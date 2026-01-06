Tragična sudbina osnivača Pink Floyda: Glazbeni genijalac iz benda je otišao zbog ovisnosti

Pink Floyd su do proljeća 1967. godine bili predvodnici pokreta psihodeličnog rocka koji se probijao u mainstream pop kulture. Gitarist i tekstopisac Syd Barrett je skupa s Rogerom Watersom, Nickom Masonom i Richardom Wrightom osvajao britanske top ljestvice singlom "Arnold Layne", a sve više publike počeli su privlačiti i jedinstvenim nastupima. Kako je opisano u knjizi "Crazy Diamond: Syd Barrett and the Dawn of Pink Floyd", bend je nizao uspjehe zahvaljujući kreativnosti frontmena koji je postao poznat po igri riječi i zvuku eksperimentalne gitare.

Na žalost, ista snaga koja je Barretta dovela do prepoznatljivosti u svijetu glazbe ga je u isto vrijeme i uništavala. Izbačen je iz benda nedugo nakon što se Pink Floyd probio na vrh top ljestvica te je ostao u povijesti dok su oni gradili svoj put jednoga od najvećih bendova na svijetu.

Syd Barrett rođen je 6. siječnja 1946. godine i danas bi slavio 80. rođendan. S bendom Pink Floyd snimio je debitantski album "The Piper at the Gates of Dawn", dio drugog albuma "A Saucerful of Secrets" te niz singlova od kojih su neki objavljeni puno kasnije. Barrett je 1965. godine otkrio LSD u vrijeme kada je bend tek gradio svoj glazbeni put i pokušavao pronaći vlastiti izričaj. Psihodelične droge imale su veliki utjecaj na sam zvuk benda, a Syd od cijeloga sastava najbolje izražavao svoju kreativnost u to vrijeme.

David Gilmour, Sydova zamjena u bendu i njegov prijatelj, u ranije spomenutoj knjizi se prisjetio posjeta bendu 1967. godine u studiju dok su snimali drugi singl "See Emily Play".

- Syd me nije prepoznao kada sam ušao u prostoriju i samo je zurio u mene. Znao sam što znači taj njegov pogled. Bio sam šokiran i nisam mogao vjerovati što se događa. Bio je potpuno druga osoba - komentirao je Gilmour onda.

Konzumiranje droga uzelo je danak na glazbenika, a ostatak benda nije se više mogao nositi s njegovim ponašanjem. Otkazali su nekoliko nastupa te su u medije počeli izlaziti vijesti o njegovu stanju. Do početka prve velike turneje Pink Floyda u SAD-u bilo je jasno da će Barrettovi problemi postati kamen spoticanja za čitav bend. Na jednom od prvih koncerata jedva je mogao stajati na nogama na pozornici te su menadžeri otkazali ostatak turneje kako bi izbjegli da se bend osramoti.

Po povratku u Veliku Britaniju, bend je odlučio uključiti Davida Gilmoura u grupu, no Barretta su htjeli i dalje kao dio tima jer su smatrali njegovo pisanje pjesama nezamjenjivim. Na žalost, prošlo je samo nekoliko mjeseci i Barrett nije više bio dio Floyda. Kratko vrijeme je pokušao pokrenuti samostalnu karijeru, no onda je odustao od glazbe te se povukao iz javnosti.

Ostatak života posvetio je slikanju i vrtlarstvu te je pomno čuvao svoju privatnost. Mediji su prenosili da je nenajavljen došao u studio Pink Floyda dok su snimali finalni miks pjesme "Shine On You Crazy Diamond", posvećene upravo njemu. Bend ga je pitao što mu se čini o singlu i navodno im je odgovorio da mu djeluje "staro". Nekoliko dana kasnije se navodno pojavio na vjenčanju Davida Gilmoura i njegove tadašnje supruge Ginger, a to je ujedno i posljednji put da su ga članovi Pink Floyda vidjeli. Kasnijih godina je davao privolu za autorska prava kada je diskografska kuća remasterirala izdanja Pink Floyda, no više se nikada nije službeno pojavio u javnosti.

Syd Barrett preminuo je u svom domu u Cambridgeu 7. srpnja 2006. godine od posljedica raka gušterače. Imao je 60 godina. Iako nije više surađivao s Pink Floyd, imao je velik utjecaj na njihov kasniji zvuk, a čitav album "Wish You Were Here" posvetili su upravo njemu.