Turski glumac priznao: 'Želim se smiriti uz neku milu ženu'

Moji snovi se ostvaruju. Točnije, mnogi od njih su se ostvarili. Možda to nekome djeluje prepotentno, ali nije. Dok sam snimao ‘Fazilet i njezine kćeri’, rekao sam si: ‘Napravio si ovu ulogu, tako da sljedeća mora biti glavna uloga’. I došla je, rekao je Alp Navruz (29).

U novoj turskoj uspješnici “Azra” gledamo ga kao Cenka Çelena koji, ističe Alp, nosi ranu iz prošlosti. Zapravo, priča glumac, ta rana je samo u njegovoj glavi. Kada bude počeo shvaćati svoje osjećaje, i njemu će biti puno jasnije da nije ranjen.

- Cenk se rodio i odrastao u velikom bogatstvu te ne zna što znači neimaština. U početku će izgledati kao razmaženi bogataš, a potom će njegova iskrenost i osjećanja prikovati gledatelje uz male ekrane - obećaje Alp.

Foto: PROMO

Hrvatske gledatelje oduševio je ulogom razmaženog Sinana u seriji “Fazilet i njezine kćeri”, a između snimanja dvaju projekata jedva se uspio odmoriti. Mada mu, ističe, nije bilo dovoljno.

- Obično mi treba dulje vrijeme da dođem k sebi. Dok sam se odmarao, čak ih ni ne pročitavši, odbio sam nekoliko scenarija. Seriji ‘Azra’ nije me privukao scenarij koliko producentska kuća. Mladi su i ambiciozni. Nesvjesno se zainteresiraš kad vidš ljude koji se tako brižno odnose prema svojim projektima - priča glumac, koji je u lik Cenka unio dio sebe. Obojica se, priča, sportom oslobađaju stresa i bijesa.

- Cenk je, iako možda ne djeluje tako, vrlo zatvoren čovjek. I ja volim samoću - kaže.

Foto: Instagram

Iako se poznaju, kreću u istom društvu, a prema turskim tabloidima, bili su i u vezi, Alpu i partnerici Alini Boz ovo je prvi zajednički posao.

- Naš posao ovisi o interakciji i međusobnom razumijevanju, zato je i važno da osjetimo jedno drugo. Dosad su nam predlagali zajedničku suradnju na nekoliko projekata. Kad je stigao prijedlog od dobre producentske kuće, odmah sam prihvatio, a koliko vidim i Alina isto razmišlja - priča glumac, kojemu je, ako je vjerovati turskim tabloidima, slava dobro udarila u glavu. Na snimanju “Azre” glumac je nasrnuo na članicu tehničke ekipe, a da ga kolege nisu zaustavili, vjerojatno bi je i udario. Razlog sukoba je, pisalo se, taj što je Alp čuo kako ga je ova ogovarala. Set se, tvrde tabloidi, doslovce tresao, a Alp je urlao: “Tko si ti da pljuješ po velikim zvijezdama? Nitko i ništa, obična pomoćna radnica!”. Ipak, za vodeće turske showbiz časopise na pitanja o slavi odgovara drukčije.

Foto: PROMO

- Nije mi to najvažnije. Divno je biti popularan i omiljen - rekao je Alp i dodao da postoji i druga strana slave koje ga nervira.

Osim što je glumac, Alp je diplomirao na fakultetu u Yildizu, gdje je pohađao Odsjek za turski jezik i književnost. Prije nego što se počeo baviti glumom, zbog atraktivnog je izgleda zarađivao kao model. U Turskoj ga uspoređuju s Burakom Özçivitom, koji se proslavio ulogom Bali-bega u seriji “Sulejman Veličanstveni”.

Naravno da mi imponiraju usporedbe s Ozcivitom i što me nazivaju jednim od najatraktivnijih turskih glumaca. Volio bih se smiriti na način kako je to uspjelo Buraku. U sretnom je braku, poštuje i voli svoju suprugu, imaju sina, a posljednjih godina kao da se povukao i našao mir u obitelji. To si želim, kaže Alp.

Foto: PROMO

Dotad, htio to Alp ili ne, ide njegovim stopama. U vrijeme emitiranja “Sulejmana Veličanstvenog” Burak je bio najveća turska zvijezda kojemu su djevojke za susrete “Meet and greet” plaćale oko četiri i pol tisuće kuna. U to su bili uključeni kratki razgovor i fotografiranje s Özçivitom te personalizirani autogrami. Ako su uz to željele i grupnu večeru s turskom zvijezdom, platile su oko devet tisuća kuna. Kad je u Dubaiju promovirao seriju “Bit ćeš moja”, horde žena čekale su Buraka da se fotografiraju s njim.

Foto: Instagram

Alp također, prema ugovoru, mora obavljati susrete “Meet and greet”, ali za njih dobije upola manje nego što je dobivao Burak. Zajedničko im je i modeliranje, s kojim su zapravo krenuli. Dok je Buraku otac poslao fotografije za izbor turskog top-modela, a ovaj pobijedio, Alp je bio sretnije ruke. Njega su modni agenti sami uočili i ponudili mu posao. Unatoč privlačnosti markantni Turčin nema puno veza iza sebe. Dosad su ga povezivali upravo s kolegicom sa seta Alinom Boz.

- Mi smo samo prijatelji. Začudio sam se kad sam pročitao te napise, posebice stoga što nisam u vezi ni s kime. Slobodan sam poput ptice - tvrdio je ljetos glumac.

