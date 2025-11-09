U Divljim pčelama su zaljubljeni par, a iza kamera prijatelji: 'Sve si možemo reći, kao brat mi je'

U Vrilu se rađa velika ljubavna priča! Mladi pisac Nikola Vukas zaljubio se u Cvitu Runje na prvi pogled, a već je pao i prvi poljubac! Dok su pred kamerama zaljubljeni par, iza kamera su Lidija Penić-Grgaš i Ivan Barišić veliki prijatelji. 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

Bratski odnos, dobra radna atmosfera i zezancija - glumica Lidija Grgaš-Penić ističe da je s kolegom Ivanom Barišićem pravi užitak surađivati! Ovaj televizijski par osvaja gledatelje svojom kemijom na ekranu, a sve to mogu zahvaliti sjajnim odnosom i iza kamere. U 'Divljim pčelama' utjelovili su Cvitu Runje i Nikolu Vukasa - par koji se zaljubio na prvi pogled.

Foto: Tom Dubravec

"Uz televizijske sestre, najviše scena imam s Ivanom. Sve si možemo reći - i apsolutni je profesionalac od čovjeka, a privatno mi je kao brat", Lidija Grgaš-Penić o svom televizijskom partneru ima samo riječi hvale. Ni Ivan ne štedi komplimente kada je u pitanju njegova kolegica. "Vrlo brzo smo snimali prvi poljubac pa smo se brže-bolje morali upoznati i dogovoriti kako radimo, to nam je pomoglo da ubrzamo proces upoznavanja", ističe Ivan.

Mladog glumca mnogi ističu kao veliku podršku ostalim kolegama na snimanju, a on uzvraća lijepe riječi. "Drago mi je čuti da me smatraju podrškom, a podržavaju i oni mene koliko i ja njih. Usto, glavna podrška u ovom procesu mi je moja predivna zaručnica Monika i moja obitelj te prijatelji koji su uz mene od prvog dana", otkriva Ivan.

Foto: Tom Dubravec

Zanimljivo će, ističe Lidija, biti pratiti razvoj ljubavi Cvite i Nikole. "Sve im je friško, a emocije su jake. Ovo je tek početak njihovog odnosa, bit će tu i uspona i padova. I nas same jako zanima što će se sve događati", ističe glumica. A dotad? Surađuju i uživaju u odličnoj atmosferi na setu.

Ovih dana ekipa ekipa snima u Sinju, gdje je Lidija dočekala svoj rođendan! "Svi su divni, opušteni, veliki su profesionalci, iskreni, prizemni. Slavili smo uz epizodu u kojoj pada prvi poljubac Cvite i Nikole pa slavimo i rođendan i prvi poljubac", kroz smijeh otkriva Lidija, dodajući da u kafiću nakon dana snimanja na lokacijama ekipa serije zajednički gleda seriju u Sinju.

"U Sinju je uvijek prelijepo! Kolegici želim sve najbolje za rođendan, želim joj puno zdravlja i sreće u životu", zaključio je mladi glumac.

Foto: Tom Dubravec

A kako će se razvijati ljubav Cvite i Nikole? Ne propustite doznati u novim epizodama 'Divljih pčela' od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.