Tupacova obitelj napustila je sudnicu zbog potresnih fotki

Gotovo tri desetljeća nakon ubojstva Tupaca Shakura njegova obitelj suočila se s jednim od najtežih trenutaka na suđenju Duaneu 'Keffe D' Davisu u Las Vegasu. Tužiteljstvo je drugog dana suđenja poroti pokazalo eksplicitne fotografije s reperove obdukcije, a prizori su bili toliko potresni da su neki članovi obitelji okrenuli glavu, dok su drugi ustali i napustili sudnicu.

Pred porotu je potom izašla dr. Lisa Gavin, forenzička patologinja i mrtvozornica okruga Clark, koja je govorila o ozljedama koje je Shakur zadobio u pucnjavi 7. rujna 1996. godine. Prvo je prikazana fotografija vreće za tijelo, a zatim i krupni planovi njegovih ozljeda. Dio članova obitelji koji je sjedio u prvim redovima okrenuo je glavu, dok su drugi ustali i napustili sudnicu.

Foto: John Locher

Gavin je objasnila da je Shakur zadobio više prostrjelnih rana. Jedan metak prošao mu je kroz prsni koš i teško oštetio desno plućno krilo. Liječnici u Sveučilišnom medicinskom centru uklonili su mu plućno krilo kako bi pokušali zaustaviti unutarnje krvarenje, no reper je šest dana poslije, 13. rujna 1996., preminuo.

Na fotografijama su se vidjele i cjevčice u njegovu prsnom košu te tragovi kirurških zahvata kojima su mu liječnici pokušavali spasiti život. Davis je za to vrijeme mirno sjedio za braniteljskim stolom i povremeno se savjetovao s odvjetnicima. Optužen je za ubojstvo smrtonosnim oružjem, a tužitelji tvrde da je zločin počinio kako bi pomagao kriminalnoj bandi.

Iako su neki članovi odbili gledati potresne fotografije, Shakurov rođak Zayd Akinyela ostao je u sudnici.

- Osjećam da detalji pomažu, pogotovo ljudima koji su mu bili bliski. Meni osobno to pomaže u procesu tugovanja. Mislim da smo 30 godina čekali da možemo kako treba odtugovati - rekao je Akinyela novinarima ispred suda.

Foto: John Locher

- Mnogi ljudi ne mogu preboljeti gubitak dok ne shvate što se točno dogodilo njihovoj voljenoj osobi i kako se to dogodilo. Zato sam htio ostati i vidjeti to, radi vlastitog mira - dodao je.

Akinyela je priznao da mu je gledanje fotografija bilo iznimno teško i opisao da se osjećao 'u najmanju ruku jako, jako ljutito i vrlo tužno'. Članovi obitelji vratili su se u sudnicu nakon kratke stanke, a suđenje se nastavilo svjedočenjima drugih svjedoka optužbe.

Suđenje je počelo u ponedjeljak, kad je porota čula da je Shakurovo ubojstvo bilo osveta za sukob do kojeg je došlo svega nekoliko sati prije pucnjave. Tužitelji tvrde da je Duane 'Keffe D' Davis bio 'naredbodavac' i 'zapovjednik na terenu' u kobnoj pucnjavi.

- Sedmog rujna 1996. Tupac Shakur je javno, pred kamerama, sudjelovao u ponižavajućem premlaćivanju Orlanda Andersona, nećaka Duanea Davisa - rekao je porotnicima zamjenik okružnog tužitelja Binu Palal.

- Dva i pol sata kasnije, Tupac je ubijen. Bio je to čin osvete, pucnjava iz bijelog Cadillaca u pokretu. Da budemo jasni, Duane Davis nije povukao okidač. Ali on je isplanirao tu pucnjavu kao odmazdu za premlaćivanje nećaka. A nevjerojatno je da ćete to čuti od samog Duanea Davisa - dodao je.