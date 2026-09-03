Nakon zapažene uloge u 'Odiseji', Elliot Page se požalio kako ga nitko ne angažira za nove uloge. 'Stvarno bih volio raditi kvalitetne projekte', poručio je
Transrodni glumac požalio se da ga nitko ne traži za nove uloge
Transrodni glumac Elliot Page otkrio je kako trenutačno nema dogovorenu nijednu novu ulogu, iako se pojavio u jednom od najvećih filmskih hitova ove godine. Naime, njegova uloga u 'Odiseji', koja se već spominje među mogućim kandidatima za Oscara, naišla je na vrlo dobre kritike.
Page u 'Odiseji' glumi Sinona, vojnika iz Itake, a u filmu se pojavljuje uz Matta Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway i Roberta Pattinsona. S obzirom na uspjeh filma, moglo bi se očekivati da mu nakon takvog projekta stižu nove ponude, no 39-godišnji glumac kaže da to nije slučaj.
U razgovoru za emisiju 'On Film… With Kevin McCarthy' voditelj ga je pitao zna li već koju će ulogu igrati sljedeću, uz pretpostavku da nakon filma dobiva velik broj ponuda.
- Ne, Kevine, ne dobivam. Dakle, ako me netko želi nazvati... - rekao je glumac.
Kad ga je McCarthy upitao nema li doista još dogovoren posao, Page je rekao da trenutačno nema.
- Stvarno bih volio raditi kvalitetne projekte. To je ono što bih volio raditi - poručio je, prenosi The Hollywood Reporter.
Glumac je objasnio kako ubuduće planira biti proaktivniji i da će se osobno javljati redateljima, a smatra kako ga filmska industrija danas doživljava potpuno drukčije nego prije. Istaknuo je kako bi sada mogao odigrati neke od najboljih uloga u karijeri jer se kao glumac osjeća iznimno ugodno.
- Prije su me doživljavali na određeni način, a sada je drukčije. Imam osjećaj da bih sada možda mogao odraditi neke od najboljih uloga u karijeri' - rekao je.
Page se iznimno potrudio za ulogu u 'Odiseji' pa je tako radio i na povećanju mišićne mase, a cijelo iskustvo opisao je kao zatvaranje jednog važnog životnog kruga te je priznao kako je i zaplakao nakon završetka snimanja.
- Mislim da ti taj osjećaj povezanosti sa samim sobom, koliko god to čudno zvučalo, omogućuje da se više opustiš. Kad bolje poznaješ sebe i bolje se osjećaš u svom tijelu, nekako si možeš dopustiti da se više prepustiš - zaključio je glumac.
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