess (Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis) ponovno doživljavaju urnebesne i emotivne zamjene tijela. (SAD, 2025., Komedija, Fantastika, režija: Nisha Ganatra)

3. The Fantastic 4: First Steps

IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 86%

Marvelova Prva obitelj suočava se s prijetnjom Galactusa i njegovog tajanstvenog Heralda, Silver Surfera, u retro-futurističkom okruženju 1960-ih. Film donosi balans između obiteljskih odnosa i epske superherojske akcije. Glavne uloge tumače Pedro Pascal, Vanessa Kirby i Joseph Quinn. (SAD, 2025., Superherojski, Marvel, režija: Matt Shakman)

4. Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku (Home Alone 2: Lost in New York)

IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 35%

Kevin ponovno ostaje sam, ali ovaj put u New Yorku! S tatinom kreditnom karticom i starim neprijateljima na tragu, Kevin planira još spektakularnije zamke. Uloge: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Catherine O'Hara. (SAD, 1992., Komedija, Božićni film, režija: Chris Columbus)

5. Kako je Grinch ukrao Božić (How the Grinch Stole Christmas)

IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 49%

Jim Carrey briljira kao zeleni Grinch koji mrzi Božić i planira ga ukrasti stanovnicima Whovillea. Film obiluje humorom, fantazijom i toplim porukama. (SAD, 2000., Fantazija, Božićni film, režija: Ron Howard)

6. Zootopia 2 | A Special Look

Poseban pogled na nastavak animiranog hita "Zootopia" donosi ekskluzivne scene i uvod u nove avanture omiljenih likova. (SAD, 2025., Dokumentarni film, Animirani)

7. A Very Jonas Christmas Movie

IMDB: 5.7

Kevin, Nick i Joe Jonas suočavaju se s nizom prepreka dok pokušavaju stići iz Londona u New York na vrijeme za Božić sa svojim obiteljima. U filmu glume i Chloe Bennet, Priyanka Chopra Jonas i Billie Lourd. (SAD, 2025., Komedija, Božićni film, režija: Jessica Yu)

8. Lilo & Stitch (Live-Action)

IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 72%

Dirljiva priča o usamljenoj djevojčici s Havaja i odbjeglom vanzemaljcu koji joj pomaže da ponovno pronađe obitelj. U glavnim ulogama su Maia Kealoha i Zach Galifianakis. (SAD, 2025., Obiteljski, Znanstvena fantastika, režija: Dean Fleischer Camp)

9. Predator: Badlands | A Special Look

Ekskluzivni dokumentarni pogled na novu interpretaciju franšize "Predator". (SAD, 2025., Dokumentarni film, Akcija)

10. Avatar: Put vode (Avatar: The Way of Water)

IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 76%

Spektakularni nastavak Jamesa Camerona prati obitelj Sully dok se bore za opstanak na Pandori. Vizualno impresivan film s temama obitelji, žrtve i borbe za dom. Uloge: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver. (SAD, 2022., Znanstvena fantastika, Avantura)

Za sve ljubitelje filma, ova lista donosi pravi miks klasika i najnovijih hitova. Koji je vaš favorit s popisa i što ćete prvo pogledati ovaj tjedan?