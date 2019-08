Transformacija mlade glumice: Stalno su me nazivali debelom

Američka glumica Ariel Winter (20) poznata po ulozi Axel u seriji 'Moderna obitelj' još je od djetinjstva dobivala kritike na račun svojeg izgleda. Glumicu su još od 11. godine nazivali debelom te ju vrijeđali, a stalno je bila pod pritiskom okoline.

- Šest godina bila sam na antidepresivima i koliko god bih vježbala, od tih sam tableta bila punija. Nisam ih htjela prestati uzimati jer sam već jednom prolazila kroz to i nisam htjela ponoviti taj užas. No počela sam se osjećati vrlo loše i tada sam odlučila da ću ih barem promijeniti. Nakon promjene terapije odmah sam se počela osjećati bolje, a izgubila sam i kilograme, čak i previše - izjavila je Ariel koja se nedavno pokazala novim izgledom, točnije glumica je izgubila 14 kilograma.

- Vježbam i tijelo mi napokon reagira na to. No, iskreno, nedostaju mi moje stare obline. Htjela bih dobiti koji kilogram mišića, to bi bilo i zdravije za mene. I želim svoju stražnjicu natrag! - rekla je nedavno glumica koja su nerijetko puta prozvali najseksepilnijom glumicom.

Iako Ariel i sama nije ljubiteljica plastičnih operacija, jednoj se podvrgnula iz zdravstvenih razloga.

- Zaista su narasle preko noći. Sjećam se da sam kao klinka bila ravna poput daske i stvarno sam htjela grudi. I onda su se 'dogodile'. Počele su rasti i izgledalo je kao da nikada neće prestati. S 15 godina nosila sam košaricu F. Kako se nositi s time? Počelo me toliko boljeti na setu 'Moderne obitelji' da nisam mogla više izdržati - rekla je Ariel u intervjuu za časopis Glamour.