Foto: PROMO

Ljubio je i kolegicu Başak Parlak (30), koje se gledatelji sjećaju iz serije “Draguljareva kći” i “Ponovno rođen”. Ljepotica je bila među rijetkima s kojima se Alp pojavljivao u javnosti, no veza im nije potrajala. Glumac ne voli kad ga se naziva zavodnikom jer se smatra “običnim” momkom.

Foto: Instagram

- Kad se zaljubim i uđem u vezu, sigurno to neću skrivati. Da sam zavodnik kako me se opisuje, ne bi mi odgovaralo biti samo s jednom djevojkom. Problem je u tome što sam jako izbirljiv, što postoji puno stvari koje me brzo i lako kod djevojke odbiju pa zato i jesam sam - rekao je Alp, kojem jako smeta kad mu djevojke prve priđu. S takvom, tvrdi, ne bi mogao biti u vezi, a kamoli razmišljati o braku i obitelji.

- Tradicionalan sam muškarac koji uživa u svemu što život ponudi, ali najsretniji sam kod kuće, kad se družim, roštiljam, zabavljam s prijateljima i obitelji - kaže.

Dodaje da uživa u sportu, svaki dan je u teretani, a rado odlazi u streljanu, gdje vježba pucanje. Drago mu je i plivanje, pa barem sat na dan provodi u bazenu. Gosti su u njegovu domu uvijek dobrodošli, a Alp nikad neće naručiti catering ili unajmiti kuhara za tu večer. Voli kuhati, voli jesti i sve delicije sprema sam. Roditelji se brinu što njihov mezimac još nije u ozbiljnoj vezi, pa ga svako malo upoznaju s djevojkom “po njihovoj mjeri”.

- Obično to budu kćeri njihovih prijatelja. Najave se da će doći s gostima, ja ih ugostim, a oni misle da su me doveli pred gotov čin - smije se Alp. Dodaje da se ne da lako nagovoriti ni na što, a kamoli da uđe u vezu.

Foto: Privatni album

- Najdraže mi je osvajati djevojku. Kad mi dođe kući, pogledava me i koketira, želim pobjeći. Iako nijedna od njih nije bila nametljiva, baš takvima sam ih doživio i htio pobjeći glavom bez obzira - priča turski ljepotan.

Iako za to nema razloga, u odnosima s djevojkama jako je sumnjičav. Čak i kad mu se neka ljepotica svidi, Alp će pričekati s udvaranjem. Smatra da se prije toga trebaju bolje upoznati pa nerijetko vodi duge razgovore. Tvrdi da želi najjednostavnije stvari na svijetu; zajedno uživati u svakom trenutku, no čim ljepša polovica poželi tulumariti, Alp gubi interes.

Foto: Privatni album

- Najviše volim biti kod kuće. Ne volim bučne prostore, puno ljudi. Sve što se nudi tamo, mogu i ja ponuditi kod kuće. Ali kod mene postoji i mogućnost stišavanja glazbe, romantike, intime... - govori.

Svjestan je da ima težak karakter, da od ljubavi očekuje nemoguće, ali od snova ne odustaje. Ni od komocije.

- Još volim mami otići na ručak. Znam da svaki sin to misli, ali moja mama doista najbolje kuha. Svemu me je naučila - hvali je glumac.

Ovisnik je o avanturama i putovanjima. Kad god uhvati priliku, otputuje na novu destinaciju i tamo se okušava u raznim novotarijama.

- Lani sam bio u Italiji. Osim što sam uživao u njihovoj hrani, koja je vrlo slična turskoj, isprobao sam sve sportove koji su se nudili na plaži - rekao je glumac. Okušao se i na vodenoj dasci na mlazni pogon te je jednu odmah nabavio i za kuću. Talijanke i turistice koje su se zatekle na plaži nisu skidale pogled s njegova isklesanog tijela. Alp je skakao u vodu, jedrio, surfao... i mamio uzdahe žena na plaži.

Foto: Privatni album

Ni tamo, dodaje, nije našao ljubav svog života, ali ne gubi nadu.

- Vjerujem u snagu ljubavi, u to da ti se noge odrežu kad je pogledaš i shvatiš da je ona ta. Dosad to nisam doživio, ali ne znači da nisam volio i bio voljen. Bilo je ljubavi u mom životu, naravno, ali nijedna kakvu si želim. Da je prepoznam i znam da je za cijeli život. E, to još nisam doživio - kaže.

Foto: Instagram

Dok ona prava ne uđe u njegov život, Alp ima pune ruke posla. Po cijele dane je na snimanjima, a kad ne radi, kolege ga nekako uspiju uvući u razne spačke u kojima glumac želi biti na strani pravde. Primjerice, tijekom snimanja serije “Fazilet i njezine kćeri” branio je Alinu Boz koju je napala Afra Saraçoglu (22). Alina je u to vrijeme snimala s Afrinim tadašnjim dečkom Mert Yazıcıogluom (26) seriju “Love 101” za platformu Netflix. Afre je Merta nazivala bezbroj puta na dan i spočitavala mu da mora to raditi kako bi što više pričao s njom, a što manje vremena imao za Alinu.

- Na snimanju ‘Fazilet’ nazivala ju je pogrdnim imenima, što nisam mogao slušati, pa sam branio Alinu. To je uzrujalo Afru, koja se naposljetku posvađala s pola ekipe ‘Fazilet’, a ja sam postao neprijatelj br. 1. No tko mari za takve žene? - zaključuje Alp.