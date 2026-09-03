Transrodni glumac požalio se da ga nitko ne traži za nove uloge

Transrodni glumac Elliot Page otkrio je kako trenutačno nema dogovorenu nijednu novu ulogu, iako se pojavio u jednom od najvećih filmskih hitova ove godine. Naime, njegova uloga u 'Odiseji', koja se već spominje među mogućim kandidatima za Oscara, naišla je na vrlo dobre kritike.

Page u 'Odiseji' glumi Sinona, vojnika iz Itake, a u filmu se pojavljuje uz Matta Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway i Roberta Pattinsona. S obzirom na uspjeh filma, moglo bi se očekivati da mu nakon takvog projekta stižu nove ponude, no 39-godišnji glumac kaže da to nije slučaj.

632022210 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

U razgovoru za emisiju 'On Film… With Kevin McCarthy' voditelj ga je pitao zna li već koju će ulogu igrati sljedeću, uz pretpostavku da nakon filma dobiva velik broj ponuda.

- Ne, Kevine, ne dobivam. Dakle, ako me netko želi nazvati... - rekao je glumac.

Kad ga je McCarthy upitao nema li doista još dogovoren posao, Page je rekao da trenutačno nema.

- Stvarno bih volio raditi kvalitetne projekte. To je ono što bih volio raditi - poručio je, prenosi The Hollywood Reporter.

Glumac je objasnio kako ubuduće planira biti proaktivniji i da će se osobno javljati redateljima, a smatra kako ga filmska industrija danas doživljava potpuno drukčije nego prije. Istaknuo je kako bi sada mogao odigrati neke od najboljih uloga u karijeri jer se kao glumac osjeća iznimno ugodno.

- Prije su me doživljavali na određeni način, a sada je drukčije. Imam osjećaj da bih sada možda mogao odraditi neke od najboljih uloga u karijeri' - rekao je.

Foto: Instagram

Page se iznimno potrudio za ulogu u 'Odiseji' pa je tako radio i na povećanju mišićne mase, a cijelo iskustvo opisao je kao zatvaranje jednog važnog životnog kruga te je priznao kako je i zaplakao nakon završetka snimanja.

- Mislim da ti taj osjećaj povezanosti sa samim sobom, koliko god to čudno zvučalo, omogućuje da se više opustiš. Kad bolje poznaješ sebe i bolje se osjećaš u svom tijelu, nekako si možeš dopustiti da se više prepustiš - zaključio je glumac.