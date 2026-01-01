Obavijesti

EVO ŠTO GLEDATI

Top 10 serija na SkyShowtime u Hrvatskoj ovog tjedna

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Top 10 serija na SkyShowtime u Hrvatskoj ovog tjedna
Foto: SkyShowtime

Saznajte koje su serije najgledanije na SkyShowtime u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo detaljan pregled top 10 naslova, njihove radnje i ocjene – otkrijte što svi gledaju

SkyShowtime i ovog tjedna donosi pregršt uzbuđenja za sve ljubitelje serija u Hrvatskoj. Ako tražite inspiraciju za bingeanje, donosimo vam najnoviju listu najgledanijih naslova – s detaljnim opisima i ocjenama. Provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili vas čeka još poneki skriveni dragulj.

1. Tulsa King, IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 78%

Njujorški mafijaš Dwight "General" Manfredi nakon izlaska iz zatvora seli u Tulsa, gdje okuplja novu ekipu i gradi kriminalno carstvo. Sylvester Stallone briljira u glavnoj ulozi. (SAD, 2022., Akcija, Gangsteri)

2. Landman, IMDB: 8.2, Rotten Tomatoes: 75%

Priča o naftašima i milijarderima u Teksasu koji oblikuju ekonomiju i geopolitiku, dok se bore za bogatstvo i moć. Billy Bob Thornton u ulozi života. (SAD, 2024., Drama, Biznis)

3. Mayor of Kingstown, IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 32%

Obitelj McClusky posreduje između policije, kriminalaca i zatvorskog sustava u gradu ovisnom o zatvorima. Jeremy Renner predvodi glumačku postavu. (SAD, 2021., Drama, Zatvor)

4. The Iris Affair, IMDB: 6.2

Genijalka Iris Nixon krade misteriozni kod i nestaje, a utrka s vremenom za rješenje tajne tek počinje. (UK, 2025., Triler, Misterij)

5. All Her Fault, IMDB: 7.5

Marissa dolazi po sina na dogovoreni playdate, ali dijete nestaje – počinje noćna mora svake majke. Sarah Snook u napetoj triler seriji. (SAD, 2025., Triler, Nestanak)

6. Paw Patrol, IMDB: 6.1

Šestero hrabrih psića predvođenih dječakom Ryderom spašavaju zajednicu i uče djecu važnosti timskog rada. (SAD, 2013., Animacija, Djeca)

7. Dexter: Resurrection, IMDB: 9.0, Rotten Tomatoes: 95%

Dexter Morgan se budi iz kome i kreće u potragu za sinom Harrisonom, dok mu prošlost ponovno prijeti. Michael C. Hall u povratničkoj ulozi. (SAD, 2025., Krimi, Serijski ubojica)

8. Shooter, IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 76%

Bivši snajperist Bob Lee Swagger vraća se u akciju kako bi spriječio atentat na predsjednika. (SAD, 2016., Akcija, Terorizam)

9. NCIS: Tony & Ziva, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 82%

Tony i Ziva bježe Europom nakon napada na njihovu sigurnosnu tvrtku, pokušavajući ponovno izgraditi povjerenje i pronaći sreću. (SAD, 2025., Krimi, Istrage)

10. The Twilight Zone, IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 68%

Antologijska serija znanstvene fantastike i horora koja istražuje ljudsku prirodu kroz neobične i natprirodne priče. (SAD, 2019., Triler, Natprirodno)

